Определены самые благоустроенные города и поселки Тюменской области

Областной комиссией подведены итоги конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт области» за 2007 год. Участие в конкурсе приняли 35 населенных пунктов юга Тюменской области: города Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск; поселки Каскара, Боровский, Богандинский Тюменского района, районные центры с населением до и свыше шеститысяч человек: Абатское, Аромашево, Армизонское, Бердюжье, Викулово, Голышманово, Казанское, Нижняя Тавда, Омутинское, Юргинское; 15 сельских населенных пунктов с населением от 200 до 500 человек и свыше 500 человек.