От строительства до благоустройства

В выставках приняло участие более 60 предприятий и организаций. География же экспонентов достаточно обширная – на стендах выставки свои товары и услуги предлагали фирмы из Уральского региона – городов Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Курганской области, были гости из Волгоградской области, Златоуста, Краснодарского края, Москвы, Уфы, Ярославля, Ялуторовска, и, конечно же, Тюмени.