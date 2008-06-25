«Партнер-Инвест» научит банкиров и риэлторов продавать квартиры

«У риэлторов иное – более агрессивное – ведение продаж, больше личного общения с клиентом. Ипотечные консультанты банков зачастую консультируют по телефону. Для них цель - не заработать и продать как можно больше, а, прежде всего, грамотно обслужить клиентов. То есть тренинг посвящен не технологиям продаж, а, скорее, психологическим моментам – как себя настроить, как относиться к клиентам», - рассказал ведущий тренинга, руководитель представительства корпорации «Бизнес-Мастер СНГ» в Тюмени Александр ЗМАНОВСКИЙ. По его словам, очень важен последующий мониторинг участников, примерно раз в неделю – насколько успешно удается применять полученные знания на практике.