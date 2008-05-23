Направления развития градостроительной деятельности в Тюмени на 2007 – 2009

земельным отношениям. Заместитель директора департамента градостроительной политики администрации Тюмени Людмила Мглосек рассказала о выполнении в 2007 году ведомственной целевой программы «Основные направления развития градостроительной деятельности в городе Тюмени на 2007 – 2009 годы».
Целью этой программы является планомерное, устойчивое и комплексное развитие города Тюмени, что обеспечит создание благоприятной среды жизнедеятельности жителей города, благоприятных условий для инвестиций в строительство, увеличение объемов строительства жилья.
1. Корректировка Генерального плана города Тюмени, который был утвержден Тюменской городской Думой 27 марта 2008 года;
2. Корректировка «красных линий» на застраиваемых территориях;
3. Разработка правил землепользования и застройки – проект правил представлен исполнителем в администрацию Тюмени (в настоящее время проводится проверка его соответствия действующим правовым актам);
4. Разработка проектов планировки. За 2007 год выполнены проекты планировок следующих территорий:
- проект планировки жилого района микрорайона «Товарное шоссе»;
- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «район сельхозакадемии»;
- геодезическая съемка территории в районе оз. Андреевского;
- геодезическая съемка территории жилой застройки «Ожогина – Патрушево»;
- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «Метелева – Воронина»;
- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «Мелиораторов»;
- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «Труфаново»;
- проект планировки жилого района индивидуальной жилой застройки «Ожогина – Патрушево»;
- проект планировки территории в районе стадиона «Геолог»;
5. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования, в которой департамент градостроительной политики предлагает принять участие всем желающим;
6. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования в области связи – окончание работ планируется на июнь 2008 года.
В рамках реализации второй задачи программы – регулирование планировки и застройки – предусмотрены:
1. Ведение информационной системы инженерных коммуникаций;
2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и мониторинг базы данных;
3. Разработка градостроительных планов;
4. Осуществление ввода жилья – объем введенного в 2007 году жилья составляет 606,0 тыс. кв. м.
Общий ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 2007 году (в сравнении с аналогичны периодом 2006 года) составляет:
многоквартир-ного жилья
564,6
405,5
139,2
3
Ввод индивиду-ального жилищного строительства
41,4
97,4
42,5
За 2007 год на территории города введен 361 объект социального, культурного, бытового назначения общей площадью 230,7 тыс. кв. м, в том числе:
- 217 административных объектов (офисов) общей площадью 71,5 тыс. кв. м;
- 105 объектов торговли общей площадью 104,6 тыс. кв. м;
- 4 парикмахерские и салона красоты общей площадью 0,5 тыс. кв. м;
- 13 аптек и лечебных учреждений общей площадью 11,8 тыс. кв. м;
- 5 объектов общественного питания общей площадью 5,9 тыс. кв. м;
- 4 бани общей площадью 2,5 тыс. кв. м;
- 4 объекта спортивного назначения общей площадью 20 тыс. кв. м;
- 4 культурно-просветительских объекта общей площадью 5,1 тыс. кв. м;
- 4 объекта бытового обслуживания общей площадью 0,4 тыс. кв. м;
- 1 компьютерный клуб общей площадью 0,1 тыс. кв. м;
- 1 школа на 825 учащихся общей площадью 7,2 тыс. кв. м;
- 1 ритуальный зал общей площадью 1,1 тыс. кв. м.
Объём ввода в эксплуатацию объектов соцкультбыта за 2007 год составил 82,1 % по сравнению с прошлым годом.
тыс. кв. м
% к 2006 г.
31.12.2006
261
281,1
100
31.12.2007
361
230,7
82,1
Снижение объемов ввода в эксплуатацию объектов соцкультбыта в 2007 году обусловлено вводом в эксплуатацию
Всего за 2007 год введено в эксплуатацию 144,2 км инженерных сетей, в том числе:
- электрические сети – 110,8 км;
- газопроводы – 1,8 км;
- водопроводы – 11,8 км;
- канализация – 14,0 км;
- теплотрассы – 5,8 км.
Депутаты работу администрации города оценили положительно и повторили просьбу к застройщикам включать в проекты планировок новых районов детские сады, школы и другие объекты соцкультбыта. Кроме того, председатель комиссии Игорь Самкаев обратил внимание департамента градостроительной политики на архитектурный облик города и предложил создать экспертную группу, куда должны войти профессионалы из Тюменского отделения Союза архитекторов и архитекторы других городов, оценивающие фасады тюменских зданий. К этому вопросу решено было вернуться на следующем заседании комиссии в июне.