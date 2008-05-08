Пришло время строить

21 апреля, под руководством губернатора Владимира ЯКУШЕВА состоялось очередное заседание Координационного совета по выработке единой земельной и градостроительной политики, на котором было рассмотрено пять вопросов, касающихся застройки городских территорий – начиная от девяти этажей под землей и заканчивая 29 этажами в наземном исполнении. Администрация города предлагает увеличить обеспеченность парковочными местами тюменских автолюбителей за счет строительства многоэтажных подземных паркингов в самых популярных у населения районах города. Застройщики, в свою очередь, стремятся сделать Тюмень истинной столицей Сибири, построив на ее территориях спортивно-развлекательные и общественно-торговые комплексы, в том числе – в центральной части города. Итак…
В первую очередь члены Координационного совета рассмотрели (повторно) эскизный проект размещения административного здания по ул. Республики, 21, заказчиком которого является ООО «Формат-Люкс». О том, что сделано по замечаниям прошлогоднего заседания, доложил представитель фирмы Олег РЕВИЧ.
Напомним, что проектируемое здание расположено на участке площадью 24 сотки в границах улиц Республики-Челюскинцев-Володарского-Кирова, то есть, в исторической части областного центра. Въезд и выезд осуществляется по 2-путной рампе. В первом этаже расположен ресторан и вестибюль офисного центра. Со 2-го по 15-й этаж - офисные помещения, 16 этаж – фитнес-центр для работников офисного здания. Градостроительная ситуация непростая, так как в непосредственной близости расположен памятник архитектуры, а с северо-запада и северо-востока участка - 9-этажные жилые дома.
Основной задачей проектирования являлось грамотное интегрирование объекта в данную среду. Проанализировав мировой опыт таких проблем, было принято решение запроектировать фасады здания достаточно лаконичными, чтобы они являлись достойным фоном дня существующих зданий и исторических памятников. Несмотря на лаконичность и строгость фасадов, демонстрирующих серьезность тематики присущей бизнесу, проектировщики попытались вложить долю иронии и динамики, символизирующих мудрость, гибкость и движение, что как известно, тоже являются неотъемлемыми принципами бизнеса и жизни вообще…
Но «полет творческой мысли архитектора» нередко у нас ограничен всевозможными регламентами, тем более – в центре города. Размещая очередное торговое или офисное здание в существующей застройке, мы получаем извечную проблему парковок, дополнительную нагрузку на транспортные «артерии» и «капилляры» городского организма. Этот объект не явился исключением. Как доложил Олег РЕВИЧ, «надо было решить вопрос с увеличением парковочных мест, изменить схему разгона-торможения», для чего заказчик заключил договор с НТПИ ТИ. В результате работы проектировщиков-дорожников количество парковочных мест с 55 возросло до 120, в транспортной схеме предусмотрен пожарный проезд, изменена также схема разгона-торможения автотранспорта.
Конечно, предпринятые мероприятия «малой кровью» выжать максимум возможностей из площадки, не решат проблему дефицита парковочных мест центральной части города в целом, но… Губернатор предложил рассмотреть ситуацию с двух сторон, соблюдая интересы как города, так и инвестора. «Земля в собственности застройщика, замечания совета максимально учтены. Пора дать возможность начать строительство и далее – отслеживать скорость возведения объекта», - предложил вариант решения вопроса Владимир ЯКУШЕВ. Члены совета согласились и пожелали успехов застройщику.
Технико-экономические показатели:
- общая площадь объекта 12 330 кв.м (с учетом подземной стоянки);
- площадь рабочих помещений 5250 кв.м (с учетом фитнес-центра);
- площадь ресторана 460 кв.м;
- площадь 1-го этажа 672 кв.м;
- площадь застройки 820 кв.м;
- площадь озеленения 96,7 кв.м.
Материалы подготовили С.Ахмеднабиева и Н.Сканцева