«Близнецы» так называется новый жилой комплекс группы компаний «НИККА» в районе улицы Чаплина.
В год Семьи и в год своего 15-летия, компания «НИККА» всем Близнецам по знаку зодиака и по рождению, купившим квартиры в июне в жилом комплексе «Близнецы»- дарит подарок.
Как сообщили корреспонденту Dom72, свое название этот жилой комплекс получил благодаря архитектурной схожести домов. Внешним подобием близнецы всегда притягивают к себе взгляд, обращают на себя внимание. Это дает ощущение превосходства: ум, талант, красота проявляются в близнецах сильнее и ярче.
Жилой комплекс «Близнецы» подарит Вам это ощущение превосходства. Три 16-этажных монолитно-кирпичных дома гармонично впишутся в общий стиль города. Непосредственная близость к центру Тюмени обеспечивает отличную транспортную доступность, сложившуюся, разнообразную и хорошо развитую инфраструктуру. Рядом находится общеобразовательная школа, неподалеку расположен детский сад, спортивная площадка, торговые центры, медицинские учреждения, организации
дополнительного внешкольного образования.
Строительство первого дома ведется под лозунгом "Смотрите! Мы растем!"
На строительстве дома работает Web-камера, которая в режиме реального времени позволяет отслеживать процесс возведения дома.
Строительство осуществляется по современным строительным технологиям с использованием экологически чистых материалов. Конструктивно дома выполняются в монолитном железобетонном каркасе, наружная кладка из кирпича, несущие стены и материал перекрытий – монолитный железобетон.
Будущим жильцам предлагается несколько вариантов планировки квартир, а это значит, что каждый сможет найти то, что ему по душе.
Для комфорта жителей, имеющих личный транспорт, предусмотрены открытые гостевые автостоянки. А на первых этажах домов расположатся необходимые объекты соцкультбыта.
Акция «Близнецам от «Близнецов» стартовала. Присоединяйтесь!