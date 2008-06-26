«Смотрите! Мы растем!»

Возможность следить за ходом строительства в режиме нон-стоп получили все покупатели квартир в «Близнецах». Группа компаний «НИККА», осуществляющая данный проект, установила на строительном объекте WEB-камеру, которая работает с 7.00 до 23.30, ежедневно, без выходных. Каждый шаг строителей под пристальным прицелом ее объектива. Радикально новый подход в обеспечении спокойствия и создании эффекта сопричастности к строительству своей будущей квартиры привлекает к объекту массу внимания покупателей.