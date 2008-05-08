Поделитесь «формулой успеха»!

Наблюдали за процессами, происходящими в «Деловой гостиной», и активно принимали участие в обсуждении поставленных вопросов как завсегдатаи Тюменского делового клуба, так и его гости – проектировщики, дизайнеры, строители, которым важно живое общение. Ведь, каждый из них – бизнесмен и дорожит свои временем, помня о том, что «время – деньги». Забегая вперед, скажем, что их отзывы были положительными. Никто не пожалел потраченного на «Деловую гостиную» времени. В том числе и заместитель начальника Управления по торговому рынку и услугам администрации города Елена ЕРЕМИНА. Что особенно было приятно организаторам и соорганизаторам нового проекта.