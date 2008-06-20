Покупаем новостройку – значит, будет хорошо?

Отличать качественные продукты питания от некачественных мы немного научились. Покупая молочные продукты или консервы, мы частенько обращаем внимание на что, что написано на упаковке. Так вот… а разговор пойдет о новостройках.
Квартиры в новостройках – это, в основном, квартиры хорошей планировки (или даже свободной) и большой площади по относительно доступной цене. Хотя если посмотреть с другой стороны, то это – достаточно продолжительная жизнь в ремонте и неизвестно, что же будет располагаться рядом с домом.
Но это еще не все проблемы. Неоднократны жалобы покупателей тюменских квартир о том, что квартиру-то купили, но недовольны, потому что дома сдали с задержкой, сама постройка тоже не блещет - весной еще ничего, а вот с наступлением зимы стены промерзают и плесневеют даже не в угловых квартирах, лифт очень громко работает, окна поставлены плохо… и многое другое…
Когда же дом будет сдан? Чаще всего проблема начинается с долгих сроков, которые все продлеваются и продлеваются. Выгоднее всего в этом плане тем, кто взял квартиру по ипотеке, поскольку объект должен быть аккредитован в банке, что дает определенные гарантии.
Застройщик же строит то, что может и там, где это возможно. А продать нужно то, что нужно покупателю. Дома же зачастую продаются тогда, когда еще не только дом не существует как таковой, но и района также иногда просто нет или там еще не снесены старые постройки. Если подумать, когда мы строим коттедж «под себя» все-таки стараемся сэкономить, что же тогда думать о доме, который изначально строится ради прибыли?
Чтобы продать квартиру в доме нужно только дать красивое описание проекта и продумать заманчивую стоимость, а каков получится объект – это уже второстепенное.
Застройщики часто дают очень яркую рекламу своим проектам. Не зря говорят «каждый кулик свое болото хвалит». Например, одним из привлекающих факторов является
А обещания максимума зеленых насаждений? Если верить людям, то взрослые деревья только вырубают по всему городу, периодически асфальтируя город и сажая куцые деревца.
О хорошей транспортной развязке вопрос, интересный… если экология – значит не центр, если не центр – как же без пробок? Логика мне не ясна. С любой стороны города всегда пробки по утрам и вечерам. Единственное, чем может похвастаться застройщик, это ровные дороги на территории двора.
Вообще говорить можно много. Скупой платит дважды… Не все застройщики такие нерадивые, поэтому будьте бдительнее и внимательно согласовывайте все варианты нового жилья. Читайте законы - там все расписано, как и за что застройщик может требовать от нас и за что мы должны заплатить сами.