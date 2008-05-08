В Тюмени появится аквапарк!

Аквапарк будет частью спортивно-развлекательного комплекса, который возведут по улице Щербакова. Так, в комплексе разместится ЭКСПО-центр, автозаправочная станция для заправки малолитражных судов (катеров, скутеров), таун-хаусы для отдыхающих и спортсменов, гольф-отель, яхт-клуб, торговая зона и зона фаст-фудов. Также планируется строительство 7-зального кинотеатра. «Изюминкой» проекта станет аквапарк и аэродинамическая труба. По заявлению застройщика, все запроектировано и будет выполнено с учетом строительных норм и правил, а также санитарных норм.
«Очень внятная концепция», - заметил первый заместитель начальника Управления градостроительной политики ГУС ТО Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ и как архитектор продолжил – Архитектура типичная. Европейская. Содержание комплекса более привлекательное, чем его формы». А формы «упростили», как разъяснил докладчик, чтобы обеспечить шумозащиту селитебной зоны от работы установок аквапарка.
Владимир ЯКУШЕВ поинтересовался, какие работы произведены на объекте. Владимир ШИРОКОВ ответил, что сегодня компания завершила обустройство каналов, начались работы по берегоукреплению. Ставят земснаряд для чистки водоема. Продолжается проектирование объектов, в том числе зарубежными проектировщиками, имеющими опыт работы с аквапарками.
Владимир ШИРОКОВ также рассказал о проблемах. Проблема сноса и расселения старого жилфонда под новое строительство оказалась преодолимой – необходимый снос произведен. Решен и вопрос с водоотведением на участке – построена дренажная система. Главной из проблем остается вывоз грунта. Его практически некуда девать (с пользой). Заместителю главы администрации Тюмени Владимиру МАРАНУ, как оказалось, об этой «загвоздке» известно: город совместно с застройщиком не раз пробовал решить ее, грунт – не песок, пластичный и не пригоден для использования на строительных площадках. Губернатор предложил, как вариант решения вопроса - «поработать с нашими оврагами».
«Самой главное, чтобы реализация проекта не затянулась, - подчеркнул Владимир ЯКУШЕВ. И предложил представленную концепцию одобрить, а возникшие вопросы решать в рабочем порядке. Совет согласился.
Материал подготовили С.Ахмеднабиева и Н.Сканцева