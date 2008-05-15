Посмотри, в каком красивом городе живешь!

К тому же, потребитель стал более требователен к комфорту своего жилища, предпочитает иметь окна, через которые не только видна панорама города, но и не гуляют ветры. Что немаловажно в холодных климатических условиях Западной Сибири. Есть информация о технических моментах новых оконных конструкций, исключающих теплопотери, мостики холода и как следствие – появление конденсата и плесени на ограждающих конструкциях. То есть, в основу проектных решений поставлен тепловой расчет.