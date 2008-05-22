КВ - диалоги о недвижимости: Будут ресурсы - будут техусловия

«Земля, техусловия и плата за подключение» или что мешает удачному старту проекта на рынке недвижимости – такая острая тема активно обсуждалась на 3-м заседании пресс-клуба «КВ» – диалоги о недвижимости», которое состоялось 21 мая.
Эта тема уже звучала на заседании круглого стола в рамках выставки строительства и архитектуры 2008 наряду с генеральным планом, проблемой кадров в строительстве и другими вопросами. Что же на сегодняшний день остается проблемным в строительстве, какие вопросы остаются тормозящими в строительстве и какие перспективы жилищного строительства на территории областного центра?
Плата за подключение к коммуникациям
Застройщики уже второй год получают землю путем участия в аукционах и путем выполнения условий, которые ставятся на аукционе. Это и по градостроительству и по земельному законодательству. В этом плане сформированный земельный участок, который выставляется на аукцион, уже имеет и технические условия на инженерное обеспечение этого объекта. После разработки проектной документации владельцы земельных участков будут заключать договоры на технологическое присоединение с эксплуатирующими организациями. В начале года плату за подключение к своим мощностям практически одновременно ввели и ООО «Тюмень Водоканал», и «ТГК-10», и «УК ТЭНКОМ». Для застройщиков Тюмени это стало не то чтобы неожиданным известием, но довольно таки существенной финансовой нагрузкой, которая, несомненно, перекладывается на плечи покупателей.
«Плата за технологическое присоединение возникла в соответствии с постановлениями правительства, с законом, подписанным президентом. Органам местного самоуправления дано право утверждать инвестиционные программы и тарифы за подключение, но плата не должна быть значительной, потому что в конечном итоге она все равно будет ложиться на увеличение стоимости квадратного метра, а значит увеличение стоимости жилья, которое и без этого имеет довольно высокие планки, - начал разговор Анатолий Ларионов, председатель Правления Союза тюменских строителей, - Первоначально звучало, что в совокупности плата за подключение воды, канализации, тепла и электроэнергии составит около 4,5 тыс. руб./кв. м. Союз строителей считает, что это слишком высоко - около 15% увеличения стоимости. Сегодня существуют инвестиционные программы на технологическое подключение к теплоснабжению и электроснабжению. Наше предложение сделать плату в разумных пределах до 2 тыс. руб./кв. м».
Технические условия – основная проблема
Получение техусловий – вопрос весьма волнующий тюменских застройщиков. Техусловия, по сути говоря, это работы которые необходимо выполнить для строительства нового здания и подключения его к коммуникациям, например, строительство электроподстанции или теплового узла. Но поскольку в городе Тюмени до сих пор отсутствует единый «каркас» инженерных коммуникаций, множество застройщиков попадают в неприятные ситуации.
По мнению генерального директора компании «Калинов Мост» Табоковой Натальи, процедура получения технических условий, заключения, договора и внесения платы за подключение укладывается в очень длительные сроки. По закону застройщик обязан получить технические условия в муниципальном образовании на момент получения земельного участка. «В Тюмени мы имеем ряд специфических моментов, в частности то, что муниципальные образования города заявили о том, что они не готовы на данный момент заниматься выдачей техусловий, и, в общем-то, строители предложили эти вопросы урегулировать. На сегодняшний день нужно отработать методологию сокращенного землеотвода и документации для наших эксплуатирующих организаций, иначе мы в ближайшие годы столкнемся с проблемой того, что нас не смогут подключать. Нужно объединять усилия, чтобы создать упрощенную схему документооборота. Чем быстрее мы доработаем унифицированную систему договоров и прозрачные правила - обязательно утвержденный регламент, стандартный договор, тем проще будет работать и застройщикам и эксплуатирующим организациям. Также обращаю внимание сетевиков на то, что время на выдачу техусловий нужно существенно уменьшать» - отметила Наталья Табокова.
