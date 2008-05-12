Губернатор Владимир ЯКУШЕВ поддержал идею и развил: «Безусловно, следует учитывать комфортность проживания населения, интересы города, но и об инвесторах забывать не стоит. Они уже приложили определенные усилия к развитию центральной части города. Надо в оперативном порядке «разруливать» ситуацию. Следует создать рабочую группу, в которую войдут специалисты Главного управления строительства, Департамента жилищно-коммунальной политики, Департамента имущественных отношений, архитекторы-члены совета. Должны собраться профессионалы и все предметно обсудить. Процесс строительства останавливать нельзя. Надо двигаться дальше. Иначе потеряем инвесторов. Но вот так сразу, без анализа сложившейся ситуации, согласиться с возведением ряда высотных объектов нельзя», - резюмировал глава региона и распорядился, чтобы рабочая группа без промедления приступала к формированию концепции застройки территории объектами социально-культурной сферы, с которыми инвесторы готовы выйти в центр города, так сказать, «оттолкнувшись от земли». Тем более, что кое-какие наработки в этом направлении уже были сделаны.