Кто согреет старый дом?

Прибыли мы в этот район по приглашению жильцов дома по ул. Луначарского, 36. Как оказалось, их дом кажется красивым и уютным только с фасада. Этой типичной пятиэтажке уже 44 года. Воздаст достаточно почтенный, и если дом сравнивать с дамой, то ему требуется не просто кое-какой маломальский косметический уход, но серьезная «пластика», то есть - капитальный ремонт.
Однако в настоящее время жильцы не могут довольствоваться даже малым, тем, из чего складывается понятие «благоустроенное жилье». Оказывается, жить в городской квартире, оплачивать ее содержание можно, а пользоваться этими благами цивилизации почему-то нельзя.
Как поясняют сами жильцы, вышедшие во двор для разговора с нашим корреспондентом, в их доме, начиная с прошлого года, почему-то исчезла горячая вода, да и само отопление в холодное время года «теплится еле-еле». Если верить ученым, которые только и говорят о глобальном потеплении, то в их доме другая напасть - глобальное похолодание, словом, какой-то ледниковый период. Как говорит житель дома Евгений ЗАХАРОВ, днем совершенно нельзя помыться, только ночью, а чтобы помыть посуду, приходится греть чайник. «Но ведь в прошлом году такого не было!», - говорит возмущенный жилец.
Жители неоднократно обращались в администрацию города, чтобы в их доме сделали капитальный ремонт. Постоянно в подвале стояла вода, трубы все сгнили. Нельзя сказать, что просьбы остались без ответа - в ответ на коллективное письмо граждан специалистами МУ «Городское имущественное казначейство» совместно с представителями обслуживающей организации ООО «Тюменьжилкомсервис» проведено комиссионное обследование подвального помещения на предмет его технического состояния, составлен акт.
Как следовало из ответа, на момент проверки подвальное помещение подтоплено «по причине аварийного состояния инженерных систем канализации и водоснабжения. Жилой дом по ул. Луначарского, 36 включен в план капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на 2006 год (замена труб горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и запорно-регулирующей арматуры в подвале). Работы будут производиться в межотопительный сезон 2006 года», - бодро сообщалось в письме. От руки же было приписано: «Ремонт поручен «Легиону», дом включен в план ремонта, должны приступить».
Прошло лето, начался сентябрь, и вновь жители напомнили заместителю главы города, что обещанные ремонтные работы так и не начались. Каждый месяц в их доме возникают аварийные ситуации, от проточки дождевых вод произошло разрушение стен квартир №25 и №29, на чердаке в декабре 2005 года прорвало трубу горячего водоснабжения, были затоплены квартиры №№24, 28 и 32, а трубу не заменили, а «лишь заткнули «деревяшкой». И вновь пришел ответ, - теперь за подписью А.ФАДЕЕВА, руководителя УК «Север» (в то время дом был передан другой обслуживающей организации), где сообщалось, что дом включен в титульный список по замене внутренних инженерных систем на муниципальном жилищном фонде по подготовке к зиме 2006-2007 годов. Но та тот момент Департаментом имущественных отношений подрядная организация почему-то была не определена. Вся дефектно-сметная документация направлена в городской Департамент ЖКХ.
Наступил 2007 год. Ну, уж теперь-то дело сдвинется с мертвой точки, - облегченно вздохнули жильцы. Строители все же появились, но… просто ошкурили стены, подкрасили подъезд и удалились, а краска тут же облупилась. Какие-то работы велись и в самом подвале, но до конца так все и не было сделано. «И это называется - капитальный ремонт?!», - спрашивали соседи друг у друга.
«Когда осенью прошлого года начался отопительный сезон, мы просто оказались без отопления и горячего водоснабжения. Мы не жили ни дня без «аварийки»!» - рассказывает Анна Егоровна СОКОЛОВА. По ее словам, сантехники, приезжающие на вызов, говорили, что введены «корабли» на ул. Полевой (то есть новые высотки), и горячей воды попросту не хватает. Жильцов «успокоили», что будет еще хуже.
Сама Анна Егоровна, пока было здоровье, ходила по инстанциям, шумела в высоких кабинетах. Пенсионерка предположила, что вся проблема с горячей водой - из-за бойлера, потому что он «старее поповской собаки». Им вроде бы три года назад собирались устанавливать новый бойлер, но из-за чьих-то интриг его увезли на другой дом. А чтобы не тратиться, отремонтировали старый. «Я живу на втором этаже, всю зиму проходила по дому в зимнем пальто. Было всего 3-15 градусов тепла, выше не доходило. Вызывали специалистов из жилищной инспекции, потом делали перерасчет. Нам не надо перерасчет, надо, чтобы была вода и тепло!» - говорит Анна Егоровна.
СПРАВКА:
По информации УК «Запад», для более качественной подачи горячей воды в феврале 2008 года силами управляющей компании была произведена промывка водоподогревателя. Сбои в работе отопления, горячего водоснабжения возникли по причине систематического несоблюдения теплоснабжающей организацией параметров теплоносителя, определенных температурным графиком сетевой воды и СНиП-2.04.05.91 пунктом 3.28 «разность давлений в подающем и в обратном трубопроводах на вводе в здание для расчета систем отопления от 0 до 0,1 кПа (от 0 до 0,1 кгс/ см 2), фактически мы имеем от 0 до 0,1 кПа (от 0 до 0,1 кгс/кв.см). Температура фактически ниже норматива на 20-30 градусов Цельсия.
Акты за некачественное предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения составлены и переданы для перерасчета в ОАО «ТРИЦ».
