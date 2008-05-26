Очередной срок сдачи – 1 июля!

Молодые семьи поселка Молодежный хотят жить в комфортных домах, ходить по асфальту, водить детей в детский сад и покупать хлеб с молоком рядом со своим домом…
В минувшую субботу состоялось собрание жителей поселка Молодежный Тюменского района. К штабу на встречу с генеральным подрядчиком и представителями администрации района вышла молодежь – участники целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» вместе со своими детьми. Мы же попали на это мероприятие по приглашению одной из семей, которая наряду с другими не довольна ходом строительства поселка и отношением администрации района к сложившейся ситуации. «Уж раз вы писали о том, какой замечательный поселок задумали для молодежи Тюменского района, то приезжайте и посмотрите, как мы замечательно в нем живем», - сказала по телефону Елена и «в трех словах» доложила «хронику» событий. Мы решили, что «лучше один раз увидеть…» и прибыли на место в урочный час.
Начнем с того, что ожидаемые высокие должностные лица – глава муниципального образования Андрей ЛИННИК и управляющий Фондом жилищного строительства в Тюменском районе Эдуард АЛЕКСЕЕНКО по каким-то причинам на собрание не прибыли. На все «неудобные» вопросы пришлось отвечать представителю фонда Павлу ЧЕБАНЮКУ и руководителю генподрядной организации «Северный Альянс» Павлу КРАВЦУ. Поэтому, ряд волнующих молодежь вопросов задать было некому.
Собрание прошло более-менее спокойно, без особых эмоциональных всплесков, так как с «противоположной стороны» было изначально заявлено: «Если пришли поругаться, предлагаем сразу разойтись». И, с места в карьер, для обсуждения был предложен вопрос благоустройства территорий при 2-квартирных домах, построенных при участии «Северного Альянса». Данная тема развития не получила, была лишь «зафиксирована» и «взята на заметку» взволнованной молодежью.
Как мы поняли, это не первая встреча «по поводу», так как Павел ЧЕБАНЮК без обиняков прошелся по дефектной ведомости и уточнил – все ли недоделки, в ней обозначенные, устранены подрядчиками, которые, к слову, были приглашены на эту сходку жителей поселка. Оказалось, что далеко не все заявки удовлетворены, какие-то – частично удовлетворены, а какие-то дома и квартиры вообще обойдены вниманием (по разным причинам).
На что же жалуются жители новостроек? Где-то протекает кровля, где-то треснула межкомнатная дверь, где-то входная дверь неплотно закрывается, у кого-то - с трудом открывается… «Пока откроешь, ребенок за дверью на плач изойдет!», - возмущается молодая мамаша. Ни у одного дома нет сливов. Практически во всех жилищах подтекает система отопления. В одном из гаражей за ночь машина двумя колесами ушла в грунт! Вопрос – когда же будет залит пол в гаражах? В некоторых домах неправильно выполнена система газоснабжения. В поселке воду из-под крана без предварительной очистки употреблять в пищу небезопасно – кто-то из жителей, усомнившись в качестве воды, сдал ее на анализ и получил неутешительный результат – содержание железа превышает норму в четыре раза… Не сделаны тротуары – поселяне ходят по щебенке. По весне ряд улиц были залиты водой. Об этом напоминают многочисленные поддоны, ставшие переходами от одного «островка» суши к другому. «Когда эти улицы будут благоустроены? Когда устранят все строительные огрехи? За что мы вообще заплатили деньги?» - раздавались возгласы новоселов.
Ответ держал Павел КРАВЕЦ «в рамках своей компетенции». Он сказал, что фирма заинтересована оставить о себе добрую память на долгие годы, поэтому, все строительные недостатки будут устранены в срок, то есть – до 1 июля 2008 года, на которое назначена сдача поселка в эксплуатацию.
