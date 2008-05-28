Жилье для пострадавших от взрыва на ул. Пермякова

К осени все собственники жилых квартир первого подъезда по улице Пермякова, разрушенного от взрыва, получат равноценное по площади жильё в этом же районе.
Как сообщил глава города Тюмени Евгений Куйвашев на встрече с владельцами, это касается хозяев как приватизированных, так и муниципальных квартир.
Как сообщили экспертному каналу «УралПолит.Ru», 27 мая, в пресс-службе главы города, в доме по ул. Пермякова, 12, где 17 мая в 6 часов 35 минут произошел взрыв, непригодными для проживания признаны 20 квартир. Эксперты специально созданной комиссии пришли к выводу, что подъезд не подлежит восстановлению, и его нужно разобрать.
На данный момент жители этого подъезда временно расселены в маневренный фонд – в общежития. Но уже к осени власти обещают предоставить пострадавшим равноценное жилье.
«Сейчас оценивается материальный ущерб. Затем деньги будут выделены из резервного фонда администрации Тюменской области. После чего будут проведены аукционы по приобретению жилья для собственников жилых помещений. Планируется, что к сентябрю квартиры будут предоставлены собственникам», – отметили в пресс-службе администрации Тюмени.
Напомним, 17 мая в Тюмени в многоэтажном доме произошёл врыв, в результате которого была госпитализирована жительница указанного дома. Ещё два человека получили травмы различной степени тяжести, но от госпитализации отказались, получив медицинскую помощь на месте. Взрыв произошел на первом этаже панельного дома в помещении продуктового магазина «Алёнка», переоборудованного из 2-комнатной квартиры.
По данному факту следственным управлением по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба). На сегодняшний день принимаются меры к установлению виновных лиц и обстоятельств произошедшего.
Отметим, что во время осмотра привлечённые следователем специалисты-взрывотехники изучили характер повреждений и подтвердили версию о взрыве газо-воздушной смеси. Следов взрывного устройства в ходе осмотра обнаружено не было. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.