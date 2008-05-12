Договорись с соседом и… строй спокойно!

На участке в квартале улиц Немцова-Осипенко-Профсоюзная уже закончено строительство административно-торгового комплекса и ведутся отделочные работы помещений. Главный инженер ООО «Теплогазстрой» Павел КРАВЕЦ рассказал совету о том, как проведена «работа над ошибками», в частности, по расширению количества парковочных мест.
Итак. Вдоль ул. Осипенко расположены здания комплекса, что и говорить, украсившего этот уголок областного центра своей оригинальной архитектурой. В квартале достаточно большая концентрация зданий общественного назначения, требующих соответственного обеспечения парковочными местами для автотранспорта как сотрудников, так и посетителей. Загвоздка в том, что и смежных землепользователей в этом месте – ни один и ни два. Причем, часть земель – в федеральной собственности. Как сказал Павел Михайлович, для того, чтобы решить проблему парковок, в настоящее время ведутся переговоры с Москвой как раз по федеральному земельному участку. Часть земель – собственность субъекта федерации. Как заверили застройщика, область поможет в решении земельных вопросов, находящихся в компетенции Департамента земельных отношений (требуется изменить один вид разрешенного использования земель на другой вид такого использования – «для размещения объектов Дома печати» на «строительство административного здания»).
Что касается непосредственно вопроса парковочных мест, то 24 машиноместа предусмотрено вдоль ул. Осипенко, 44 – во внутреннем дворе Дома печати, с которым ООО «Теплогазстрой» заключил договор на услуги гаража для увеличения парковочных мест до 159. Как заверил докладчик, Дом печати не возражает и против строительства паркинга на их «суверенной территории».
При высказывании мнений и суждений «по поводу», членами Координационного совета было отмечено, что «ситуация с автопарковками в этом месте стала гораздо лучше». Была также высказана мысль о расширении ул. Циолковского. Безусловно, следует изучить транспортную сеть квартала со всеми подъездами к существующим и строящимся зданиям и сооружениям рассматриваемого квартала. Еще один момент, на который обратили внимание члены совета – внешний вид Дома печати. Когда-то это было одно и самых высоких зданий Тюмени, а фреска, украсившая входную группу, являлась одной из достопримечательностей города. Сегодня, на фоне «новой архитектуры» района здание смотрится непривлекательным и, безусловно, требует реконструкции фасадов.
Материал подготовили С.АХМЕДНАБИЕВА и Н.СКАНЦЕВА