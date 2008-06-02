Аренда жилья «с человеческим лицом»

Розовая мечта любого квартиросъемщика – найти друга или знакомого, который сдает жилье. Ведь снимать квартиру у знакомого и безопасно, и приятно. С другой стороны, то же можно сказать и о сдаче квартиры человеку «не с улицы». Однако у такого тандема есть не только плюсы, но и минусы.
Думаю, преимущества сдачи квартиры своему приятелю, коллеге, да и просто хорошему знакомому, вполне очевидны. Это, прежде всего, гарантия безопасности своего жилья. Человек, которого ты знаешь, не «сделает ноги» с ценными вещами, найденными в квартире, не сбежит, залив соседям их евроремонт, заплатит вовремя. Его можно впустить в квартиру, не боясь «кидалова» - вряд ли он будет сдавать жилье гастарбайтерам или «торговать ключами» посредством настенных объявлений. Да и прийти к нему для получения арендной платы (и легкой общей проверки) всегда приятно – можно выпить чаю или чего еще покрепче, поболтать, хорошо провести время в компании.
Хорошо и самому съемщику – все та же безопасность, некая гарантия того, что друг не велит тебе выметаться через пару месяцев без объяснения причин, не обвинит в порче дорогих портьер, не начнет придумывать веских поводов для повышения арендной платы.
Казалось бы, ситуация всем удобна и выгодна, живи себе да добра наживай. Но не так все просто. У взаимовыгодной сделки и минусов ничуть не меньше.
1. Сдача квартиры в аренду, в большинстве случаев, - бизнес. А бизнес и друзей стоит держать порознь. При поиске арендатора через объявление хозяин жилья может поставить сколь угодно высокую цену и надеяться, что найдется желающий снять жилье за такие деньги. А сдавать квартиру старому другу по завышенной цене некрасиво, а в случае, если это выяснится – чревато потерей друга.
2. Личные отношения всегда подразумевают не только доверие, но и лояльность в отношениях. И на смену «дай тыщу до зарплаты» может прийти «слушай, столько растрат в конце месяца, давай я тебе через недельку заплачу».
3. Личным отношениям свойственно портиться быстрее и легче, чем деловым. При наличии весомого повода вчерашние друзья могут превратиться в злейших врагов – или, как минимум, неприятными друг другу людьми. А сдавать квартиру недругу, да еще и по цене «для своих» - удовольствие ниже среднего.
Все эти пункты в равной степени справедливы и для квартиросъемщика. Выяснить, что тебе сдают квартиру по цене существенно выше среднерыночной, очень неприятно. А если ваши отношения неожиданно испортятся, можно лишиться не только дружбы, но и крыши над головой, и оказаться на вокзале со всем своим нехитрым скарбом. Ведь договор аренды люди, которые доверяют друг другу, обычно не составляют.
Словом, решайте сами, нужна ли вам «дружественная аренда». Ведь плюсов и минусов у этого способа сдачи жилья, фактически, поровну.