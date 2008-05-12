Договорись с соседом и… строй спокойно!

Итак. Вдоль ул. Осипенко расположены здания комплекса, что и говорить, украсившего этот уголок областного центра своей оригинальной архитектурой. В квартале достаточно большая концентрация зданий общественного назначения, требующих соответственного обеспечения парковочными местами для автотранспорта как сотрудников, так и посетителей. Загвоздка в том, что и смежных землепользователей в этом месте – ни один и ни два. Причем, часть земель – в федеральной собственности. Как сказал Павел Михайлович, для того, чтобы решить проблему парковок, в настоящее время ведутся переговоры с Москвой как раз по федеральному земельному участку. Часть земель – собственность субъекта федерации. Как заверили застройщика, область поможет в решении земельных вопросов, находящихся в компетенции Департамента земельных отношений (требуется изменить один вид разрешенного использования земель на другой вид такого использования – «для размещения объектов Дома печати» на «строительство административного здания»).