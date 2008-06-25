«Партнер-Инвест» научит банкиров и риэлторов продавать квартиры

В течение двух дней, 19-20 июня, компания «Партнер-Инвест» провела для сотрудников банков специализированный бизнес-тренинг
Ипотечный сервис сегодня – одна из самых популярных и актуальных тем. По подсчетам риэлторов и застройщиков, порядка 40 процентов квартир покупается по ипотеке. Поэтому удобство, простота и комфорт проведения сделки выходит на первый план.
В течение двух дней проекта психологический тренинг для консультантов по ипотеке трех кредитных организаций – Сбербанка, Запсибкомбанка и МДМ-банка – перемежался информационным блоком о продуктах и маркетинговых акциях компании с посещением строительной площадки 3-го Заречного микрорайона. Экскурсию по стройке для банковских сотрудников проводил директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Андрей ПАНАСЮК.
Целью проекта, инициированного застройщиком, является повышение качества обслуживания клиентов, а также лояльности сотрудников к работодателю и компании-партнеру. Как пояснила начальник отдела «Рекрутинг и кадровый консалтинг» ГК «Маркетинг-консультант» Олеся ТОЛСТУХИНА, долгосрочная программа обучения разработана для банковских консультантов по ипотеке и риэлторов. С сентября 2007 года компанией «Партнер-Инвест» реализовано уже четыре подобных проекта. Для банкиров этот тренинг – пилотный.
«У риэлторов иное – более агрессивное – ведение продаж, больше личного общения с клиентом. Ипотечные консультанты банков зачастую консультируют по телефону. Для них цель - не заработать и продать как можно больше, а, прежде всего, грамотно обслужить клиентов. То есть тренинг посвящен не технологиям продаж, а, скорее, психологическим моментам – как себя настроить, как относиться к клиентам», - рассказал ведущий тренинга, руководитель представительства корпорации «Бизнес-Мастер СНГ» в Тюмени Александр ЗМАНОВСКИЙ. По его словам, очень важен последующий мониторинг участников, примерно раз в неделю – насколько успешно удается применять полученные знания на практике.
Андрей ПАНАСЮК рассказал сотрудникам банков о застройке 3-го Заречного микрорайона, отметив, что в перспективе район обещает стать одним из самых современных и комфортных для проживания. Во многом это будет обеспечено развитой инфраструктурой – строительством на территории микрорайона школы, детского сада, детской и спортивной площадок, современного спорткомплекса, подземных парковок. В одном из домов расположится супермаркет «Пчелка». За комфорт проживания будет отвечать организованная застройщиком управляющая компания.
«Я не согласен с утверждением, что рынок жилья в Тюмени переживает застой. Объемы продаж нашей компании демонстрируют хотя и не ажиотажный, но стабильный спрос. Ежемесячно мы продаем порядка 90 квартир, то есть примерно один многоквартирный дом», - отметил Андрей ПАНАСЮК. «Нам надо вместе делать план продаж! В условиях, когда 40 процентов квартир реализуется в ипотеку, эффект синергии между банками и компанией-партнером очень важен. И в ближайшее время компанией будет разработана специальная программа для банков-партнеров с предоставлением бонусов и скидок до 10 процентов», - сообщил представителям банков застройщик.
Решающим аргументом при покупке квартиры для клиента является, по словам Андрея ПАНАСЮКА, посещение строительной площадки. Так на площадке 3-го Заречного появился демонстрационный офис. Потенциальные клиенты могут увидеть будущее жилье буквально «в процессе», оценить качество работ, задать интересующие вопросы. А в подтверждение своих слов руководитель компании пригласил банкиров на экскурсию по стройплощадке. В дороге он не уставал подробно отвечать на все интересующие вопросы – от получения разрешительной документации на строительство до перспектив транспортной развязки.
Посещение и осмотр ряда домов разной степени готовности сопровождалось подробным пояснением использованных материалов и строительных технологий. А с высоты 10-го этажа одного из домов открылась великолепная панорама на Зареку.
Не обошлось и без осмотра «знаменитого» дома, который недавно посетил президент Дмитрий Медведев. Между прочим, тоже не слабый аргумент для покупателей… Аккуратные малогабаритные квартиры с отделкой для молодых семей произвели приятное впечатление. Не хуже, чем на президента, при котором здесь была еще и мебель.
Как отметил Андрей ПАНАСЮК, особым спросом сегодня пользуется малогабаритное жилье с отделкой. Ведь после покупки квартиры средств на ремонт многим не хватает, при этом взять еще один кредит зачастую не предоставляется возможности. В частности, «влет» уходят так называемые студии – малогабаритные квартиры с отделкой, где единственная комната соединена с кухней.
Особая гордость компании – современный, 24-этажный дом ГП-1, который станет самым высоким в Тюмени. В нем есть нестандартные квартиры неправильной геометрической формы, в ванных комнатах – окна. А также несколько двухуровневых четырехкомнатных квартир, которые пока даже не выставляются на продажу и будут реализованы на последнем этапе строительства – в конце 2009 года.
А расположенный рядом 4-й Заречный микрорайон, по словам Андрея ПАНАСЮКА, будет возведен в течение ближайших пяти лет, работы уже начаты.
На семинаре побывала Е.ПОТАЧИЦ