Форум недвижимости в Тюмени: Финансирование проектов. Инвестиции в недвижимость.

6 мая отель «Тюмень» распахнул двери всем участникам и гостям тюменского Форума недвижимости. Мероприятие такого уровня прошло в Тюмени впервые. Форум в данном случае – это объединение нескольких конференций, нескольких блоков, которые объединяют весь сектор недвижимости в нашем регионе.
В первый день Форума участников и гостей ожидало пленарное заседание, конференция на тему «Финансирование проектов. Инвестиции в недвижимость», а также доклад в формате «мастер-класс» о тактике и практике реализации успешных девелоперских проектов с нуля в исполнении Михаила Хайкина, директора по развитию компании ALUR Investments & Development.
Рынок диктует нам необходимость изыскивать новые методы и новые формы работы
Заседание началось с приветственных слов организаторов – компании Smarta Conferences в лице Михаила Боровинского, который обозначил суть Форума, планы и тенденции.
Вслед за ним выступил Президент Объединения риэлторов Тюмени Олег Касьянов. Он отметил, что элементы докладов, представленных на этом Форуме, внесут большой вклад в то, чтобы рынок недвижимости стал более профессиональным.
«На сегодняшний день в Тюмени предложение опережает спрос, в отличие от 2006 года. Рынок диктует нам необходимость изыскивать новые методы и новые формы работы на этом рынке. Застройщики, банки и риелторы - уже работают по-новому. Отношения риэлторов и застройщиков переросли на совершенно иной уровень. Таким образом, ряд крупных застройщиков наделяются компанией «Объединение риэлторов Тюмени» дилерскими полномочиями. Это совершенно новое качество услуги, которое в первую очередь, полезно нашему потребителю, и, безусловно, нашему сотрудничеству» - сообщил Олег Касьянов.
Он также заметил, что все чаще к мнению риэлторского сообщества прислушиваются и органы местного самоуправления - «По программе «Молодая семья» в основном, ведут работу риэлторские компании, которые является действительными членами «ОРТ». На сегодня также риэлторские компании, входящие в «ОРТ», привлекаются Администрацией города Тюмени для решения задач муниципального заказа. Со стороны роль риэлторов, возможно, и малозаметна на рынке недвижимости особенно в национальном проекте, но категория населения, движущаяся по программе «Молодая семья» уже почувствовали нарастающую роль риэлторского сообщества».
«Я думаю, что эта площадка станет тем информационным центром, который позволит приобрести технологии и инструментарии, касающиеся рынка недвижимости» – закончил Олег Касьянов, пожелав участникам Форума успешной работы.
В последнее время в Тюмень пришли достаточно крупные девелоперы, которые инвестируют и реализуют такие проекты, которые тюменские застройщики реализовать не могут.
Директор Департамента инвестиционной политики Тюменской области Вадим Шумков в цифрах и объемах рассказал о строящихся объектах торгового, гостиничного и офисного характера. Он отметил, что в ближайшие годы рынок коммерческой недвижимости в Тюмени претерпит ряд изменений. И также уточнил, что на данный момент торговых площадей по данным чиновников 350-400 кв.м. и торговля в Тюмени поднимается и поднимается по своему уровню и развитию. Торгово-развлекательные и офисные центры различных площадей планируются в различных районах нашего города, такие как «Икея» (100 тыс. кв. м), «Ашан» (100 тыс. кв. м). Также сейчас по центру города Тюмени планируется порядка семи крупных гостиничных центров – «Анур», «Туанн», «Хилтон» и другие.
Привлечь инвестиции – сложная работа
В последние годы город Тюмень испытывает строительный бум, растет инвестиционная привлекательность, растет интерес иногородних и тюменских инвесторов. И по мере роста инвестиционной привлекательности Тюмени необходимость в знаниях лучших технологий и практик современного рынка недвижимости осознается компаниями все острее.
Первым в конференции поделился опытом генеральный директор «Ассоциации АЛКО» Алексей Долгих. Он отметил такую форму привлечения инвестиций как проект финансирования: «Главная особенность инвестиционного финансирования – подчеркивает г-н Долгих - заключается в том, что источником выступают средства, полученные в ходе реализации проекта. И преимуществом такого проекта является то, что в случае неуплаты по кредиту банк не вправе получить взыскание на другие активы проекта».
Проект некоторые банки считают рискованным и требуют от заемщика дополнительные источники финансирования. Хотя такими проектами занимаются в большинстве крупные и средние банки РФ, тем не менее, среди тюменских банков он остается мало распространенным продуктом. Консалтинговая компания «Ассоциация АЛКО» работает в данном направлении с Западно-Сибирским филиалом Сбербанка РФ, Райффайзенбанком и Внешторгбанком.
Требования для получения проектного финансирования в Тюмени достаточно различаются. Их можно разделить на две группы: 1. Юридические и финансовые документы, касающиеся самой компании; 2. Документы, относящиеся непосредственно к проекту. Особое внимание Алексей Долгих предлагает уделить документам второй группы. Это документы, касающиеся разработки бизнес-плана и иных документов, соответствующим требованиям банка.
