КВ - диалоги о недвижимости: Будут ресурсы - будут техусловия

Коммерческий директор ООО Водоканал-Тюмень, Владимир Кильтау высказал довольно плачевную ситуацию о том, что все мощности и сооружения, которые на сегодняшний день есть, они исчерпаны. Всего два источника, из которых берется вода – это надземный (река) и подземный (велижанский водозабор), не считая маленького водозабора, который находится возле Строительного университета. Он отметил, что «очистные сооружения, которые чистят все стоки, попадающие в город, также исчерпали себя. Нужно иметь сначала запасы, а потом строить квадратные метры. Чтобы сделать сооружения, нужно огромное количество времени, т.к. очень мало организаций, которые занимаются таким специфическим строительством. Плата за подключение не идет на строительство кусочка трубы к застройщику, она идет на строительство сооружения, которое возможно для подготовки тех ресурсов, которые будут в этой трубе. Что касается водозаборных сооружений. Они также сейчас работают на пределе. Мы хотим взаимоотношений, хотим как и все получать прибыль, но это физически невозможно. Поэтому на сегодняшний день мы не выдаем ТУ на присоединение без договора и бесплатно. Мы не выполняем ряд запланированных программ, поскольку у нас идет недофинансирование, но мы в любом случае мы стараемся сделать все возможное».