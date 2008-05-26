От строительства до благоустройства

В выставках приняло участие более 60 предприятий и организаций. География же экспонентов достаточно обширная – на стендах выставки свои товары и услуги предлагали фирмы из Уральского региона – городов Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Курганской области, были гости из Волгоградской области, Златоуста, Краснодарского края, Москвы, Уфы, Ярославля, Ялуторовска, и, конечно же, Тюмени.
Что касается тематических разделов выставки, то малые архитектурные формы представили такие тюменские предприятия как ООО «ЗапсибСервис», ООО «Завод ЖБИ 5», «Стройкомплекс-М», ЗАО «Сибресурс» и ООО «Центр художественных ремесел «Афина». С подобной продукцией выступило и ООО «Спецстрой-Сервис» из Челябинска.
Услуги по дизайну и озеленению – тюменцы из фирмы «ЭлитСветПроект», ООО «АРКА», Ландшафтной мастерской «Свита», АПБ «Радуга улиц», ООО «Парк Декор», ООО «Главлес», ООО «Сад», ООО «Флора-Дизайн», а также ОАО «Зеленстрой». Уральскую продукцию продемонстрировало ООО «УралГазонПромКомплекс» (Екатеринбург).
Прежде, чем приниматься за благоустройство территорий, следует построить объект – дом, офис, бассейн, гостиницу… Домостроение представили ООО «КАРСИККО ДОМ» (Тюмень), ООО «ЮЗАВ» (Тюмень) и ОАО «ЯЛАЗ» (Ялуторовск).
В рамках выставки «Ландшафтный дизайн и архитектура» прошли открытые семинары и мастер-классы. В ежедневном режиме обучал искусству ландшафтного дизайна Александр БОМЕ. В последний день работы выставки – в субботу 17 мая – прошла презентация АПБ «Радуга улиц» на тему «Комплексные решения ландшафта – ключ к успеху проекта».
На этот раз выставки работали целую неделю, демонтаж экспозиций был произведен в воскресенье, а вот традиционная заключительная пресс-конференция прошла в пятницу. Лучшие были награждены дипломами и медалями выставок. В общей сложности устроители вручили пять медалей и 35 дипломов. Итак…
За разработку и внедрение новейших технологий в области ландшафтной архитектуры Медали удостоено
ООО «РЕМЕСЛЕННИК» (Тюмень).
Дипломами выставки «Ландшафтный дизайн и архитектура» награждены тюменские фирмы: Ландшафтная мастерская «СВИТА»; ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС-М» (за разработку и внедрение новейших технологий в области ландшафтной архитектуры и продвижение на рынок Тюменского региона новых товаров, оборудования и услуг); ООО «ПАРК-ПРЕСТИЖ» (за разработку и внедрение новейших технологий в области ландшафтной архитектуры и продвижение на рынок Тюменского региона новых товаров, оборудования и услуг).
За продвижение на рынок Тюменского региона новых товаров, технологий, оборудования и услуг для садово-паркового дизайна и ландшафтной архитектуры Медаль получили: ООО «МЕДНО-ЛИТЕЙНЫЙ ДВОР», п.Московский Тюменской обл. (за продвижение на рынок Тюменского региона новых товаров, технологий и услуг для садово-паркового дизайна и лучшую экспозицию среди предприятий – участников выставки); ИП ЗВИГИНЦЕВ В.Л., «УЮТНЫЙ ДВОРИК», г.Златоуст Челябинской обл. (спортивно-игровой комплекс - за продвижение на рынок Тюменского региона новых товаров, технологий, оборудования и услуг для садово-паркового дизайна); ИП ЕЛФИМОВ Юрий Владимирович, г.Тюмень.
Из числа тюменцев Диплома удостоены: ООО «Завод ЖБИ 5» (за продвижение на рынок Тюменского региона новых товаров, технологий, оборудования и услуг для садово-паркового дизайна, ландшафтной архитектуры); ЗАО РСУ «СИБСТРОЙКОМП»; ООО «ИНТЕРСВЕТ» (садово-парковое освещение); ООО «ВЕРНИСАЖ» (системы поверхностного водоотведения); ООО «КАРСИККО ДОМ» (дачные быстровозводимые каркасно-панельные дома); АПБ «РАДУГА УЛИЦ», ИП БЕЛАНЧУК Т.К.
За информационную поддержку выставки «Ландшафтный дизайн и архитектура. Дача. Сад. Огород» Диплом получил журнал «Современный дом & офис» (Тюмень).
Поздравляем медалистов и дипломантов выставки «Ландшафтный дизайн и архитектура»! Желаем дальнейших успехов в деле созидания! Пусть вашими усилиями становятся краше наши города и села!
«КВ» по информации пресс-службы ОАО «Тюменская ярмарка»
Фото Е.КРЮЧКОВОЙ