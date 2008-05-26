Очередной срок сдачи – 1 июля!

Как мы поняли, заверения генподрядчика не очень-то убедили новоселов, которые до сих пор не являются собственниками своего жилья. Сдача намечалась в декабре 2007 года, строителей торопили к «показательным выступлениям» (ведь, поселок был неоднократно продемонстрирован высоким гостям в качестве положительного примера реализации жилищного нацпроекта), поэтому сейчас приходится пожинать «плоды» - недоделки очевидны, а кое-где в готовых жилищах пошли трещины по стенам. Мы убедились в этом, побывав в гостях у молодой пары, которая вселилась в квартиру еще в феврале. Они, кстати, и плавали по весне на своей улице. До сих пор там не положен асфальт, отметка дороги явно ниже отметки «центрального проспекта» поселка. Кто достраивал дома на данной улице, нам не сказали (молодые просто не знают этого). Кто прокладывал сети – мы намерены выяснить (если это не является великой тайной), так как начались порывы и, соответственно, раскопы. Подумалось, что прав Павел Михайлович, советуя новоселам как можно быстрее определиться с управляющей компанией по содержанию систем жизнеобеспечения.