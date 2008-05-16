Тюмени нужно больше парковок!

Архитектор Андрей Табанаков на заседании Координационного совета доложил о строительстве 69-ти и 125-ти квартирных домов (ГП-4, ГП-5) с парковой зоной, расположенных по ул. Н.Федорова-В.Гнаровской-30 лет Победы.
Он объяснил, что строительство затянулось до сегодняшнего времени в силу того, что сначала было недостаточно мощностей для подключения объектов к системам жизнеобеспечения, хотя положительная экспертиза и решение на строительство этих домов получены еще в 2005 году.
Посадка зданий данного жилого комплекса выполнена с учетом обеспечения норм инсоляции и защиты шума зданий и территории жилой застройки. Комплекс также имеет замкнутый в стенах домов двор с площадками для отдыха и спорта. Первые этажи жилых зданий в основном предназначены для размещения помещений соцкультурного характера для обслуживания жителей.
В соответствии с требованиями действующих нормативных документов выполнен расчет и проект стоянки временного хранения автотранспорта, согласно которому для жителей данного комплекса требуется 46 машиномест.
Г-н Табанаков предложил увеличить количество парковок. Он предложил разместить 100 машиномест в подземном паркинге под дворовыми площадками, 35 машиномест возле дома в открытых боксах и 38 площадок открытого типа.
Александр Храмов, генеральный директор ООО «ПСФ «СТАР» (застройщик) принял это предложение как выполнимое.
Таким образом, в процессе обсуждения было принято решение по размещения автотранспорта. Сейчас строительство идет полным ходом – строится седьмой этаж из девяти запланированных.