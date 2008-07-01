«Море в подарок» покупателям таунхаусов на Цимлянском

Таунхаус - это двухсекционный коттедж, по внешнему виду напоминающий загородный дом, а по комфортабельности - современную двухуровневую квартиру с небольшим участком земли. Он имеет отдельный парадный вход с крыльцом и выходом в свой садик.
В жилом комплексе таунхаусов на Цимлянском озере компании «Тюменинвестстрой» созданы благоприятные условия для жизни и отдыха вне большого города. В концепции комплекса учтены максимальные требования городского человека к качеству жизни.
Участник акции «Море в подарок» может стать не только счастливым обладателем дома в экологически чистом районе Цимлянского озера, но и сможет в любое удобное время совершить круиз по Средиземному морю!
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