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Направления развития градостроительной деятельности в Тюмени на 2007 – 2009

23 мая 2008, 10:59
Вчера, 22 мая, прошло заседание постоянной комиссии Тюменской городской Думы по градостроительству и

земельным отношениям. Заместитель директора департамента градостроительной политики администрации Тюмени Людмила Мглосек рассказала о выполнении в 2007 году ведомственной целевой программы «Основные направления развития градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2007 – 2009 годы».

Целью этой программы является планомерное, устойчивое и комплексное развитие города Тюмени, что обеспечит создание благоприятной среды жизнедеятельности жителей города, благоприятных условий для инвестиций в строительство, увеличение объемов строительства жилья.

1. Корректировка Генерального плана города Тюмени, который был утвержден Тюменской городской Думой 27 марта 2008 года;

2. Корректировка «красных линий» на застраиваемых территориях;

3. Разработка правил землепользования и застройки – проект правил представлен исполнителем в администрацию Тюмени (в настоящее время проводится проверка его соответствия действующим правовым актам);

4. Разработка проектов планировки. За 2007 год выполнены проекты планировок следующих территорий:

- проект планировки жилого района микрорайона «Товарное шоссе»;

- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «район сельхозакадемии»;

- геодезическая съемка территории в районе оз. Андреевского;

- геодезическая съемка территории жилой застройки «Ожогина – Патрушево»;

- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «Метелева – Воронина»;

- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «Мелиораторов»;

- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «Труфаново»;

- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «Ожогина – Патрушево»;

- проект планировки территории в районе стадиона «Геолог»;

5. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования, в которой департамент градостроительной политики предлагает принять участие всем желающим;

6. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования в области связи – окончание работ планируется на июнь 2008 года.

В рамках реализации второй задачи программы – регулирование планировки и застройки – предусмотрены:

1. Ведение информационной системы инженерных коммуникаций;

2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и мониторинг базы данных;

3. Разработка градостроительных планов;

4. Осуществление ввода жилья – объем введенного в 2007 году жилья составляет 606,0 тыс. кв. м.

Общий ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 2007 году (в сравнении с аналогичны периодом 2006 года) составляет:

многоквартир-ного жилья

564,6

405,5

139,2

3

Ввод индивиду-ального жилищного строительства

41,4

97,4

42,5

За 2007 год на территории города введен 361 объект социального, культурного, бытового назначения общей площадью 230,7 тыс. кв. м, в том числе:

- 217 административных объектов (офисов) общей площадью 71,5 тыс. кв. м;

- 105 объектов торговли общей площадью 104,6 тыс. кв. м;

- 4 парикмахерские и салона красоты общей площадью 0,5 тыс. кв. м;

- 13 аптек и лечебных учреждений общей площадью 11,8 тыс. кв. м;

- 5 объектов общественного питания общей площадью 5,9 тыс. кв. м;

- 4 бани общей площадью 2,5 тыс. кв. м;

- 4 объекта спортивного назначения общей площадью 20 тыс. кв. м;

- 4 культурно-просветительских объекта общей площадью 5,1 тыс. кв. м;

- 4 объекта бытового обслуживания общей площадью 0,4 тыс. кв. м;

- 1 компьютерный клуб общей площадью 0,1 тыс. кв. м;

- 1 школа на 825 учащихся общей площадью 7,2 тыс. кв. м;

- 1 ритуальный зал общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

Объём ввода в эксплуатацию объектов соцкультбыта за 2007 год составил 82,1 % по сравнению с прошлым годом.

тыс. кв. м

% к 2006 г.

31.12.2006

261

281,1

100

31.12.2007

361

230,7

82,1

Снижение объемов ввода в эксплуатацию объектов соцкультбыта в 2007 году обусловлено вводом в эксплуатацию

Всего за 2007 год введено в эксплуатацию 144,2 км инженерных сетей, в том числе:

- электрические сети – 110,8 км;

- газопроводы – 1,8 км;

- водопроводы – 11,8 км;

- канализация – 14,0 км;

- теплотрассы – 5,8 км.

Депутаты работу администрации города оценили положительно и повторили просьбу к застройщикам включать в проекты планировок новых районов детские сады, школы и другие объекты соцкультбыта. Кроме того, председатель комиссии Игорь Самкаев обратил внимание департамента градостроительной политики на архитектурный облик города и предложил создать экспертную группу, куда должны войти профессионалы из Тюменского отделения Союза архитекторов и архитекторы других городов, оценивающие фасады тюменских зданий. К этому вопросу решено было вернуться на следующем заседании комиссии в июне.

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