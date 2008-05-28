Жилье для пострадавших от взрыва на ул. Пермякова

Как сообщили экспертному каналу «УралПолит.Ru», 27 мая, в пресс-службе главы города, в доме по ул. Пермякова, 12, где 17 мая в 6 часов 35 минут произошел взрыв, непригодными для проживания признаны 20 квартир. Эксперты специально созданной комиссии пришли к выводу, что подъезд не подлежит восстановлению, и его нужно разобрать.