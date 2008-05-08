В Тюмени появится аквапарк!

Владимир ШИРОКОВ также рассказал о проблемах. Проблема сноса и расселения старого жилфонда под новое строительство оказалась преодолимой – необходимый снос произведен. Решен и вопрос с водоотведением на участке – построена дренажная система. Главной из проблем остается вывоз грунта. Его практически некуда девать (с пользой). Заместителю главы администрации Тюмени Владимиру МАРАНУ, как оказалось, об этой «загвоздке» известно: город совместно с застройщиком не раз пробовал решить ее, грунт – не песок, пластичный и не пригоден для использования на строительных площадках. Губернатор предложил, как вариант решения вопроса - «поработать с нашими оврагами».