Энергетические компании, конечно, как и все заинтересованы в собственной капитализации, в строительстве сетей, продаже своего продукта - электроэнергии. Представитель УК ТЭНКОМ, первый заместитель генерального директора Дмитрий Поплаухин в ходе разговора отметил, что все формы договоров на техническое подключение, которые получают застройщики, они идентичны. Технические условия бывают трех видов. Говоря о техусловиях для подключения, УК ТЭНКОМ предлагает техническое задание – оно, по сути, содержит тот объем информации, который соответствует по пунктам техническим условиям, отражают технические решения.
Объекты должны и будут подключены.
Заместитель генерального директора по производству ООО «Югорремонтстрой», почетный архитектор России Олег Бузников заявил, что «в утвержденном генеральном плане есть цифры, до которых надо будет вырасти нашим эксплуатирующим организациям. Для того, чтобы обеспечить объем построенных квадратных метров, нужно решить первоочередную задачу: совершенствование инженерных коммуникаций, чтобы обеспечить ввод. Надо решить проблему самих мощностей, поскольку их нехватка. Это и мешает вводить то достаточное количество жилья, которое мы строим».
«Мы сегодня готовы рассматривать индивидуально вопросы о том, как застройщики объектов до 2007 года будут подключать коммуникации. Сегодня сети, построенные застройщиками, у которых технические условия не просрочены – подключаются без оплаты за подключение. Все техусловия, выданные после 1 января, подключаются с оплатой за подключение. Для индивидуального разговора мы ждем застройщиков. Объекты должны и будут подключены!» - призвал начальник службы стратегического развития ОАО "Уральская теплосетевая компания", Сергей Мельник.
Коммерческий директор ООО Водоканал-Тюмень, Владимир Кильтау высказал довольно плачевную ситуацию о том, что все мощности и сооружения, которые на сегодняшний день есть, они исчерпаны. Всего два источника, из которых берется вода – это надземный (река) и подземный (велижанский водозабор), не считая маленького водозабора, который находится возле Строительного университета. Он отметил, что «очистные сооружения, которые чистят все стоки, попадающие в город, также исчерпали себя. Нужно иметь сначала запасы, а потом строить квадратные метры. Чтобы сделать сооружения, нужно огромное количество времени, т.к. очень мало организаций, которые занимаются таким специфическим строительством. Плата за подключение не идет на строительство кусочка трубы к застройщику, она идет на строительство сооружения, которое возможно для подготовки тех ресурсов, которые будут в этой трубе. Что касается водозаборных сооружений. Они также сейчас работают на пределе. Мы хотим взаимоотношений, хотим как и все получать прибыль, но это физически невозможно. Поэтому на сегодняшний день мы не выдаем ТУ на присоединение без договора и бесплатно. Мы не выполняем ряд запланированных программ, поскольку у нас идет недофинансирование, но мы в любом случае мы стараемся сделать все возможное».
Привлекать кредитные средства можно, но от всех требуют возврат денег, а без заключенных договоров это сложно. «У нас много заключенных договоров, по которым нет оплаты, как мы и что можем гарантировать? Мы все средства сейчас бросаем на развитие головных сооружений. Нам активно помогает город и область. Но ситуация настолько серьезная, что решить ее сложно» - заключил Владимир.
Квадратный метр или человек?
Интересную заметкуу внес Олег Бузников: «При определении расчета почему-то везде за исходную принимается квадратный метр, наверное, надо от этого отходить и брать душу человека, поскольку население растет. Бывает, что квартиры стоят пустые – горячая вода, канализация, электроэнергия – не пользуются. Это несет какое-то уменьшение ресурсов. Нужно построить дом на 600 кв. м, обеспечить его мощностями, но пока не заселится – вот время на то, чтобы пополнить свои мощности»
В итоге...
«Было бы здорово согласовать все регламенты до 1 июля, а после этого нужно провести семинары среди застройщиков, чтобы все знали и понимали, куда и зачем мы идем, пусть знают подробности. Тогда мы ближе подойдем к взаимному пониманию» - заключил Анатолий Ларионов.
Евгения Ноговицина