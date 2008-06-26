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«Смотрите! Мы растем!»

26 июня 2008, 14:51
Под таким девизом проводится уникальная по своей привлекательности акция на строительстве нового...

Под таким девизом проводится уникальная по своей привлекательности акция на строительстве нового жилого комплекса «Близнецы».

Возможность следить за ходом строительства в режиме нон-стоп получили все покупатели квартир в «Близнецах». Группа компаний «НИККА», осуществляющая данный проект, установила на строительном объекте WEB-камеру, которая работает с 7.00 до 23.30, ежедневно, без выходных. Каждый шаг строителей под пристальным прицелом ее объектива. Радикально новый подход в обеспечении спокойствия и создании эффекта сопричастности к строительству своей будущей квартиры привлекает к объекту массу внимания покупателей.

Свое название этот жилой комплекс получил благодаря архитектурной схожести домов. Внешним подобием близнецы всегда притягивают к себе взгляд, обращают на себя внимание. Это дает ощущение превосходства: ум, талант, красота проявляются в близнецах сильнее и ярче.

Жилой комплекс «Близнецы» подарит Вам это ощущение превосходства. Три 16-этажных монолитно-кирпичных дома гармонично впишутся в общий стиль города.

Непосредственная близость центра города обеспечивает отличную транспортную доступность, сложившуюся, разнообразную и хорошо развитую инфраструктуру.

Рядом находится общеобразовательная школа, неподалеку расположен детский сад, спортивная площадка, торговые центры, медицинские учреждения, организации дополнительного внешкольного образования.

Строительство дома осуществляется по современным строительным технологиям с использованием экологически чистых материалов.

Конструктивно дома выполняются в монолитном железобетонном каркасе, наружная кладка из кирпича, несущие стены и материал перекрытий – монолитный железобетон.

Будущим жильцам предлагается несколько вариантов планировки квартир, а это значит, что каждый сможет найти то, что ему по душе.

Для комфорта жителей, имеющих личный транспорт, предусмотрены открытые гостевые автостоянки. А на первых этажах домов расположатся необходимые объекты соцкультбыта.

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