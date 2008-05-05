Учиться друг у друга

Участники III форума «Уральский меридиан», который прошел в нашем городе 8-9 апреля, обсудили проблемы и перспективы муниципального хозяйства. Представители 16 городов Урала и Западной Сибири познакомились с тем, как в областном центре комплексно реализуются программы в сфере городского хозяйства, благоустройства и экологии. Открыл форум Анатолий ЯРОШЕВСКИЙ, директор исполнительной дирекции Ассоциации «Города Урала».
Главное – перестроить мозги
Началось совещание с приветствий. Первым выступил Сергей САРЫЧЕВ, вице-губернатор Тюменской области. Он отметил, что форум полезен в плане обмена опытом. Без реализации стратегических программ по укреплению муниципального городского хозяйства, не зная опыта других территорий, соседи порой «изобретают велосипед». А на таких встречах рождаются идеи по внедрению новых технологий и методике ведения городского хозяйства.
«Но новые методики, которые появляются в регионах, это еще не все - важно перевооружиться мозгами в направлении развития ЖКХ», - заметил Сергей САРЫЧЕВ. Он также отметил, что ситуация в Тюменском регионе в части социально-экономического развития прогнозируемая и стабильная. Органы власти субъекта федерации и муниципального самоуправления выбрали верные пути развития. Есть для этого все условия, хорошая база и потенциал.
Начало большого пути
Председатель Тюменской городской Думы Сергей МЕДВЕДЕВ согласился со всеми доводами предыдущего оратора, подчеркнув важность поднятой на форуме темы. Далее с приветственным словом выступил глава администрации города Тюмени Евгений КУЙВАШЕВ.
В Тюмени внедряются новые подходы к уборке города. Создаются имущественные комплексы с августа 2007 года. На шести экспериментальных площадках отрабатывались все нюансы комплексной уборки. С начала 2008 года запущены еще девять, а с июля в городе заработают все 45. За порядком на имущественных комплексах следят квартальные, которые отвечают за наведение чистоты на вверенной им территории и жестко контролируют, как подрядные организации выполняют свои функции. В должностных полномочиях ведущих инженеров (квартальных имущественных комплексов) прописано, что они имеют право беспрепятственно посещать предприятия, организации и учреждения различных организационно-правовых форм для решения вопросов благоустройства и текущего содержания прилегающей территории.
Одна из задач квартальных на начальном этапе – чтобы хозяйствующие субъекты заключали договоры на вывоз мусора и содержали прилегающую территорию в должном порядке. Также они будут ежедневно вести ведомости контроля, отчитываться перед руководителями управ о проделанной работе, штрафовать нарушителей за невыполнение правил благоустройства.
Основная цель создания имущественных комплексов – наведение порядка на всей территории. В работу включен полный набор услуг: выкос травы, ямочный ремонт, уборка накопившегося мусора, своевременный его вывоз и вывоз ТБО. Но главное – не будет «бесхозяйновых» (никем не убираемых) территорий. Привлеченная по конкурсу подрядная организация будет отвечать за уборку на всей территории комплекса. Выбор по конкурсу подрядной организации позволит четко определить функционал и перечень работ, а подрядная организация должна иметь в арсенале технику и людские ресурсы для выполнения работ по муниципальному контракту.
При применении новых форм мы добьемся, что будет прописан четкий график вывоза мусора, наведен порядок в заключении договоров с хозяйствующими субъектами (независимо от формы собственности), повысится заработная плата дворников…
К концу года эти меры позволят всем территориям развиваться ярко, а конкуренция между квартальными, округами будет способствовать наведению порядка на территории двора, дома, подъезда. Очень важно всем управленцам иметь постоянную связь с жильцами, чтобы четко отслеживать ситуацию и контролировать ее.
В октябре 2007 года администрацией Тюмени с 30 частными управляющими компаниями было заключено Соглашение о взаимодействии. Цель данного документа – улучшение качества проживания населения в многоквартирных домах жилищного фонда города и реализация единой политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Евгений КУЙВАШЕВ считает, что сделанное – это только начало большого пути, и основная работа еще впереди.
