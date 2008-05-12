На сегодняшний день ряд инвесторов, осваивающих реконструируемые территории в центре Тюмени, предлагают проекты высотных зданий, которые призваны резко изменить облик города – превратить «столицу деревень» в современный мегаполис.
Однако, инженерия не поспевает за «творческим полетом архитектурной мысли» и стремлениями инвесторов не только вложить деньги, но и как можно быстрее получить прибыль, реализовав грандиозные проекты. Часть этих проектов уже прошла Координационный совет при губернаторе, часть – рассматривалась на Градостроительной комиссии города, но на областной уровень так и не попала. Почему? Остается лишь предполагать.
Уже тогда застройщик готов был выйти на участок - проблема сноса и расселения старого жилфонда была принципиально решена. При всем при этом, строительство объекта до сих пор не начато. Не исключено, что инвестор передумал строить здание, одобренное на градкомиссии, и размышляет над новой версией «архитектурного взрыва».
Губернатор Владимир ЯКУШЕВ поддержал идею и развил: «Безусловно, следует учитывать комфортность проживания населения, интересы города, но и об инвесторах забывать не стоит. Они уже приложили определенные усилия к развитию центральной части города. Надо в оперативном порядке «разруливать» ситуацию. Следует создать рабочую группу, в которую войдут специалисты Главного управления строительства, Департамента жилищно-коммунальной политики, Департамента имущественных отношений, архитекторы-члены совета. Должны собраться профессионалы и все предметно обсудить. Процесс строительства останавливать нельзя. Надо двигаться дальше. Иначе потеряем инвесторов. Но вот так сразу, без анализа сложившейся ситуации, согласиться с возведением ряда высотных объектов нельзя», - резюмировал глава региона и распорядился, чтобы рабочая группа без промедления приступала к формированию концепции застройки территории объектами социально-культурной сферы, с которыми инвесторы готовы выйти в центр города, так сказать, «оттолкнувшись от земли». Тем более, что кое-какие наработки в этом направлении уже были сделаны.
Есть план развития инженерных сетей города и план реконструкции дорожной сети. Если имеются реальные проекты, следует рассмотреть их в комплексе, с учетом всех нагрузок. Губернатор дал рабочей группе месяц для изучения ситуации. Далее было бы разумным провести отдельное расширенное заседание Координационного совета с участием всех инвесторов застройки рассматриваемой территории и если, вдруг, окажется невозможным реализация того или иного проекта в центральной части города, предоставить для этого земли в других уголках областного центра.
Материал подготовили С.АХМЕДНАБИЕВА и Н.СКАНЦЕВА