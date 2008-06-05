Жители Кольского переулка хотят жить под крышей

Кровля там изначально выполнена с малым уклоном – что нужно исправлять. Мы включили ее в реконструкцию, планируем капитальный ремонт в этом году. Уже есть дефектная ведомость, смета – все документы отправлены в Департамент на утверждение. Как только пройдет согласование и выделят средства, капитальный ремонт сразу начнется.