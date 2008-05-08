Пришло время строить

Но «полет творческой мысли архитектора» нередко у нас ограничен всевозможными регламентами, тем более – в центре города. Размещая очередное торговое или офисное здание в существующей застройке, мы получаем извечную проблему парковок, дополнительную нагрузку на транспортные «артерии» и «капилляры» городского организма. Этот объект не явился исключением. Как доложил Олег РЕВИЧ, «надо было решить вопрос с увеличением парковочных мест, изменить схему разгона-торможения», для чего заказчик заключил договор с НТПИ ТИ. В результате работы проектировщиков-дорожников количество парковочных мест с 55 возросло до 120, в транспортной схеме предусмотрен пожарный проезд, изменена также схема разгона-торможения автотранспорта.