Горожанам должно быть удобно

Заседание координационного совета по выработке единой земельной и градостроительной политики в Тюменской области состоялось во вторник под руководством главы региона Владимира Якушева.
На повестке дня значилось пять вопросов и первый из них – эскизное предложение по расширению здания Федерального окружного арбитражного суда.
Этот проект на рассмотрение был вынесен повторно. В первый раз члены совета одобрили проект нового здания суда, высотой 35 этажей, но рекомендовали рассмотреть проект в увязке с реконструкцией квартала улиц Ленина-Орджоникидзе-Герцена-Северная. В представленном варианте проектировщики учли это пожелание. Согласно концепции новое высотное здание ФАС станет архитектурной доминантой и будет образовывать комплекс с существующим арбитражным судом. Архитекторы также включили в проект реставрацию здания Агропромпроекта и магазина «Рентал», а на пересечении улиц Орджоникидзе и Ленина построить ресторан быстрого питания. Под площадью будет размещена подземная многоуровневая парковка более чем на 1000 мест.
Члены градостроительного совета долго обсуждали предложенный вариант. На первый взгляд, он показался интересным и выигрышным, ведь в итоге центр города может значительно преобразиться, но многие вопросы так и остались неясными: не просчитаны транспортные потоки, нагрузка на инженерные сети…
Заместитель председателя городской Думы Сергей Коробов отметил, что даже визуально данный участок перенасыщен объектами. Его поддержал член союза архитекторов Сергей Алексеев, добавив, что не проработана в проекте и «завязанная» с комплексом улица Некрасова.
Сергей Коробов предложил собравшимся детально рассмотреть не только данный квартал, но и в целом данный район города. Эта часть Тюмени активно развивается, инвесторы предлагают в основном высотное строительство, но, решая бизнес-задачи, надо помнить о возможностях улиц, которые не смогут «переварить» такой транспортный поток. Члены совета согласились, а Владимир Якушев еще раз подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы горожанам было комфортно и удобно: они не должны тратить нервы, стоя в пробках.
Глава региона предложил городским властям отдельно рассмотреть проект здания арбитражного суда, чтобы инвесторы начинали строительство, а концепцию реконструкции квартала в очередной раз отправили на доработку.
О ходе строительства многофункционального социально-культурного центра по ул.Федорова-В.Гнаровской рассказал директор ООО «Сибирь-Синтез» Игорь Сидоренко. Реализация этого проекта вышла на финишную прямую: торгово-развлекательный центр готовится к открытию. В нем разместится супемаркет, детская зона, офисы, ресторан, предприятия фаст-фуда, четыре кинозала. На территории разобьют парковую зону с пешеходными дорожками, скамейками, появится фонтан, парковка на 285 мест.
Владимир Якушев сразу засомневался, что этих парковочных мест хватит на всех посетителей центра. Это подтвердил и начальник управления градостроительной политики ГУС ТО Александр Малышкин: «Очевидно, что расчет числа машиномест сделан по СНиПу 1989 года, на вскидку численность автомобилей возрастет до 500», - сказал он.
Владимир Якушев предложил рассмотреть возможность расширения парковки до 500 мест, иначе центр не получит разрешение на ввод. - Как губернатор я заинтересован, чтобы ваш бизнес процветал, но нужно учитывать и интересы горожан, - отметил глава региона. Поэтому он поручил Александру Малышкину взять этот вопрос под личный контроль.
На повторное рассмотрение градсовета был вынесен проект спортивно-оздоровительного и культурного центра Теннис Палас. Ранее его направили на доработку по все той же «больной для города» причине – нехватке парковочных мест. В первоначальном варианте их было запланировано всего 233.
Главный архитектор проекта Алексей Куковкин напомнил собравшимся о том, что будет представлять собой их объект. По замыслу проектировщиков это будет многофункциональное здание, построенное в виде наслоения теннисных ракеток, где разместятся спортивные магазины, гостиничные апартаменты, теннисные залы, в которых можно проводить соревнования самого высоко уровня. Парковочных мест по новым расчетам здесь будет 713 – за счет механизированных стоянок.
Первый заместитель начальника управления градостроительной политики ГУС ТО Валерий Кулачковский высоко оценил задумку: «Здание имеет интересный архитектурный облик, таких в Тюмени нет»,- отметил он. И тут же напомнил, что если этот объект появится в районе улицы Логунова, то проблема с автомобильными пробками здесь может стать очень серьезной. На этом участке и так сложное движение.
Ему ответил генеральный директор ООО «Газинвестпроект» Александр Лаптев. Он рассказал совету, что с проблемой этой не просто знаком – его компания готова ее решить: выполнить расширение улицы до шести полос за свой счет.
Засомневался и директор департамента имущественных отношений Тюменской области Евгений Несват. Он отметил, что механизированные парковки «удовольствие» дорогое – стоимость одного машиноместа доходит до 700 тысяч рублей, а таких нужно более 500. Да и чтобы поставить автомобиль на такую парковку придется потратить в среднем восемь минут, вряд ли тюменцы будут тратить на это время.
Александр Лаптев уверил собравшихся, что они просчитали затраты и готовы пойти на такие расходы. Члены совета проект утвердили, но с одним условием: если проблема с парковками все-таки решена не будет, разрешение на ввод объект не получит.
Наталья Сканцева