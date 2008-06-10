Форум недвижимости в Тюмени: Финансирование проектов. Инвестиции в недвижимость.

Директор Департамента инвестиционной политики Тюменской области Вадим Шумков в цифрах и объемах рассказал о строящихся объектах торгового, гостиничного и офисного характера. Он отметил, что в ближайшие годы рынок коммерческой недвижимости в Тюмени претерпит ряд изменений. И также уточнил, что на данный момент торговых площадей по данным чиновников 350-400 кв.м. и торговля в Тюмени поднимается и поднимается по своему уровню и развитию. Торгово-развлекательные и офисные центры различных площадей планируются в различных районах нашего города, такие как «Икея» (100 тыс. кв. м), «Ашан» (100 тыс. кв. м). Также сейчас по центру города Тюмени планируется порядка семи крупных гостиничных центров – «Анур», «Туанн», «Хилтон» и другие.