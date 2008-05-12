А будет ли у нас Манхэттен?

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12 мая 2008, 15:07
Директор ООО «Гармония» Нурлан САПАРОВ представил абсолютно новый проект многофункционального...

Директор ООО «Гармония» Нурлан САПАРОВ представил абсолютно новый проект многофункционального общественно-торгового и делового комплекса по улице Малыгина-М.Тореза, некую архитектурную концепцию, заказчиком которой выступило ОАО «Монолит».

По проекту комплекс расположен на пересечении крупных городских магистралей –

Проектируемый комплекс состоит из трех частей: общественно-торговая часть; многоуровневый паркинг; общественно-деловая часть. Согласно технико-экономическим показателям, это будет здание переменной этажности (самая высокая его часть – 29 этажей), общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. Более 42 тыс. «квадратов» займут офисы, более 26 тысяч - торговые площади, остальные – парковки. Всего в торговом комплексе предусмотрено 728 машиномест. Но, по словам, Нурлана САПАРОВА можно их количество увеличить и до 1000-1200.

Учитывая объем комплекса, здание сдвинуто от жилой застройки на расстояние 50 м, обеспечивающее устройство санитарно-защитной зоны. Со стороны ул. Республики, с учетом транспортной нагрузки, сформирован технический и потребительский подъезд к многоуровневой парковке для обеспечения возможности равномерного распределения движения транспорта. Вместимость паркинга определена с учетом временной составляющей эксплуатации торговой части здания и деловой, пропускной способности магистралей, наличия вспомогательных подъездных путей и проездов и обеспечивает потребность комплекса в парковочных местах.

С одной стороны, деловой центр города - это хорошо, а с другой – возникают проблемы. По мнению Валерия КУЛАЧКОВСКОГО, нехватка мест для парковок сохранится и даже новая эстакада, построенная на ул. М.Тореза не решит проблем с транспортными потоками. «Территорию надо рассматривать комплексно – от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Володарского», - сказал Валерий Николаевич. Его поддержал и директор департамента ЖКП Тюменской области Евгений МИСКЕВИЧ. Он тоже посчитал, что колоссальная нагрузка «ляжет» не только на транспортную, но и на инженерную сеть, если в ряд встанут целых пять высоток.

«С точки зрения архитектуры проект можно поддержать, но также необходимо пересмотреть концепцию инженерной сети центра города», - отметил Владимир ЯКУШЕВ. Он также напомнил, что, принимая решение, нужно учесть интересы инвесторов и направления городской политики. Совет рекомендовал докладчику проект не останавливать, а представителям городской власти и правительства - отработать возникшие вопросы в рабочем порядке.

Материал подготовили С.АХМЕДНАБИЕВ и Н.СКАНЦЕВА

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