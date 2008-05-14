Оргкомитет МЖК: строим будущее!

Мы продолжаем экскурсию, и я отмечаю приятную особенность МЖК: практически в каждом доме на первом этаже расположены объекты соцкультбыта, и среди них обязательно есть продуктовый магазин. Покупать продукты сейчас принято на всю семью в гипермаркетах, обязательно тележками и про запас, но вот такие необходимые для ежедневного рациона молоко и хлеб, хочется видеть на столе свежими. А потому, магазин на первом этаже, куда можно спуститься в тапочках на лифте или же зайти, возвращаясь с работы, - большой плюс.