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Тюменцам - чистую воду и новые технологии

21 мая 2008, 14:48
Вчера в Тюмени прошел семинар для строительных и проектных организаций на тему "Внедрение новых технологий в строительстве систем...

Вчера в Тюмени прошел семинар для строительных и проектных организаций на тему «Внедрение новых технологий в строительстве систем наружных трубопроводов для водоснабжения, водоотведения, газа и новые энергосберегающие технологии».

На данное мероприятие были приглашены все крупные строительные и проектные организации из Тюмени, Тобольска, Ишима и Увата, а также муниципальные заказчики этих городов.

Главный инженер ООО «НДМ-Проект» Светлана Ильина в своем выступлении сообщила, что представляемый ими проект новых очистных сооружений дает максимум очистки сточных вод, при которой не остается даже запаха. Это новая и современная система. Избавляют воду от вредных примесей в несколько этапов. Один из которых – бактериальная ступень очистки. Так что в Тюмени тоже скоро будет чистая вода.

Компания предлагает комплексное обслуживание данных систем, гарантийное и постгарантийное.

Было представлено новое интересное направление ГК НДМ - прочистка сетей и резервуаров с помощью каналопромывочной машины CityService.

Следующим этапом программы Бызов Николай, директор ООО «Компания Фриапласт» (г. Екатеринбург) представил продукцию компании «FRIATEC», подробно рассказав о наружных системах трубопроводов.

Свою продукцию и разработки также представили компании «Hawle», а также презентовали системы для безнапорной канализации Pragma компании «Роспайп» (Москва) и котельной компании «Технопром Урал» (Санкт-Петербург).

Организаторами семинара выступили Союз Строителей Тюменской Области совместно с Тюменским филиалом Группы Компаний НДМ - ООО "Сибирские инженерные системы"

Евгения Ноговицина

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