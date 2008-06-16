К зимнему сезону подготовка полным ходом

Подготовка к зимнему сезону, как известно, дело важное и отсрочки не терпит. Чтобы не создавалось нештатных ситуаций, а в домах всегда было тепло, холодная и горячая вода, проводить ремонтную кампанию нужно четко и слаженно, а готовиться к ней необходимо загодя.
Глава администрации Евгений Куйвашев ежедневно проводит штабы по мониторингу капитальных ремонтов, члены штаба осуществляют проверки объектов, на заседаниях выявляются проблемные места и в оперативном порядке решаются неотложные вопросы. За неделю было рассмотрено 45 объектов, где проходят ремонты по субсидированию.
На последнем заседании штаба, где присутствовали депутат Тюменской городской Думы Юрий Коновалов, областной Думы Сергей Романов, руководители ТСЖ и управляющей компании «Заря», о проделанной работе отчитывались представители подрядных организаций. Отрадно, что все они стали основательно готовиться к совещанию и иметь при себе документы, журналы производства работ и акты. Практически все руководители обещают выполнить работы в срок, как прописано в договорах.
Ремонты на домах 118, 120, 122 по улице Щербакова идут по графику. Там делают сети горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления. Сейчас на домах приступили к монтажу систем отопления. Нареканий со стороны кураторов нет, мелкие замечания выполняются вовремя, материалы в наличии.
К сожалению, к ремонтам кровли на домах 12 по улице 70 лет Октября и 28 по улице Тимуровцев подрядчик не приступил. Договор еще не подписан. Причина: руководство компании «Заря» вовремя не провело собрание жильцов и, как следствие, затянуло сроки оформления документов.
В ТСЖ «Заречный 4» на доме по адресу с одноименным названием строители делают ремонт входной группы и электромонтажные работы. Выполнено всего 30% объема работ, подрядчик - ООО «Санремстрой» обязуется сдать объект вовремя.
ТСЖ «Колос» получило субсидию на ремонты домов №№ 4 и 6 по улице Мельзаводской. Замену стояков, электроремонтные работы делает фирма «Технострой-95». Выполнено уже 84%. Самое сложное для подрядчика – работать с жильцами, ведь ремонт приносит определенные неудобства и не все хотят относиться к этому с пониманием. Тем не менее, фирма укладывается в определенные контрактом сроки. На доме №6 идет утепление торцов стен. На штабе доложили, что сделано 70%. Во избежание конфликта с жильцами заказчик, подрядчик и представитель собственников жилья будут составлять акт о приеме здания в ремонт с описанием его состояния. Отремонтированный дом передадут в управление ТСЖ или управляющей компании, то есть под ответственность самих жителей.
Управляющая компания ООО «Жилищный стандарт» уже принимает работы на доме 54 по улице Холодильной. Там был сделан капитальный ремонт систем отопления и водопровода. На Елизарова, 30, в самом разгаре работы по замене инженерных сетей в подвале. Окончание – 30 июня.
Субсидию на капитальный ремонт инженерных сетей получило и ТСЖ «Метелево». На доме №9 в ближайшее время будут устанавливать водоподогреватель. Остальные работы сделаны.
Руководство ООО «Жилсервисуют» уверено, что подрядчики их не подведут, а ремонты на домах №№ 50, 52, 62 сделают вовремя.
Капитальный ремонт скатной крыши на Мельникайте,100, по словам председателя ТСЖ «Соседи», проходит без проблем. По всем отчетам проверяющих там сделано 45% объема.
Глава администрации Евгений Куйвашев напомнил приглашенным на штаб, что квартальные, руководители управ, службы заказчика по капитальному ремонту и реконструкции объектов городского хозяйства в ежедневном режиме проводят проверки объектов, на которых проходят работы. На некоторых делают отчеты с фотофиксацией. Все контрольные проверки необходимы для того, чтобы определить, на каком этапе находится ремонтная кампания, и сделать все процессы «прозрачными». К тому же ремонты делают на долгий период времени, а подрядчик дает гарантии на проведенные работы.
Как сообщает пресс-служба главы администрации города, разбирая поручения, данные на предыдущих заседаниях штаба, глава администрации отметил, что они выполняются в срок и вовремя. Только один подрядчик, выполняющий работы на Ватутино, 20, попросил продлить сроки до 20 июля, аргументируя это тем, что дом не может оставаться на долгое время без горячей и холодной воды, а это значит, необходимо проводить замену труб поэтапно. Члены штаба согласились и разрешили перенести сроки сдачи работ.