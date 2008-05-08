Поделитесь «формулой успеха»!

Многим, наверное, известны слова, сказанные Томасом ДЖЕФФЕРСОНОМ: «Если два человека при встрече обменяются долларами, у каждого останется по доллару. Если эти же люди при встрече обменяются идеями, у каждого останется две идеи». Именно в этом во многом заключается смысл нового проекта Тюменского делового клуба «Деловая гостиная», в рамках которого, надеются организаторы, и будет происходить обмен идеями, предложениями, накопленным опытом, удачами в бизнесе, обсуждаться наболевшие вопросы. Еженедельник «Квартирный вопрос» поддержал идею ТДК и выступил соорганизатором первого заседания под названием «Строительные и сервисные услуги», которое пошло в БЦ «Нобель» 25 апреля 2008 года.
Как сказала
Вообще сам проект предполагает ориентацию, прежде всего, на личность руководителей конкретных предприятий и непосредственную заинтересованность бизнесменов-участников мероприятий именно в этих людях.
Цель «Деловой гостиной» - расширение деловых контактов и развитие партнерских отношений как членов Клуба, так и приглашенных представителей бизнес-сообщества. Участники проекта будут иметь уникальную возможность заявить о себе, рассказать собравшимся о своей деятельности, проектах, познакомиться с новыми интересными людьми, предложить партнерство, наладить нужные контакты и взаимовыгодное сотрудничество. Формат проведения «Деловой гостиной» предполагает неофициальное общение приглашенных гостей за чашечкой ароматного чая или кофе…».
Следует отметить, что в рамках мероприятия было заявлено три выступления руководителей компаний, успешно ведущих свой бизнес на рынке строительных услуг. Три руководителя – три презентации: директор ООО «Фасад-Т» Наталья ХОЛИНА назвала свое выступление «Город – это театр, который мы создаем»; «Мы превращаем коробки в дома», - заявил генеральный директор ООО «Русклимат-Тюмень» Александр ПОПРУГА; последним из докладчиков был директор компании «Тент» Геннадий ЧЕРНЯЕВ, который представил «Текстильную архитектуру».
Наблюдали за процессами, происходящими в «Деловой гостиной», и активно принимали участие в обсуждении поставленных вопросов как завсегдатаи Тюменского делового клуба, так и его гости – проектировщики, дизайнеры, строители, которым важно живое общение. Ведь, каждый из них – бизнесмен и дорожит свои временем, помня о том, что «время – деньги». Забегая вперед, скажем, что их отзывы были положительными. Никто не пожалел потраченного на «Деловую гостиную» времени. В том числе и заместитель начальника Управления по торговому рынку и услугам администрации города Елена ЕРЕМИНА. Что особенно было приятно организаторам и соорганизаторам нового проекта.
Прежде, чем дать слово строительному бизнесу, организаторы позаботились об аналитике. Для того, чтобы участники гостиной могли лучше ориентироваться в том, что сейчас происходит на рынке заявленной для обсуждения сферы услуг, была подготовлена аналитическая справка, озвученная Оксаной ЦИБУЛЬСКОЙ, начальником отдела маркетинга КК «ПРЭФИШ».
Так, первым был проанализирован рынок светопрозрачных конструкций. По словам аналитика, этот рынок в последние несколько лет переживает настоящий бум и находится в стадии активного роста, имея среднегодовой прирост 25-30%, а по некоторым регионам – до 50%. Прирост тюменского рынка в 2007 году составил 30% (в среднем по России – 19%).
Исследования показали, что на нашем рынке насчитывается примерно 80 компаний, работающих в этом сегменте, но конкурентными игроками можно считать не более 30 фирм. Компании работают в разных ценовых категориях – наиболее дешевыми являются конструкции российского производства, наиболее дорогими – из профиля Salamander.
Оксана ЦИБУЛЬСКАЯ назвала ряд фирм, выделив фаворитов тюменского рынка светопрозрачных конструкций. Также прозвучали критерии оценки выбора компаний на потребительском и корпоративном рынках. Наиболее значимыми из критериев были названы: цена товара; репутация фирмы; возможность изготовления нестандартных конструкций. Как показал анализ, в принципе наш народ доверяет российскому производителю. Наиболее важной дополнительной услугой считается возможность приобретения товара в кредит.
Подводя итог первому презентуемому сектору, аналитик сказала, что оконный рынок России в 2008 году перешел в новую фазу, в которой будут востребованы современные средства продвижения компаниями своих изделий: известность бренда; новые подходы в работе с клиентом; качественный сервис. Только те компании, которые сумеют развить у себя все эти показатели, останутся на рынке и будут из года в год уверенно наращивать свои объемы.
На встрече побывала С.АХМЕДНАБИЕВА. Продолжение следует