Павел Михайлович внес ряд конструктивных предложений, которые должны способствовать улучшению ситуации. Во-первых, нужно составить график, по которому будут обследованы все дома, составлена дефектная ведомость для устранения огрех строителей. Причем, генподрядчик оговорился – строители намерены устранять за свой счет лишь свои недочеты. Если какие-то коммунальные проблемы появились в процессе неправильной эксплуатации жилища, то владельцы должны решать их своими силами.
Во-вторых, ответственность за качество выполненных работ строители будут нести в течение двух лет после сдачи объекта в эксплуатацию, но поселок строится не на два года, а так, чтобы здесь могли жить и дети, и внуки нынешних новоселов. Поэтому, следует выбрать инициативную группу для оперативной связи жителей поселка как со строителями, так и с административными структурами, затем - создать товарищество собственников жилья и заключить договор с управляющей компанией, которая будет следить за системами жизнеобеспечения - как внутридомовыми, так и всего поселка. «Инициатива должна идти от вас! – обратился Павел КРАВЕЦ к молодежи. – Это ваш поселок. Вам и решать, как будете жить дальше!»
Потом, кто является собственником магистральных коммуникаций? Муниципальное образование. «Поэтому, следует потребовать от администрации Тюменского района помощи в создании или выборе организации, которая станет отвечать за бесперебойную работу инженерных сетей», - указал путь к решению текущих коммунальных проблем и предупреждению будущих опытный строитель.
Что касается благоустройства улиц и заливки полов в гаражах, то эти работы начнутся после 25 мая, когда «снимут ограничение веса на ось». Как объяснил Павел КРАВЕЦ, в весенний период запрещено движение большегрузного транспорта по сельским дорогам.
Многие жители «двухквартирников» жаловались на практическое отсутствие земли на участках – сплошная глина, но люди готовы «заняться огородом» сейчас, а не через год. Представитель подрядчика, некий Александр Александрович, пообещал сделать замеры грунта на участках и туда, где нет «положенных 20 см», плодородный грунт довезти. Однако, и грунт будет завезен позже (когда снимут запрет на большегрузный транспорт)… Пока об этом шел разговор, между делом, мимо нас вглубь поселка прошли достаточно тяжелые бетоновозы. И это не осталось незамеченным – люди незло пошутили по поводу «ограничения веса на ось», согласившись подождать с благоустройством и посадкам до конца мая.
В ходе разговора выяснилось, что проект благоустройства не утвержден для производства работ, и денег в фонде на это нет, а значит – финансирование подрядчика отсутствует. Тем не менее, через неделю будут завезены саженцы кустарников для высадки перед домами, также должен пройти посев травы на газонах. Для ограждения зеленых насаждений предлагается стандартные штакетники, обустройством должны заняться жители поселка, организовав субботник.
Никто не возразил по поводу благоустройства придомовых территорий своими силами, но остались нерешенными еще ряд вопросов. Например, что делать с газовиками, которые не могут устранить недостатки? Потом, так получилось, что за устройство газопровода «ошибочно» деньги взяли с дольщиков. «Что делать тем, кто успел заплатить?», - забеспокоилась молодежь, у которой «лишних» денег нет. Павел ЧЕБАНЮК успокоил сельчан: «Пишите заявления в фонд. Будет сделан перерасчет». Писать в фонд следует и в случае задержки устранения строительных недостатков.
Как мы поняли, заверения генподрядчика не очень-то убедили новоселов, которые до сих пор не являются собственниками своего жилья. Сдача намечалась в декабре 2007 года, строителей торопили к «показательным выступлениям» (ведь, поселок был неоднократно продемонстрирован высоким гостям в качестве положительного примера реализации жилищного нацпроекта), поэтому сейчас приходится пожинать «плоды» - недоделки очевидны, а кое-где в готовых жилищах пошли трещины по стенам. Мы убедились в этом, побывав в гостях у молодой пары, которая вселилась в квартиру еще в феврале. Они, кстати, и плавали по весне на своей улице. До сих пор там не положен асфальт, отметка дороги явно ниже отметки «центрального проспекта» поселка. Кто достраивал дома на данной улице, нам не сказали (молодые просто не знают этого). Кто прокладывал сети – мы намерены выяснить (если это не является великой тайной), так как начались порывы и, соответственно, раскопы. Подумалось, что прав Павел Михайлович, советуя новоселам как можно быстрее определиться с управляющей компанией по содержанию систем жизнеобеспечения.