Надо сказать, что в рамках форума «Уральский меридиан» мероприятия прошли в двух городах юга Тюменской области Тюмени и Тобольске. Утром 8 апреля гостям продемонстрировали работу городских очистных сооружений, где показали гордость предприятия - станцию для очистки воды с помощью ультрафиолета, на которую правительство Тюменской области выделило «Тюмень Водоканалу» 130 миллионов рублей. Скоро она начнет работу, а пока тюменская вода по-прежнему обеззараживается хлором.
Что же касается конференции «по обмену опытом», то на совещании Николай РОДИН, первый заместитель генерального директора ООО «Тюмень Водоканал», познакомил участников со схемой развития Тюменского водозабора, рассказал об инвестиционной программе, а также поделился проблемами, одна из которых – земельный вопрос. «Водопровод – единый организм, питающий город. Это – наше здоровье. Должны нормально работать и очистные сооружения, но для того, чтобы построить третью нитку КОС следует решить вопрос с землей под это строительство. А здесь все зависит от властей», - сказал Николай РОДИН.
На Екатеринбургском «Водоканале», сообщил технический директор этого предприятия Евгений КРЫЛЬЦОВ, воду очищают сульфатом аммония. Своей воды в регионе не хватает, а та, что есть, очень грязная, поэтому живительную влагу свердловчане вынуждены брать в Челябинской области. Однако Инвестиционная программа у МУП «Водоканал» разработана, составлен план финансирования до 2015 года. Не без гордости докладчик сообщил, что «вопросы финансирования решаются хорошо». Причем, основной источник финансирования реконструкции систем «Водоканала» - государство. За счет городского бюджета построено в последнее время лишь 250 км водопровода.
Алексей МОРОЗОВ, глава Саткинского городского поселения, рассказал присутствующим, что в его небольшом городке в Челябинской области, где 47 тысяч жителей, есть свой план стратегического развития до 2020 года и своя система совершенствования муниципального хозяйств, где присутствует «перекрестное субсидирование».
Тепло ль тебе, девица?..
О реализации мероприятий по нормализации теплоснабжения потребителей в районах города Тюмени, испытывающих дефицит теплоснабжения рассказал участникам форума директор Департамента городского хозяйства Александр КОМЛЕВ.
В 2007 году проводились работы по строительству тепломагистрали в Затюменский район вдоль Окружной дороги от ул. Червишевский тракт до ул. Московский тракт и до ул. Магнитогорской, ввод которой дает возможность подключения перспективных застроек по программе сноса ветхого жилья.
Для обеспечения районов с дефицитом тепловой энергии: Затюменка, Червишевский тракт, Московский тракт, ул. Декабристов, ул. Восстания - теплотрасса общей протяженностью 4,8 км, работы по ее строительству завершены. Тепломагистраль введена в эксплуатацию.
По тепломагистрали в Заречный район от Судостроительного завода до ул. Газовиков, ввод которой обеспечит возможность развития Заречных микрорайонов (общая протяженность 3,9 км, стоимость строительства - 302,2 млн рублей).
В 2007 году проведен открытый конкурс на строительство тепломагистрали, определен заказчик - ГУП ТО ПКХС и подрядчик - ОАО «Специализированное управление подводно-технических работ №10». Заключен договор подряда. В 2007 году проложено 2,4 км тепломагистрали в двухтрубном исчислении. Работы продолжаются. Планируется завершение в 2008 году.
Для решения проблемы с теплоснабжением Центральной части города, в 2007 году силами ТТС ОАО «ТГК №10» подготовлена проектно-сметная документация. Проведена корректировка проекта с целью снижения затрат на снос жилых и нежилых строений при строительстве тепломагистрали. Строительство данной тепломагистрали планируется выполнить в 2008 году.
