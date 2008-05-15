Консалтеры Тюмени – застройщикам и банкам

Иван Бобков, директор Тюменского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» достаточно высоко оценил работу консалтеров в целом: «Мы имеем опыт работы с консалтинговыми компаниями. Обращаясь к мониторингу, мы получаем вариант, ориентированный именно на свою организацию. Да, большинство компаний ведет свой мониторинг, но, вот пример: в каждой фирме есть юрист, но если что-то происходит, то мы идем к адвокату, к специалисту – то же самое и здесь. Унифицировать требования банков невозможно, они могут очень отличаться. Консалтинговая компания – это «переводчик» между специфичным строительным бизнесом и банками. Но они не могут дать гарантий на то, что банк даст кредит. Информацию консалтеры предоставляют правильную, но у каждого банка есть свой пакет инвестиций, поэтому он может отказать в предоставлении кредита».