Жилой комплекс "Даудель" - начались продажи квартир 3-ей очереди

Также 01 июля 2008 г. состоялся выпуск второго транша свидетельств, распространяемых среди риэлторских компаний - партнеров проекта. Напомним, что внедренная офисом продаж в марте этого года форма сотрудничества с риэлторскими компаниями успешно реализуется - суть ее состоит в том, что предъявитель свидетельства (именно в качестве этого лица и выступают риэлтерские компании) получает право на получение определенных преференций при приобретении долей в комплексе, это право предъявитель может передать другим лицам - участникам долевого строительства.