Тюменцам - чистую воду и новые технологии

Главный инженер ООО «НДМ-Проект» Светлана Ильина в своем выступлении сообщила, что представляемый ими проект новых очистных сооружений дает максимум очистки сточных вод, при которой не остается даже запаха. Это новая и современная система. Избавляют воду от вредных примесей в несколько этапов. Один из которых – бактериальная ступень очистки. Так что в Тюмени тоже скоро будет чистая вода.