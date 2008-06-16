К зимнему сезону подготовка полным ходом

ТСЖ «Колос» получило субсидию на ремонты домов №№ 4 и 6 по улице Мельзаводской. Замену стояков, электроремонтные работы делает фирма «Технострой-95». Выполнено уже 84%. Самое сложное для подрядчика – работать с жильцами, ведь ремонт приносит определенные неудобства и не все хотят относиться к этому с пониманием. Тем не менее, фирма укладывается в определенные контрактом сроки. На доме №6 идет утепление торцов стен. На штабе доложили, что сделано 70%. Во избежание конфликта с жильцами заказчик, подрядчик и представитель собственников жилья будут составлять акт о приеме здания в ремонт с описанием его состояния. Отремонтированный дом передадут в управление ТСЖ или управляющей компании, то есть под ответственность самих жителей.