Покупаем новостройку – значит, будет хорошо?

Застройщик же строит то, что может и там, где это возможно. А продать нужно то, что нужно покупателю. Дома же зачастую продаются тогда, когда еще не только дом не существует как таковой, но и района также иногда просто нет или там еще не снесены старые постройки. Если подумать, когда мы строим коттедж «под себя» все-таки стараемся сэкономить, что же тогда думать о доме, который изначально строится ради прибыли?