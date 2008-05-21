Тюменцам - чистую воду и новые технологии

Вчера в Тюмени прошел семинар для строительных и проектных организаций на тему «Внедрение новых технологий в строительстве систем наружных трубопроводов для водоснабжения, водоотведения, газа и новые энергосберегающие технологии».
На данное мероприятие были приглашены все крупные строительные и проектные организации из Тюмени, Тобольска, Ишима и Увата, а также муниципальные заказчики этих городов.
Главный инженер ООО «НДМ-Проект» Светлана Ильина в своем выступлении сообщила, что представляемый ими проект новых очистных сооружений дает максимум очистки сточных вод, при которой не остается даже запаха. Это новая и современная система. Избавляют воду от вредных примесей в несколько этапов. Один из которых – бактериальная ступень очистки. Так что в Тюмени тоже скоро будет чистая вода.
Компания предлагает комплексное обслуживание данных систем, гарантийное и постгарантийное.
Было представлено новое интересное направление ГК НДМ - прочистка сетей и резервуаров с помощью каналопромывочной машины CityService.
Следующим этапом программы Бызов Николай, директор ООО «Компания Фриапласт» (г. Екатеринбург) представил продукцию компании «FRIATEC», подробно рассказав о наружных системах трубопроводов.
Свою продукцию и разработки также представили компании «Hawle», а также презентовали системы для безнапорной канализации Pragma компании «Роспайп» (Москва) и котельной компании «Технопром Урал» (Санкт-Петербург).
Организаторами семинара выступили Союз Строителей Тюменской Области совместно с Тюменским филиалом Группы Компаний НДМ - ООО "Сибирские инженерные системы"
Евгения Ноговицина