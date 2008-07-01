Новый завод "Бенат" сегодня распахнул двери

Новое здание располагается на Мельзаводской улице, на месте старой заброшенной мельницы, построенной еще в начале 20 века. Мельницу отреставрировали, теперь в ней находится административный корпус завода и Музей истории сибирского винокурения. Музей выполнен в стиле, подчеркивающем державность и историзм экспозиции, - «русский модерн» - очень популярном в России в конце ХIX – начала ХХ веков. Деревянная резьба, растительные орнаменты, блики от витражей, старинные фотографии – все это позволяет погрузиться в атмосферу купеческого дома революционной эпохи.
Проект был реализован в обозначенные сроки без всяких задержек. Главным инвестором выступил ООО «Тюменэнергобанк», главный проектировщик – ОАО «СибНИПИгазстрой». В реализации проекта участвовали более 35 подрядчиков, в том числе генеральный подрядчик – ООО «Тюменгазстрой». Поддержку оказало правительство Тюменской области. Следует заметить, что все участники проекта – тюменские, что положительно сказывается на развитии региональной экономики.
Постройка нового завода расширяет возможности компании – увеличиваются объемы производства, обновляется ассортимент. Завод дает городу не только новые рабочие места, но и дополнительные налоговые отчисления в бюджет.
На открытии завода присутствовали люди, участвовавшие в реализации проекта, - руководители компаний, «первые лица» правительства. После торжественного разрезания красной ленточки все приглашенные проследовали в цех, где смогли увидеть технологию производства «русской водки», также желающие могли ознакомиться с новым Музеем.
Надежда Корнеева