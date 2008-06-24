В Тюмени появится еще один мини-детский сад

Преимуществом учреждения является и режим работы, который особенно удобен для работающих родителей – с восьми утра до восьми вечера. Оператором детского сада будет компания с большим опытом работы в сфере дошкольного развития детей. Кураторы проекта склоняются к тому, чтобы воспитательная программа была основана на методике Марии Монтессори.