Учиться друг у друга

В городе Тюмени имеется 159 ЦТП (Центральный Тепловой Пункт), Администрация города поставила перед собой задачу совместно с ОАО «УТСК» ТТС, все ЦТП города привести в соответствующее нормативное, современное состояние до 2012 года. При реконструкции ЦТП будут установлены системы частотного регулирования, электромагнитные узлы учета тепловой энергии на вводе и выходе из ЦТП, электромагнитный узел учета холодной воды, запорно-регулирующий клапан с моментной муфтой. Это оборудование позволит с большей точностью и надежностью регулировать подачу тепловой энергии потребителям. Также при реконструкции ЦТП будет проведена диспетчеризация ЦТП с выводом на пульт диспетчерской ТТС и пульт городской диспетчерской службы, что в свою очередь позволяет следить за работой ЦТП в режиме реального времени и оперативно принимать меры по регулировке теплоснабжения потребителей. В ЦТП будут установлены малошумные насосы, для снижения шума при работе оборудования. В 2007 году планировалось выполнить реконструкцию 10 ЦТП, с применением новых технологий, из них выполнена работа на трех, 7 объектов - переходящие на 2008 год. В 2008 году планируется выполнить дополнительно реконструкцию 15 ЦТП, просчитать гидравлику.