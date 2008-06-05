Жители Кольского переулка хотят жить под крышей

К нам в редакцию обратился житель дома № 1 в Кольском переулке. Его волнует вопрос восстановления кровли крыши, поскольку сейчас в Тюмени сезон дождей и жители квартир на пятых этажах страдают от «домашних наводнений».
С этим вопросом мы обратились к директору подрядной организации ООО «Комфорт», осуществляющей текущий ремонт домов и дворовых территорий Центрального округа Тюмени, Владимира Котову.
- Сколько домов жилищного фонда обслуживает ООО «Комфорт»?
Мы являемся подрядной организацией от управляющей компании ООО «Север». Всего под нашей опекой 91 дом. Это дома по улицам 50 лет ВЛКСМ, Холодиной, Мориса Тореза, Профсоюзной, Свердлова, Циолковского, Мельникайте, Щерса, Минской и др.
- Какие услуги оказывает Ваша компания?
Мы оказываем абсолютно все услуги, касающиеся этих домов и прилежащих к ним дворовых территорий – начиная от уборки и заканчивая проблемами сантехники, ремонтом зданий и т.д.
- Тем не менее, житель пятого этажа дома № 1 в Кольском переулке заявляет, что кровля крыши в его квартире протекает. Как ООО «Комфорт» работает в этом направлении и что планируется сделать в 2008 году?
Дому по этому адресу лет 30. Текущий ремонт кровли по адресу пер. Кольский, 1 мы проводим ежегодно, поскольку от жильцов дома поступает достаточное количество жалоб по протечки крыши. Это достаточно серьезная проблема.
Кровля там изначально выполнена с малым уклоном – что нужно исправлять. Мы включили ее в реконструкцию, планируем капитальный ремонт в этом году. Уже есть дефектная ведомость, смета – все документы отправлены в Департамент на утверждение. Как только пройдет согласование и выделят средства, капитальный ремонт сразу начнется.
Мы не оставляем эту проблему без внимания, по любой заявке мы идем и смотрим, что можно сделать, стараясь помочь жителям насколько это возможно.
- Как люди могут обратиться к Вам со своей проблемой?
На каждом доме висит табличка с названием управляющей компании. Жители могут заявить о проблеме как угодно: могут позвонить, могут прийти и обозначить свою ситуацию устно или написать заявление – подходят все варианты, чтобы мы реагировали.
А всем жителям района я желаю терпения. Мы делаем все по силам. Все будет хорошо. Просто требуется время и средства, по мере поступления которых мы все сделаем.
Беседу вела Евгения Ноговицина