«Банки предъявляют различные требования. Это могут быть бизнес-планы, разрешительная документация на строительство, данные управляющей компании, экономические обоснования, подтверждающие рентабельность проекта, наличие потенциальных арендателей, отчет об оценщиках и др. – получить эти документы можно гораздо быстрее, если довериться профессионалам» - заявляет г-н Долгих.
Банки и застройщики с разных сторон смотрят на риски проекта. Разработка бизнес-плана также несет огромное влияние на решение банков.
Алексей Долгих утверждает, что чтобы находить общий язык между банками и застройщиками, нужен некий переводчик, коим является консалтинговая компания. Компания-консультант также является независимой и предотвратит ситуацию, в которой застройщики приукрашают свои возможности. Чтобы добиться высокого результата нужно не только иметь землю и проект строительства, нужно подходить к работе системно. Информация – такой же инструмент, как кирпич и бетон, и этой информацией профессионально обладает консалтинговая компания.
Банки требуют «прозрачности» от клиентов
Поддержал своего коллегу в том, что для общения банка и застройщика нужен профессиональный консультант, Сергей Мальцев, представитель Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ, в своем докладе «Проектное финансирование регионального девелопмента». В своей речи он подробно остановился на сроках и цифрах и еще раз подчеркнул, что компании-консультанты - независимые компаньоны и их документация в большей мере удовлетворят банковские потребности.
Также представитель банка отметил, что основной подход Сбербанка заключается в том, что они не практикуют понятие «ломбардного кредитования». «Банк основывается на средствах, которые официально проходят по бухгалтерской документации. Мы требуем от клиентов «прозрачности» тех денежных потоков, которые будут формировать доходную часть проекта» - утверждает г-н Мальцев.
Сбербанк также оказывает серьезную поддержку по ипотечным программам. Жилищное строительство в инвестиционном портфеле банка занимает около 17 %. Тюмень – очень своеобразный регион, поскольку здесь большой спрос на жилье. «1,5-2 года назад никого не надо было финансировать, поскольку дома продавались на стадии фундамента. Сейчас такое больше не практикуется и застройщики обращаются за кредитом в банки» - отмечает Сергей Мальцев.
Особенности инвестирования в ЗПИФН
Иван Карбулаев, представитель УК «ТройкаДиалог», рассказал о сделках по продаже недвижимости с обратной арендой. То есть о таких сделках, когда продавец становится арендатором после того как он продал объект, соответственно, покупатель становится арендодателем.
Закрытые паевые фонды (ЗПИФН) являются на сегодняшний день альтернативным способом привлечения инвестиций в строительство недвижимости. Представитель УК «Тройка Диалог» указал, что преимущество закрытых паевых фондов – это то, что они освобождаются от налога в 24%. Основной момент в том, что от налога на прибыль освобождаются только те средства, которые получены, но не распределены.
Также он обозначил особенности инвестирования в ЗПИФН со стороны пайщика. Среди таковых: возможность инвестирования небольших сумм в коммерческую недвижимость, низкие временные затраты и то, что пайщику фонда для инвестирования не требуется глубоких знаний фондового рынка. Ему достаточно лишь определить, какой тип фонда в отношении риска и доходности для него наиболее предпочтителен, и дальше просто следить за изменением стоимости пая.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это один из видов коллективных инвестиций. Средства многих частных инвесторов собираются в единый портфель и благодаря этому инвестируются на более выгодных для клиентов условиях, чем если бы каждый из них инвестировал свои средства самостоятельно. Таким образом, закрытые паевые фонды недвижимости дают возможность при наличии относительно небольшого размера капитала осуществлять инвестиции в недвижимость, которые уже зарекомендовали себя как своей надежностью, так и сравнительно высокой доходностью.
Реализовать девелоперский проект с нуля – тактика и практика
Выступление Михаила Хайкина, директора по развитию компании ALUR Investments & Development прошло в формате мастер-класса. Он рассказал о том, как Компания ALUR помогает реализовать проект с нуля, а также о своем опыте работы с компанией «Партнер-Инвест».
«Мы готовы на себя взять функцию анализа рынка, разработки концепции, разработки финансовой документации» - отмечает Михаил.
Он предостерег слушателей о том, что проекты, которые предоставляют, часто бывают очень амбициозными (некие воздушные замки за громадные деньги), и не оправдывают вложений. «Экономику нужно просчитывать. Нужно строить такой объект, который будет рентабелен на рынке в течение 7-10 лет» - завершил г-н Хайкин.
Нужно отметить актуальность затронутых тем. Доклады, представленные на тюменском Форуме недвижимости в большинстве своем сопровождались вопросами, ответы на которые сразу следовали от докладчиков.
Участники и гости Форума получили возможность поделиться опытом, узнать полезную информацию, завязать новые деловые знакомства, обсудить планы на будущее по развитию и продвижению строительства в нашем регионе.
Евгения Ноговицина