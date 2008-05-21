Искусство строить проявляется в мелочах

Главное – уважение к собственникам и к себе. Как пример: вокруг наших комплексов есть коттеджи, в которых уже живут люди, поэтому мы возим все материалы и ведем работы только днем, хотя по ночам это делать удобнее. Но мы уважаем людей и не хотим причинять неудобства собственникам. В самих комплексах не будет никогда ни ресторанов, ни развлекательных центров, они находятся на отдельной территории в непосредственной близости, поэтому жители не будут ни в чем нуждаться, и при этом их личное пространство защищено от постороннего вмешательства. «Светлые кварталы» строятся для жизни и спокойствия семьи, а не для бизнеса. Все используемые нами материалы и технологии, а также трудности и поиски только для того, чтобы людям, приехавшим сюда жить, было комфортно, чтобы каждая деталь говорила о спокойствии, безопасности и качестве.