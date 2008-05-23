Направления развития градостроительной деятельности в Тюмени на 2007 – 2009

Депутаты работу администрации города оценили положительно и повторили просьбу к застройщикам включать в проекты планировок новых районов детские сады, школы и другие объекты соцкультбыта. Кроме того, председатель комиссии Игорь Самкаев обратил внимание департамента градостроительной политики на архитектурный облик города и предложил создать экспертную группу, куда должны войти профессионалы из Тюменского отделения Союза архитекторов и архитекторы других городов, оценивающие фасады тюменских зданий. К этому вопросу решено было вернуться на следующем заседании комиссии в июне.