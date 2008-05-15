Консалтеры Тюмени – застройщикам и банкам

14 мая в отеле «Тюмень» известная консалтинговая компания «Ассоциация АЛКО» организовала круглый стол «Консалтинговые услуги в сфере недвижимости: тенденции и перспективы».
Российский рынок консалтинга переживает период бурного роста, спрос на такие услуги на рынке недвижимости только увеличивается. Консалтинговая компания «Ассоциация АЛКО» не уступает своим уровнем компаниям Москвы и С-Петербурга, учитывая, что в столицах такие услуги развиваются уже немало лет.
По словам директора данной консалтинговой компании Алексея Долгих, «сам рынок недвижимости имеет острую потребность в консалтинговых услугах для плодотворного сотрудничества с банковскими структурами в целях получения кредита. Для того, чтобы сегодня добиться определенных успехов в коммерческой деятельности любого предприятия, все сталкиваются в вопросами правильно выбранного формата строительного объекта и его функционального назначения. Сегодня в большей степени нужно понимание того, что, как, где и когда необходимо строить. Информация - это такой же необходимый в строительстве материал, как кирпич и бетон, — одна из составляющих бизнеса».
Сейчас растет инвестиционная привлекательность города. Как следствие – растет интерес потенциальных инвесторов, в регион заходят все новые игроки, которые сразу же сталкиваются с рядом трудностей, таких как то, что рынок недвижимости в Тюмени до сих пор остается непрозрачным; отсутствует инвестированный паспорт города, отсутствует единое понимание застройки центра города. Примеров много.
Алексей Долгих отмечает: «В конце апреля на очередном координационном совете при губернаторе области рассматривался вопрос застройки территорий улиц Малыгина - Мориса Тореза - Ленина. Буквально на пятачке земли планируется возведение нескольких современных высоток - Свой Манхэттен в центре города, конечно же, хорошо, но почему-то проектировщики, и, соответственно, инвесторы были не в курсе, что будет рядом с их высоткой? И получается, что помимо вопросов о парковках и коммуникациях, возникает и второй вопрос: а каким образом наполнять все эти центры и все эти тысячи квадратных метров?».
Консалтинговая компания «Ассоциация АЛКО» предлагает свои услуги по составлению грамотных бизнес-планов и мониторингу для застройщиков и девелоперов, а также полное сопровождение проекта до его завершения.
Застройщики и представители банков, присутствовавшие на круглом столе, подняли вопрос об ответственности аналитиков и о гарантиях, предоставляемых ими.
Алексей Долгих ответил, что «Консалтинговая компания – это связующее звено между застройщиками, девелоперами и банками. Банки имеют желание и возможности инвестировать, застройщики имеют желание получить эти инвестиции, но друг друга они понять не могут, поскольку говорят на разных языках. Очень часто банки запрашивают такие документы, которые застройщики предоставить не могут».
Иван Бобков, директор Тюменского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» достаточно высоко оценил работу консалтеров в целом: «Мы имеем опыт работы с консалтинговыми компаниями. Обращаясь к мониторингу, мы получаем вариант, ориентированный именно на свою организацию. Да, большинство компаний ведет свой мониторинг, но, вот пример: в каждой фирме есть юрист, но если что-то происходит, то мы идем к адвокату, к специалисту – то же самое и здесь. Унифицировать требования банков невозможно, они могут очень отличаться. Консалтинговая компания – это «переводчик» между специфичным строительным бизнесом и банками. Но они не могут дать гарантий на то, что банк даст кредит. Информацию консалтеры предоставляют правильную, но у каждого банка есть свой пакет инвестиций, поэтому он может отказать в предоставлении кредита».
Евгения Ноговицина