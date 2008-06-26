«Смотрите! Мы растем!»

Под таким девизом проводится уникальная по своей привлекательности акция на строительстве нового жилого комплекса «Близнецы».
Возможность следить за ходом строительства в режиме нон-стоп получили все покупатели квартир в «Близнецах». Группа компаний «НИККА», осуществляющая данный проект, установила на строительном объекте WEB-камеру, которая работает с 7.00 до 23.30, ежедневно, без выходных. Каждый шаг строителей под пристальным прицелом ее объектива. Радикально новый подход в обеспечении спокойствия и создании эффекта сопричастности к строительству своей будущей квартиры привлекает к объекту массу внимания покупателей.
Свое название этот жилой комплекс получил благодаря архитектурной схожести домов. Внешним подобием близнецы всегда притягивают к себе взгляд, обращают на себя внимание. Это дает ощущение превосходства: ум, талант, красота проявляются в близнецах сильнее и ярче.
Жилой комплекс «Близнецы» подарит Вам это ощущение превосходства. Три 16-этажных монолитно-кирпичных дома гармонично впишутся в общий стиль города.
Непосредственная близость центра города обеспечивает отличную транспортную доступность, сложившуюся, разнообразную и хорошо развитую инфраструктуру.
Рядом находится общеобразовательная школа, неподалеку расположен детский сад, спортивная площадка, торговые центры, медицинские учреждения, организации дополнительного внешкольного образования.
Строительство дома осуществляется по современным строительным технологиям с использованием экологически чистых материалов.
Конструктивно дома выполняются в монолитном железобетонном каркасе, наружная кладка из кирпича, несущие стены и материал перекрытий – монолитный железобетон.
Будущим жильцам предлагается несколько вариантов планировки квартир, а это значит, что каждый сможет найти то, что ему по душе.
Для комфорта жителей, имеющих личный транспорт, предусмотрены открытые гостевые автостоянки. А на первых этажах домов расположатся необходимые объекты соцкультбыта.