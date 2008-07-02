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Жилой комплекс "Даудель" - начались продажи квартир 3-ей очереди

2 июля 2008, 16:00
Третья очередь комплекса является логическим завершением проекта, замыкающим его звеном...

Как сообщил корреспонденту dom72 Игорь Михайлов, куратор проекта, заместитель генерального директора «Сибинтел-холдинг»:

- Третья очередь комплекса является логическим завершением проекта, замыкающим его звеном. Окончание строительных работ запланировано на конец 2009 года. Подчеркну, что в 3-й очереди мы предусмотрели все пожелания и просьбы потенциальных клиентов, учли опыт продаж 1 и 2 очередей, и квартиры (планировочные решения, оснащение и т.д.) будут полностью соответствовать представлениям о комфортном и удобном жилье.

Несомненной изюминкой третьей очереди является наличие современного фитнесс -центра (оператор, в чьем управлении он будет находиться, пока выбирается из множества предложений), а также плавательного бассейна полуолимпийского типа.

В третьей очереди также запланирован детский сад полного дня, рассчитанный на 40-50 детей, и две группы. Для укрепления здоровья воспитанники будут пользоваться услугами плавательного бассейна и фитнесс- центра.

Также 01 июля 2008 г. состоялся выпуск второго транша свидетельств, распространяемых среди риэлторских компаний - партнеров проекта. Напомним, что внедренная офисом продаж в марте этого года форма сотрудничества с риэлторскими компаниями успешно реализуется - суть ее состоит в том, что предъявитель свидетельства (именно в качестве этого лица и выступают риэлтерские компании) получает право на получение определенных преференций при приобретении долей в комплексе, это право предъявитель может передать другим лицам - участникам долевого строительства.

Второй выпуск Свидетельств (распространяющихся на вторую и третью очереди комплекса) был распространен среди риэлтерских компаний - партнеров проекта 1 и 2 июля.

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