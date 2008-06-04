От карты открытого пользования к муниципальной ГИС

В Главном управлении строительства Тюменской области разрабатывается единая информационная система, которая позволит решать задачи территориального
планирования, проводить мониторинг использования территорий и состояния объектов капитального строительства, контролировать архитектурно-строительную деятельность на всем пространстве нашего региона – от областного центра до самого малого поселения.
Комплексное программное обеспечение разрабатывает фирма «CSoff», которая в свое время выиграла областной тендер на эти работы.
Не так давно состоялась научно-практическая конференция «инженерные изыскания как составная часть автоматизированных систем управления территориями», где чиновникам от строительства и изыскателям – представителям муниципальных образований Тюменской области было рассказано об использовании данных инженерных изысканий в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
На прошлой неделе состоялось еще две презентации. Так, во главе администрации города Тюмени и руководителям структурных подразделений разработчики комплексной программы представили продукт «Информационное системное обеспечение градостроительной деятельности» на примере встреча руководства ГУС ТО и дорожников, где была представлена система, которая призвана контролировать развитие дорожно-трнспортной сети.
Представители фирмы «CSoff» работают над внедрением своего детища на территории Тюменской области вместе со специалистами отдела информационного обеспечения и градостроительного кадастра Управления градостроительной политики ГУС ТО. Мы попросили дать комментарий «по поводу» начальника этого отдела Сергея Гудовича.
Итак… Программа ИСОГД – областная, разрабатываемая в рамках мероприятия реализация ОЦП «Электронная Тюменская область». Результатом должно стать полное обеспечение муниципальных образований области единой программой и единой методологией ведения ИСОГД.
Особое значение работа управления в этом направлении принимает на фоне того, что с 2006 года Градостроительным кодексом РФ внедрение таких систем возложено на муниципалитеты. ГУС ТО регулярно проводит совещания с руководителями муниципальных образований, архитекторами и специалистами ИСОГД по порядку ведения и организации работы по информированию там информационной системы.
Специалисты фирмы «CSoff» также регулярно выезжают в города и районы, проводят работы по обновлению программного обеспечения и консультированию специалистов на местах. Учитывая важность темы и большие объемы работ, руководство «CSoff» создало в Тюмени оперативное подразделение компании. Непосредственная подготовка специалистов ИСОГД проводится в Тюмени, в специализированном обучающем классе. В настоящее время обучение прошли более 50 человек.
Можно сказать, назрела острая необходимость повсеместного внедрения информационной системы. На презентации, проведенной в зале заседаний ГУС ТО для руководителей областного центра, состоялось обсуждение ключевых моментов внедрения ИСОГД на территории Тюмени. В частности – решались вопросы по созданию службы ИСОГД в городском Департаменте градостроительной политики (ДГП).
На данный момент Тюмень обладает электронной картой города открытого типа, что позволяет оснастить все службы администрации города единой базой данных об объектах градостроительной деятельности и инженерной инфраструктуры, размещенных на территории областного центра, а также проводить мониторинг градостроительной документации и, прежде всего, исполнения Генерального плана, Правил застройки и землепользования, утвержденных планировок…
Первоочередная задача, стоящая перед специалистами новой службы – формирование базы объектов градостроительной деятельности и инженерной инфраструктуры, с полной информацией по каждому такому объекту. На первом этапе необходимо завести в ИСОГД существующую в городе информацию такого рода и поддерживать ее в актуализированном состоянии.
К примеру, в реестре муниципальной собственности Тюмени содержится 3,5 тысячи объектов с описательной базой. Все они будут перенесены в базу данных ИСОГД областного центра.
Как сказал Сергей Гудович, глава администрации Евгений Куйвашев поддержал идею о формировании службы ведения ИСОГД на базе ДГП.
На формирование таких служб предусмотрено областное финансирование из расчета кадрового состава: для Тюмени – 9 человек; для городов юга области – по 5 человек; для районных служб – по 3 человека.
Что же касается дорожников, то «карта по дорогам» делается на той же платформе ИСОГД. Заказчиком выступает Областное управление автомобильных дорог. Электронная программа позволит не только отслеживать текущее состояние дорожно-уличной сети муниципальных образований и областных дорог в целом, вносить туда информацию об объектах дорожного строительства, но и вести расчет материальных затрат на ремонт или строительство того или иного участка дороги с полагающимся к нему благоустройством.
Таким образом, все электронные карты – для муниципалитетов, органов архитектуры и градостроительства, служб жилищно-коммунального комплекса и дорожников – выполняются по единой методологии и технологии, что способствует объединению разрозненной информации и, при желании властей, перерастанию интегрированной системы в муниципальную ГИС.
Если судить о пользе дела с точки зрения обывателя, взяв для примера Тюмень, то единая электронная база позволит руководителям структурных подразделений администрации города оперативно отслеживать процессы, происходящие на территории областного центра и вовремя реагировать, скажем, на критические моменты (аварии) в системе ЖКХ, либо на появление самовольных объектов строительства. А главе администрации – держать руку «на пульсе города» и контролировать работу служб «в режиме реального времени».
Беседовала С. Ахмеднабиева