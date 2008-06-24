В Тюмени появится еще один мини-детский сад

Как сообщили нашему изданию в офисе продаж клубного жилого комплекса «Даудель» в 3-й очереди комплекса появится мини-детский сад полного дня.
В настоящее время готовится документация по проекту.
Данный детский сад рассчитан на 40 детей, возрастом от трех до шести лет.
Две группы будут посещать преимущественно дети жителей комплекса.
Юным жителям комплекса для укрепления здоровья предусматривается пользование услугами плавательного бассейна в расположенном в этом же здании фитнес-клубе.
Преимуществом учреждения является и режим работы, который особенно удобен для работающих родителей – с восьми утра до восьми вечера. Оператором детского сада будет компания с большим опытом работы в сфере дошкольного развития детей. Кураторы проекта склоняются к тому, чтобы воспитательная программа была основана на методике Марии Монтессори.