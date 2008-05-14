Оргкомитет МЖК: строим будущее!

Тюмень строится, и это заметно не только тем, кто ведет подсчет сданных квадратных метров жилья, но и любому человеку, оказавшемуся на территории областного центра. На волне строительного бума появилось достаточное количество граждан, желающих приобретать квартиры на первичном рынке недвижимости. Новое - есть новое. Но куда и к кому обращаться по этому поводу – отдельный вопрос. Итак, знакомьтесь: общественная организация «Оргкомитет МЖК» - застройщик микрорайона МЖК и офис продаж в одном лице. Понятно для клиентов, удобно для партнеров. Впрочем, обо всем по порядку.
МЖК вчера и сегодня
Зародившись в условиях монополии комсомола на право работы с молодежью в 80-х годах прошлого века, движение МЖК (молодежных жилых комплексов) уверенно заняло свое место в жизни. В первую очередь, потому что давало возможность решить одну из острейших проблем молодой семьи – жилищную.
В целом ряде молодежных жилых комплексов удалось создать зачатки новой современной среды обитания, ориентированной, прежде всего на интересы человека и широко использующей принципы самоуправления. В рамках комплексов действовали школы и детские сады, досуговые, спортивные и бытовые центры, магазины и эксплуатационные конторы. Многие молодежные жилые комплексы стали своеобразными инкубаторами для социальных, политических, бизнес-инициатив молодых людей.
Участие в движении МЖК дало возможность многим молодым людям реализовать и проявить себя, состояться как личность, так как требовало от молодых активной жизненной позиции, умения брать на себя ответственность.
Сегодня, спустя двадцать лет, имя МЖК вновь вошло в лексикон жителей города, и не просто вошло, а ассоциируется с недорогим, практичным и удобным жильем, расположенным в одном из спальных районов областного центра. Вот только не все знают, что в настоящее время ОО «Оргкомитет МЖК» это не только компания, ведущая строительные работы, но и офис продаж, успешно реализующий строящиеся и уже сданные в эксплуатацию объекты.
В один из рабочих дней я отправилась знакомиться с коллективом Оргкомитета и вместе с тем узнать, что стоит за современным определением «молодежный жилищный комплекс».
Удобство, качество, комфорт
Пожалуй так, в трех словах можно выразить впечатления от общения с коллективом ОО «Оргкомитет МЖК». Начнем с того, что Оргкомитет расположен в центре микрорайона МЖК по ул. Широтная, 112, корпус 1/1, и найти офис компании не составляет большого труда.
Уютный холл с мягкими диванчиками и живыми цветами располагает к общению. У клиентов есть возможность прочитать договор не в кабинете, где расположен коммерческий отдел, а в такой непринужденной обстановке: просто сесть, подумать, взвесить все «за» и «против» и принять верное решение, не переживая, что ты задерживаешь очередь.
В памяти фотоаппарата остаются приветливые улыбки специалистов, всегда готовых объяснить клиентам юридические тонкости документов, готовых помочь выбрать вариант жилья, приемлемый по цене и соответствующий потребностям покупателя. После непродолжительного общения в отделе, вместе с маргетологом Антоном ЧЕРКАШИНЫМ мы отправляемся на экскурсию по объектам, строительство которых ведет ОО «Оргкомитет МЖК». Наша поездка сопровождается продуктивным диалогом, в ходе которого я узнаю многое из истории молодежных жилищных комплексов, знакомлюсь с перспективами проживания в данном районе.
Новый дом - и людям, и машинам
Наша первая остановка – строительная площадка, на которой закладывается плита нового дома. Я осматриваю отведенную под застройку территорию и с удивлением отмечаю наличие значительного свободного пространства. Здесь будут построены гаражи для автотранспорта жильцов!
К сожалению, нередко приходится наблюдать картину: часть придомовой территории, в том числе и место для детских игр занято тесным рядом автомобилей, припаркованных возле дома. Сегодня, когда вопрос с парковками и стоянками стоит особенно остро, такое решение застройщика – подарок для детей, которые будут жить в этом дворе. У машин своя территория, у детей – своя.
Сохраняя природу
Конечно, благоустройство прилегающей к дому территории входит в число обязательств застройщика, но ждать, когда из посаженных кустиков вырастут новые большие деревья, долго. А так, бережное отношение к сделанным ранее посадкам позволит не только сохранить окружающую среду, но и создать дополнительный уют во дворе этого дома.
