Соглашение – шаг к долгосрочному и выгодному партнерству!

20 мая между НП «Объединение риэлторов Тюменской области» и ООО «Меридиан Констракшн» было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписанию этого стратегически важного для дальнейшего выстраивания взаимоотношений между профессиональными участниками рынка недвижимости документа предшествовал серьезный переговорный процесс. Но, как говорится, результата стоил того: теперь работники компаний, входящих в партнерство, смогут не просто реализовывать квартиры от данного застройщика, но и быть уверенными в последующем за сделкой достойном вознаграждении.
В основу построения взаимоотношений между компанией «Меридиан Констракшн» и некоммерческим партнерством легла схема, эффективность которой получила подтверждение при сотрудничестве НП «ОРТ» и ООО «Партнер-Инвест». Со своей стороны заказчик гарантирует вознаграждение за каждую сделку, а риэлторская компания, будучи уверенной в данном соглашении, принимает условие соглашения – работать по единым с застройщикам ценам.
Дилерское соглашение, по словам
В свою очередь, руководитель комитета по работе с застройщиками при НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Андрей Слотин акцентировал внимание на том, что партнерство ответственно подходит к выбору компаний, готовых развивать сотрудничество, выстраивать отношения по дилерскому пути развития.
«Меридиан Констракшн» - не первая компания, с которой мы подписываем соглашение, согласно которому будет осуществляться оплата дилерских услуг. Позитивный опыт сотрудничества с ООО «Партнер-Инвест» показал, что риэлторы качественно ведут продажи, после соответствующего обучения непосредственно на площадке застройщика дают грамотную презентацию объекта. Мы доказали свой профессионализм, и со своей стороны тщательно подходим к выбору партнеров по таким соглашениям.
Положительный бренд некоммерческого партнерства, продвигаемый сегодня, как знак качества оказываемых риэлторских услуг – для многих жителей нашего города стал своеобразным ориентиром в приобретении жилья, как на вторичном, так и на первичном рынке. Поэтому, в свою очередь, мы заинтересованы в том, чтобы наши партнеры по дилерским отношениям имели хорошую репутацию на региональном рынке», - обозначил принципы построения дилерских отношений Андрей Руфович.
Для президента НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Олега Касьянова подписание очередного дилерского договора не просто событие рынка недвижимости, а показательный момент в историческом контексте: «С момента зарождения рынка недвижимости между риэлторами и застройщиками начался непростой разговор, временами перераставший в непримиримые дискуссии… И на фоне становления, формирования цивилизованного рынка недвижимости профессиональный диалог между застройщиками и риэлторами стал переходить из конфронтации взглядов в конструктивное русло. Мы не только услышали друг друга, но и смогли найти взаимопонимание в таких сложных моментах, как оплата дилерских услуг, работа по единой цене на объект и так далее…»
У ООО «Меридиан Констракшн» далеко идущие планы – новые проекты, новые территории для введения строительных работ… Чтобы реализовать все идеи, застройщику необходим не только технический потенциал для введения СМР, но и эффективно работающий механизм реализации строящегося и водимого в эксплуатацию жилья. И это соглашение – первый шаг к осуществлению поставленной цели. Впереди большая работа по организации и ведению обучения риэлторов, знакомство агентств недвижимости с перспективными планами компании по застройке города, сотрудничество, нацеленное на результат. Тесное сотрудничество с риэлторами дает застройщикам превосходную возможность использовать мониторинг этих компаний в плане реализации объектов, а вместе с тем, четко улавливать тенденции рынка, потребности покупателей, ожидания клиентов на ближайшие несколько лет. Успехов и удачи!
На подписании договора побывала Е. КРЮЧКОВА