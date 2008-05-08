Создавая ТСЖ, подсчитайте расходы и метры

«Я бы рекомендовал составить программу-минимум на год вперед, чтобы, прежде всего, иметь представление о предстоящих расходах. Будьте готовы к тому, что всю техническую документацию придется обновить: документы, предоставленные ДЕЗом, годятся для создания ТСЖ, но для дальнейшей работы непригодны, т. к. часто в них обнаруживается много ошибок, — говорит Олег Золотарев. — ТСЖ может заключить договор на управление с любой организацией, но, мне кажется, в первый год работы товарищества имеет смысл перезаключить договор с теми, кто оказывал вам услуги ранее, с ДЕЗом, например. Оплата не изменится, а вы сможете проверить смету доходов и расходов, и понять, сколько стоит техобслуживание и управление.