Пусть новоселье будет праздником!
Мы подъезжаем к одному из объектов, где строительные работы уже близки к завершению. «Летом здесь будет новоселье, - рассказывает Антон ЧЕРКАШИН. – И, как всегда, это будет праздник с вручением ключей, с символическим перерезанием красной ленты. Учитывая значимость данного события в жизни человека, другого сценария быть не должно. Новоселье не должно оставаться в памяти только проблемами с переездом и обустройством на новом месте. Пусть новоселье будет праздником!»
Действительно, по значимости въезд в новую квартиру сравним с особо важными семейными датами: рождение ребенка, юбилей со дня свадьбы… Это - фактически начало нового этапа в жизни. Поэтому каждому хочется, чтобы жизнь в новой квартире начиналась с праздничной ноты.
Напоследок мы останавливаемся возле дома, который уже сдан и полностью заселен: светлый, уютный, высокий… Я делаю несколько кадров и искренне начинаю завидовать тем, кто живет в этом доме. Светлый микрорайон, приемлемые по цене квартиры, удобство и тишина, что еще нужно для старта в современном мегаполисе?!
Спальный район, значит - комфортный
Говоря о том, что у молодой семьи должен быть жилищный старт, Антон ЧЕРКАШИН уточняет: «Безусловно, такой старт должен быть, но не менее важно, чтобы этот старт прошел в комфортных для жизни условиях, чтобы рядом были и крупные торговые центры, и школы, и детские сады, имелась удобная транспортная развязка, а, вместе с тем, район был бы по-семейному спокойным и соответствовал определению «спальный».
У нас определение спального микрорайона только сейчас начинает соответствовать тому, что изначально вкладывалось в это определение. Спальный микрорайон подразумевает, что это не центр города, но и такое местоположение не должно лишать человека привычного комфорта». С этим сложно не согласиться: иногда решающую роль играет не расположение района на карте города, а то, насколько он удобен для проживания.
Мы продолжаем экскурсию, и я отмечаю приятную особенность МЖК: практически в каждом доме на первом этаже расположены объекты соцкультбыта, и среди них обязательно есть продуктовый магазин. Покупать продукты сейчас принято на всю семью в гипермаркетах, обязательно тележками и про запас, но вот такие необходимые для ежедневного рациона молоко и хлеб, хочется видеть на столе свежими. А потому, магазин на первом этаже, куда можно спуститься в тапочках на лифте или же зайти, возвращаясь с работы, - большой плюс.
То же самое можно сказать и относительно транспортной развязки: есть маршрутки, есть автобусы… Есть светофоры и пешеходные дорожки. Хотя сам микрорайон МЖК был спроектирован без учреждений дошкольного образования, через дорогу у театра «Ангажемент» расположились сразу три детских сада.
Итак, подведем итог нашему вояжу…
Квартира от застройщика – преимущества есть!
В настоящее время предложения на рынке первичной недвижимости от ОО «Оргкомитет МЖК» являются наиболее приемлемыми по цене среди жилья категории «эконом-класс» и полностью соответствуют определению молодежного жилищного комплекса, так как реализуемые квартиры располагаются в спальном районе города, и, тем не менее, территория застройки имеет развитую инфраструктуру, вплоть до наполняемости рассматриваемого района объектами соцкультбыта и системы образования.
Стоит отметить и тот факт, что квартиры, реализуемые ОО «Оргкомитет МЖК» кредитуются ведущими банками региона и соответствуют требованиям действующих на территории жилищных программ.
Сегодня ОО «Оргкомитет МЖК» - перспективная организация, нацеленная на качество выполняемых работ и высокий уровень сервиса. Это уникальная возможность для каждого потенциального покупателя выбрать свой оптимальный вариант, не переплачивая. Квартиры от застройщика – это выбор тех, кто предпочитает получить качественную услугу по оформлению сделки, новое жилье без переплаты комиссий. Не случайно девизом компании стал слоган: строим будущее! Свой выбор в пользу ОО «Оргкомитет МЖК» уже сделали более 100 тюменцев, на продаже осталось 45 квартир. Вы готовы выбрать перспективное будущее?! Тел отдела продаж: 377-277, 377-151.
По стройкам ОО «Оргкомитет МЖК» путешествовала Е.КРЮЧКОВА