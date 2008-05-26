Кто согреет старый дом?

Сейчас дом обслуживает третья за последние три года управляющая организация. Ее представители, рассказывают жильцы, целый месяц уговаривали сделать выбор в их пользу. Проголосовали собственники. А где же долгожданные перемены? Вот-вот, думали, начнется ремонт подвала, но соседний дом №38 оказался старше на два года, к тому же у них ситуация оказалась еще сложнее. К тому же, там поликлиника на первом этаже, пациенты приходили на прием в резиновых сапогах - так их топило. Поэтому тот дом быстрее и отремонтировали. К тому же, там есть старший по дому - бывший сельский учитель, он знает индивидуальный подход к каждому. Он не уйдет из кабинета, пока не добьется своего. «Вот нам бы такого», - вздыхают бабушки.