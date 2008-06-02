Аренда жилья «с человеческим лицом»

Думаю, преимущества сдачи квартиры своему приятелю, коллеге, да и просто хорошему знакомому, вполне очевидны. Это, прежде всего, гарантия безопасности своего жилья. Человек, которого ты знаешь, не «сделает ноги» с ценными вещами, найденными в квартире, не сбежит, залив соседям их евроремонт, заплатит вовремя. Его можно впустить в квартиру, не боясь «кидалова» - вряд ли он будет сдавать жилье гастарбайтерам или «торговать ключами» посредством настенных объявлений. Да и прийти к нему для получения арендной платы (и легкой общей проверки) всегда приятно – можно выпить чаю или чего еще покрепче, поболтать, хорошо провести время в компании.