«Но мы живем в благоустроенных квартирах, так пусть они таковыми и будут! Я хожу к сыну в частный дом помыться, а мы, пенсионеры, самые дисциплинированные. Не успеем пенсию получить, как бежим оплачивать коммунальные услуги», - продолжает изливать наболевшее Анна Егоровна.
За все время, а напомним, дом скоро будет отмечать полувековой юбилей, капитального ремонта не было ни разу. Строился он самостроем, была такая практика в советское время, когда рабочих рук не хватало, а дом для своих работников строили две организации - Аккумуляторный завод и ДОК «Красный октябрь». Жильцы, кому были выделены здесь квартиры, после работы и в выходные «отрабатывали часы».
Сейчас дом обслуживает третья за последние три года управляющая организация. Ее представители, рассказывают жильцы, целый месяц уговаривали сделать выбор в их пользу. Проголосовали собственники. А где же долгожданные перемены? Вот-вот, думали, начнется ремонт подвала, но соседний дом №38 оказался старше на два года, к тому же у них ситуация оказалась еще сложнее. К тому же, там поликлиника на первом этаже, пациенты приходили на прием в резиновых сапогах - так их топило. Поэтому тот дом быстрее и отремонтировали. К тому же, там есть старший по дому - бывший сельский учитель, он знает индивидуальный подход к каждому. Он не уйдет из кабинета, пока не добьется своего. «Вот нам бы такого», - вздыхают бабушки.
«У меня персональная просьба, - подключилась к нашему разговору Нина Петровна КОТРУСОВА. - Я писала заявление про тополя, что во дворе, звонила даже, спрашивала, когда спилят. У нас же у всех аллергия. А в ответ – «денег на это нет» или «очередь пока не подошла». Четыре года воюем!»
У Нины Александровны МЕЗЕНЦЕВОЙ проблема была потяжелее, нежели тополиный пух. Аварийная была ситуация. В общем, прорвало трубу - все же старое, гнилое. Позвонила она в диспетчерскую, там ответили, что надо сварку. Как обычно, пришел сантехник, сказал: «Гони, бабушка, тысячу рублей. За трубу, а сама работа оплачивается отдельно, это - еще две с половиной тысячи». «Где же такие деньги взять, милок?», - говорит ему пенсионерка. «Ладно, согласен за 500 рублей», - отвечают ей.
Бабушка оказалась боевая. Написала она одно заявление - никаких сдвигов. Второе заявление… Пошла на прием к главному инженеру компании и задала вопрос в упор: «Где Вы берете расценки - то одни, то другие? Как вас понимать?» Но и снова никто не поспешил выполнять заявку.
Тогда лопнуло терпение теперь уже у Нины Александровны МЕЗЕНЦЕВОЙ. «Или меняете трубу, или я иду в прокуратуру», - написала она в очередном письме. Тогда на заявку, по ее словам, приехали сразу на четырех машинах. И если ей советовали приобрести исходный материал за одну тысячу, в магазине труба нужного сечения длиной 3 метра стоила 129 рублей. В конце концов, ей все заменили, причем бесплатно. Так стоило ли сыр-бор городить? А недавно в подъезде появилось объявление - будут менять счетчики. И опять жильцы платят - кто 150 рублей, кто 300, а кто 600. В районе магазина «Маяк», в доме, который обслуживает та же УК «Запад», живет приятельница Нины Александровны. По ее словам, там «пришел электрик, заменил счетчик, взял 76 руб. 26 копеек».
Владимир КУТЕПОВ также считает себя потерпевшей стороной. Его квартиру топило, помощи так и не дождались, сами сделали ремонт. Спасибо добрым людям, весь подъезд вышел на ликвидацию аварии, когда вода хлестала до первого этажа, люди бежали кто с чем - с ведрами, с тазиками. А район, по его словам, хороший. «Тут и камни все знакомые. Да и куда ехать, кто кого ждет? Надо делать хорошее отопление, трубы менять, и все образуется», - считает он.
Отдельный разговор о придомовой территории. Во дворе двух домов по ул. Луначарского, 36 и Ямская, 57 стоит железное уродище – будка-беседка. Там гостят бродяги «со всего света», днем и ночью жарятся шашлыки под горячительные напитки, тут же находится и «общественный туалет».
Двор, конечно же, не перекроить. Он выглядит буквой «П», двор темный, освещения нет. И опять жители написали письмо, теперь на имя директора Департамента по благоустройству Валерию БОРИСОВУ. «Когда-то в нашем доме были деревья, цветы, стояли детские домики, качели, песочницы. Деревья засохли, а те, что мы подсаживаем, погибают под колесами машин, которые приезжают в офисы, расположенные на первом этаже. Дворовая часть сделалась парковкой автомобилей», - говорится в послании.
В том письме снова прозвучала просьба от жителей четырех домов №№22, 36 и 38 по ул. Луначарского и №№57 и 59 по ул. Ямская, чтобы их общий двор был внесен в график благоустройства, и чтобы на четыре дома была одна детская площадка, где бы их дети играли в безопасности.
«Мы живем здесь 24 года, очень хотелось бы перемен, причем в лучшую сторону», - говорит Нина Степановна ЕФРЕМОВА. Отчего-то в одной комнате ее квартиры батареи горячие, в другой комнате - холодно. «Ну, разве так бывает?» - задает она вопрос. И говорит: «Все, надоело. Соседи считают, что надо собирать деньги и подавать в суд. Комары заедают…»
Т.ЧЕРЕМУХОВА