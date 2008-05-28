Горожанам должно быть удобно

Этот проект на рассмотрение был вынесен повторно. В первый раз члены совета одобрили проект нового здания суда, высотой 35 этажей, но рекомендовали рассмотреть проект в увязке с реконструкцией квартала улиц Ленина-Орджоникидзе-Герцена-Северная. В представленном варианте проектировщики учли это пожелание. Согласно концепции новое высотное здание ФАС станет архитектурной доминантой и будет образовывать комплекс с существующим арбитражным судом. Архитекторы также включили в проект реставрацию здания Агропромпроекта и магазина «Рентал», а на пересечении улиц Орджоникидзе и Ленина построить ресторан быстрого питания. Под площадью будет размещена подземная многоуровневая парковка более чем на 1000 мест.