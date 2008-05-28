Соглашение – шаг к долгосрочному и выгодному партнерству!

У ООО «Меридиан Констракшн» далеко идущие планы – новые проекты, новые территории для введения строительных работ… Чтобы реализовать все идеи, застройщику необходим не только технический потенциал для введения СМР, но и эффективно работающий механизм реализации строящегося и водимого в эксплуатацию жилья. И это соглашение – первый шаг к осуществлению поставленной цели. Впереди большая работа по организации и ведению обучения риэлторов, знакомство агентств недвижимости с перспективными планами компании по застройке города, сотрудничество, нацеленное на результат. Тесное сотрудничество с риэлторами дает застройщикам превосходную возможность использовать мониторинг этих компаний в плане реализации объектов, а вместе с тем, четко улавливать тенденции рынка, потребности покупателей, ожидания клиентов на ближайшие несколько лет. Успехов и удачи!