А будет ли у нас Манхэттен?

С одной стороны, деловой центр города - это хорошо, а с другой – возникают проблемы. По мнению Валерия КУЛАЧКОВСКОГО, нехватка мест для парковок сохранится и даже новая эстакада, построенная на ул. М.Тореза не решит проблем с транспортными потоками. «Территорию надо рассматривать комплексно – от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Володарского», - сказал Валерий Николаевич. Его поддержал и директор департамента ЖКП Тюменской области Евгений МИСКЕВИЧ. Он тоже посчитал, что колоссальная нагрузка «ляжет» не только на транспортную, но и на инженерную сеть, если в ряд встанут целых пять высоток.