Как нам сказали, отключения электроэнергии в поселке происходит с «завидной» регулярностью. А раз и теплоснабжение, и горячее водоснабжение «завязаны» на электричестве, то и нередко приходилось замерзать новоселам в холода. «Мы-то – ничего. Детей жалко», - говорят молодые родители.
Что касается других важных вопросов, то их было еще немало. Первый – о транспорте. И график движения общественного транспорта, и его количество не устраивает жителей поселка Молодежный. Нередко мамашам с детьми приходится пешком добираться от трассы. Как сказал Павел ЧЕБАНЮК, вопрос - в работе, заявка отправлена, глава района решает транспортную проблему.
Еще один вопрос – нет магазина в поселке. За промтоварами можно, конечно, съездить и в город. А, вот, хлеб с молоком хотелось бы иметь, как говорится, «в шаговой доступности». «На следующей неделе магазин с товарами первой необходимости будет открыт», - заверил Павел Иванович и назвал адрес дома, в котором запланирован «объект соцкультбыта».
На этой встрече речь на счет строительства поликлиники не шла, но с нами поделились и этой проблемой – в одной семье трое маленьких детей, которые постоянно болеют, мать вынуждена заниматься самолечением, а хорошо бы для профилактики устраивать медосмотры с помощью районных специалистов… На счет строительства детсада было сказано, что начало запланировано на этот год, школа будет заложена в следующем году. Пообещали – и то хорошо.
Разговор состоялся. Строители взяли на себя обязательства по устранению недочетов, жители – по организации инициативной группы. Однако, разговор далеко не закончен. Ведь, по договору Фонд жилищного строительства в Тюменском районе должен своим дольщикам представлять отчеты по ходу строительства их жилища. Этого не происходит. Из-за того, что в который раз перенесены сроки сдачи объектов поселка в эксплуатацию (составлено уже четвертое допсоглашение), затягивается оформление недвижимости в собственность, а также – прописка. Конечно, молодежь выходит из положения, прописываясь у родителей. Некоторые же, устав ждать «свое комфортное жилье», начинают продавать «незавершенку». Как нам было сказано, «люди хотят жить, а не существовать». Некоторые переехали в поселок Молодежный, продав квадраты в Винзилях или Анохино, оставив там работу в надежде найти «поближе к новому месту жительства», но не нашли. «У всех кредиты, которые надо выплачивать. А как это делать, если здесь нет работы?» - говорила Елена, провожая нас в город. Их семье повезло больше – муж работает на «Шлюмберже», дети и прописка – у родителей…
Газету «Квартирный вопрос» пригласили на встречу, по всей вероятности, чтобы получить посредством СМИ какой-то вразумительный «квартирный ответ» от муниципальной власти и областных структур, курирующих исполнение жилищного нацпроекта. Мы, со своей стороны, постараемся получить комментарии власть предержащих по вышеназванным проблемам, которые в одиночку молодежь решить явно не сможет. Хотя, инициативная группа не намерена сидеть «сложа руки» и, по словам одной из «беспокойных личностей», не далее как в понедельник, с утра пораньше, они собираются «взглянуть в глаза» главе администрации Тюменского района. И раз уж корреспонденты «КВ» были свидетелями презентации поселка Молодежный, стали очевидцами строительных и социальных «недоделок» сегодняшнего дня, мы продолжим рассказ о поселке и его обитателях в 2008 году, провозглашенном Годом семьи. Надеемся, что сдача жилья в эксплуатацию, назначенная на 1 июля 2008 года, состоится не позднее этого срока.
В поселке побывала С.АХМЕДНАБИЕВА