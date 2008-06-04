От карты открытого пользования к муниципальной ГИС

Что же касается дорожников, то «карта по дорогам» делается на той же платформе ИСОГД. Заказчиком выступает Областное управление автомобильных дорог. Электронная программа позволит не только отслеживать текущее состояние дорожно-уличной сети муниципальных образований и областных дорог в целом, вносить туда информацию об объектах дорожного строительства, но и вести расчет материальных затрат на ремонт или строительство того или иного участка дороги с полагающимся к нему благоустройством.