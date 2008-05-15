Посмотри, в каком красивом городе живешь!

Свою компанию - ООО «Фасад-Т» представила директор Наталья ХОЛИНА, предложив инновационный взгляд на функцию пластиковых окон в современном городе.
«Город - это театр, который мы создаем», считает Наталья. Поэтому, свой бизнес она строит именно с точки зрения красоты, для сохранения и лицезрения которой очень важны качественные светопрозрачные конструкции в фасадах зданий нашего города. «Хорошие светопрозрачные конструкции украшают пространство. Даже коэффициент светопрозрачности влияет на настроение людей. Можно сделать «радостную архитектуру», - говорит Наталья ХОЛИНА. Для этого используется как обычное, так и специальное стекло, как от российских, так и зарубежных производителей.
К тому же, потребитель стал более требователен к комфорту своего жилища, предпочитает иметь окна, через которые не только видна панорама города, но и не гуляют ветры. Что немаловажно в холодных климатических условиях Западной Сибири. Есть информация о технических моментах новых оконных конструкций, исключающих теплопотери, мостики холода и как следствие – появление конденсата и плесени на ограждающих конструкциях. То есть, в основу проектных решений поставлен тепловой расчет.
Кроме того, «Фасад-Т» предложил тюменским строителям прорыв в мире архитектуры - медиа-фасады, которые не нарушают архитектурный облик города и являются носителями рекламы. О чудесных фасадах, которых пока нет еще в нашем регионе, рассказал идейный вдохновитель внедрения новинки в тюменскую архитектуру Денис ПЕТРОВ.
«Талантливо спроектированное здание обращает на себя внимание в момент появления, со временем переставая быть чем-то необычным. Как вдохнуть новую жизнь в старые здания из стекла и бетона? Для этого применяются сегодня различные варианты подсветки, размещение статичной рекламы. Из-за этого нередко возникают конфликтные ситуации, но… Надо находить консенсус! - считает Денис и предлагает решение проблемы.
Перейдем к аналитике. По исследованиям, проделанным компанией «Прэфиш», получается, что тюменцам известны всего пара фирм, занимающихся кондиционерами. На рынке же каркасно-тентовых конструкций таких известных игроков нет.
На встрече побывала С.Ахмеднабиева