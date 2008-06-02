Определены самые благоустроенные города и поселки Тюменской области

Областной комиссией подведены итоги конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт области» за 2007 год. Участие в конкурсе приняли 35 населенных пунктов юга Тюменской области: города Тобольск, Заводоуковск, Ялуторовск; поселки Каскара, Боровский, Богандинский Тюменского района, районные центры с населением до и свыше шеститысяч человек: Абатское, Аромашево, Армизонское, Бердюжье, Викулово, Голышманово, Казанское, Нижняя Тавда, Омутинское, Юргинское; 15 сельских населенных пунктов с населением от 200 до 500 человек и свыше 500 человек.
По результатам оценки благоустроенности городских округов присуждено:
Первое место г. Тобольску;
Второе место г. Заводоуковску;
Третье место г.Ялуторовску.
По результатам оценки благоустроенности поселков присуждено:
Первое место п.Каскара Тюменского района;
Второе место п.Богандинский Тюменского района;
Третье место п.Сумкино г.Тобольска.
По результатам оценки благоустроенности райцентров с населением свыше 6 тысяч человек присуждено:
Первое место с.Абатское;
Второе место с.Викулово;
Третье место с.Голышманово.
По результатам оценки благоустроенности райцентров с населением до 6 тысяч человек присуждено:
Первое место с.Бердюжье;
Второе место с.Юргинское;
Третье место с.Казанское.
По результатам оценки благоустроенности сельских населенных пунктов с населением свыше 500 человек присуждено:
Первое место с.Ситниково Омутинского района;
Второе место с. Озерное Викуловского района;
Третье место с. Созоново Тюменского района.
По результатам оценки благоустроенности сельских населенных пунктов с населением от 200 до 500 человек присуждено:
Первое место с.Средние Тарманы Нижнетавдинского района;
Второе место с. Володино Юргинского района;
Третье д. Дронова Заводоуковского городского округа.
Конкурсными комиссиями муниципальных образований определены победители в конкурсах «Лучший двор», «Лучшее подворье», «Красивый уголок».
Члены комиссии по подведению итогов конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт области» за 2007 год отметили высокую активность муниципальных образований при участии в конкурсе.