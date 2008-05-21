Искусство строить проявляется в мелочах

Город — это суета, нервы и стресс. Дурная экология и жизнь в отрыве от земли, залитой асфальтом. Город — это шумные соседи, громыхание мусоросборника в три ночи и вопли загулявших соседей на рассвете. В городе хорошо зарабатывать и тратить. Но жить в городе плохо. Как муравьи, мы толчемся друг у друга на головах в ограниченном железобетонном пространстве. Может быть, хватит? К тому же средний класс в России давно предъявляет вполне платежеспособный спрос на приличную недвижимость по разумным ценам, а это в первую очередь малоэтажные комплексы и таунхаусы. Ответ на вопрос, какая альтернатива каменным джунглям предлагается на строительном рынке Тюмени, ищите в интервью с Александром Палеевым, директором объекта « Светлый квартал 1».
Александр, что вообще представляет собой таунхаус?
С английского языка слово «таунхаус» переводится как «дом в городе», по сути это некий гибрид городской квартиры и загородного дома, сочетающий в себе преимущества и того, и другого. Себестоимость таунхаусов существенно ниже, чем коттеджей. Это достигается меньшими затратами на строительство и экономией земли, которую занимает здание.
Зачастую многие строительные компании в погоне за прибылью не уделяют внимания обустройству прилегающей территории, какую альтернативу может предложить компания «ЭкоДом»?
В первую очередь мы думаем о комфорте, и, уже на начальном этапе планирования, мы представляем, что в этих домах могут жить наши семьи, друзья, близкие, следовательно и отношение соответствующее. Мы даже отказываемся от участков, в которых невозможна реализация качественных проектов, если обнаруживается явная необходимость уменьшения обустройства прилегающих территорий. Наверное, поэтому очень многие наши сотрудники и знакомые приобретают жилье в комплексе таунхаусов «Светлый квартал» и малоэтажном жилом комплексе «Светлый квартал 2».
Этот факт говорит о многом. Какова же стоимость такого жилья? Не получится ли так, что малоэтажная застройка приведет к удорожанию жилой площади?
Не скрою, доход наших покупателей – выше среднего. Хотя цена квадратного метра в малоэтажном доме сопоставима с ценами на квартиры в городе, наше предложение кажется несколько дороже из-за большей площади квартир и домов, но это ощущение обманчиво. Мы не повышаем рентабельность проектов за счет собственников, поэтому цены вполне оправданы и адекватны предложению. К сожалению, люди еще не полностью изучили предлагаемый товар – они не знают, сколько преимуществ получат от проживания в таунхаусе, какие расходы потребуются на содержание дома. Как бы то ни было, совершенствование отечественной ипотечной системы может сделать данный вид жилой недвижимости более доступным. Ипотечная сделка по приобретению предлагаемого нами жилья практически ничем не отличается от стандартной сделки по приобретению на первичном / вторичном рынке недвижимости. Процедура оформления кредита несложная. К тому же «ЭкоДом» наладил отношения с ведущими банками области - «Запсибкомбанком», Сбербанком и ВТБ 24 - что значительно упрощает весь процесс.
«ЭкоДом» ведет строительство по технологии сборно-монолитного железобетона. Чем обусловлен такой выбор?
Это одна из ведущих мировых технологий, обеспечивающая высокую скорость возведения жилья, при которой возможны любые индивидуальные планировки по желанию собственника. Сборный железобетон предоставляет более широкий выбор методов улучшения конструктивной эффективности. Его использование позволяет увеличить длину пролетов и площадь открытых пространств, снизить толщину конструкций и обеспечить гибкость внутренней планировки. Гарантийный срок эксплуатации объектов увеличивается до 150 лет и это далеко не предел. К тому же – это экологический чистый строительный материал, состоящий из органических соединений.
Где вы берете большинство строительных материалов для возведения комплексов? Не возникает ли перебоев с поставками?
Перебоев практически никогда не бывает, потому что большинство материалов, идущих на строительство, мы приобретаем на заводе ЖБИ-1, являющемся одним из структурных подразделений «ЭкоДома», соответственно, мы получаем строительные материалы непосредственно от производителя, что, безусловно, влияет на снижение себестоимости. Минимум работ выполняется на строительной площадке, максимум – на заводе. Это позволяет повысить качество, обеспечить большую точность и ровность поверхности железобетонного монолита , получить независимость от меняющихся погодных условий и непрерывность монтажных работ при температурах до - 25°С. Благодаря этому мы не прерываем процесс возведения зданий даже в зимнее время, когда большинство строек приостанавливается. У некоторых потенциальных покупателей могут возникнуть опасения о том, что при железобетонном строительстве из стен нередко выпирают ригели, но даже этот нюанс нами предусмотрен: он устраняется на этапе планирования, и ничто не будет портить эстетического совершенства вашего дома или квартиры.
Кроме каркаса здания требуется еще множество материалов, чтобы сдать жилой дом. Как вы подбирали материал для кровли, для обшивки?
Мы не хотим идти на компромиссы и ищем только лучшее во всем. Много времени затратили, например, на поиск металлочерепицы нужного качества. Еще на стадии планирования выбрали определенный цвет, который идеально соответствует всей концепции «Светлых кварталов». Когда дошли до реализации проекта, оказалось, что в Тюмени такой черепицы нет, рассматривали множество вариантов, к счастью, буквально за несколько месяцев до начала реализации проектов, у одной из фирм появился цвет, максимально приближенный к желаемому.
Сайдинг для внешней отделки мы заказываем из Америки, к сожалению, в России такого высокого качества не нашли. Он на порядок выше всего предлагаемого на отечественном рынке и гораздо ниже по стоимости.
Так что же все-таки самое главное в вашем проекте «Светлый квартал»: новые технологии, материалы или что-то еще?
Главное – уважение к собственникам и к себе. Как пример: вокруг наших комплексов есть коттеджи, в которых уже живут люди, поэтому мы возим все материалы и ведем работы только днем, хотя по ночам это делать удобнее. Но мы уважаем людей и не хотим причинять неудобства собственникам. В самих комплексах не будет никогда ни ресторанов, ни развлекательных центров, они находятся на отдельной территории в непосредственной близости, поэтому жители не будут ни в чем нуждаться, и при этом их личное пространство защищено от постороннего вмешательства. «Светлые кварталы» строятся для жизни и спокойствия семьи, а не для бизнеса. Все используемые нами материалы и технологии, а также трудности и поиски только для того, чтобы людям, приехавшим сюда жить, было комфортно, чтобы каждая деталь говорила о спокойствии, безопасности и качестве.