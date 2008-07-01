Новый завод "Бенат" сегодня распахнул двери

Новое здание располагается на Мельзаводской улице, на месте старой заброшенной мельницы, построенной еще в начале 20 века. Мельницу отреставрировали, теперь в ней находится административный корпус завода и Музей истории сибирского винокурения. Музей выполнен в стиле, подчеркивающем державность и историзм экспозиции, - «русский модерн» - очень популярном в России в конце ХIX – начала ХХ веков. Деревянная резьба, растительные орнаменты, блики от витражей, старинные фотографии – все это позволяет погрузиться в атмосферу купеческого дома революционной эпохи.