В городе Тюмени имеется 159 ЦТП (Центральный Тепловой Пункт), Администрация города поставила перед собой задачу совместно с ОАО «УТСК» ТТС, все ЦТП города привести в соответствующее нормативное, современное состояние до 2012 года. При реконструкции ЦТП будут установлены системы частотного регулирования, электромагнитные узлы учета тепловой энергии на вводе и выходе из ЦТП, электромагнитный узел учета холодной воды, запорно-регулирующий клапан с моментной муфтой. Это оборудование позволит с большей точностью и надежностью регулировать подачу тепловой энергии потребителям. Также при реконструкции ЦТП будет проведена диспетчеризация ЦТП с выводом на пульт диспетчерской ТТС и пульт городской диспетчерской службы, что в свою очередь позволяет следить за работой ЦТП в режиме реального времени и оперативно принимать меры по регулировке теплоснабжения потребителей. В ЦТП будут установлены малошумные насосы, для снижения шума при работе оборудования. В 2007 году планировалось выполнить реконструкцию 10 ЦТП, с применением новых технологий, из них выполнена работа на трех, 7 объектов - переходящие на 2008 год. В 2008 году планируется выполнить дополнительно реконструкцию 15 ЦТП, просчитать гидравлику.
В 2009 году планируется провести реконструкцию 19 ЦТП, в настоящее время по 5 ЦТП подготовлена ПСД, на 11 ведется работа по разработке ПСД и по трем ЦТП готовится конкурсная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по разработке ПСД.
На сегодняшний день в городе Тюмени 536 км разводящих (квартальных) теплосетей, характеристика состояния составляет следующее:
- срок эксплуатации свыше 25 лет составляет 75,04 км;
- срок эксплуатации от 20 лет до 25 лет составляет 58,96 км;
- срок эксплуатации от 15 лет до 20 лет составляет 85,76 км;
- срок эксплуатации от 10 лет до 15 лет составляет 107,2 км;
- срок эксплуатации от 5 лет до 10 лет составляет 85,76 км;
- в эксплуатации не более 5 лет с учетом проведенной замены в 2007 году составляет 123,28 км.
Для приведения тепловых сетей в нормативное состояние Администрацией города ведется работа по наращиванию темпов замены разводящих сетей с применением новых технологий.
При строительстве и реконструкции тепловых сетей в настоящее время в городе Тюмени применяются новые энергосберегающие технологии и материалы, в частности пенополиуретан, на которых основано производство теплогидроизолированных труб, позволяют обеспечить безаварийное и эффективное теплоснабжение. Отличительные особенности трубопровода с ППУ-изоляцией - бесканальная прокладка, потери тепла в 3-4 раза ниже нормативных, длительный срок эксплуатации - 30 лет. Стоимость прокладки трубопроводов с ППУ-изоляцией по сравнению с традиционными методами (с устройством каналов) снижается на 20-30 процентов.
Кроме того как строительство магистралей и реконструкцией ЦТП, одной немаловажной проблемой в городе Тюмени является регулировка гидравлического и теплового режима на объектах теплопотребления. На сегодняшний день департаментом городского хозяйства Администрации города и ОАО «УТСК» ТТС разрабатывается программа по выполнению данных работ.
Планируется в ОАО «УТСК» ТТС создание новой службы, которая в свою очередь будет проводить следующие работы:
- проводить обследование системы теплопотребления;
- выполнять расчётные схемы теплопотребления;
- выполнять расчёты гидравлических режимов;
- проводить мероприятия по регулированию и наладке режимов теплопотребления;
- осуществлять разработку мероприятий с приобретением, установкой и обслуживанием необходимого оборудования.
Данные мероприятия обеспечат комфорт условий проживания граждан, снизятся жалобы на качество поставки тепловой энергии.
Несколько выступлений участников форума касались вопросов ремонта жилищного фонда, благоустройства территорий, строительства дорог и роли взаимодействия бизнеса, власти и населения.
Олег САРЖАНОВ, начальник Управления ЖКХ администрации Екатеринбурга, рассказал о новых формах организации и управления жилищно-коммунальным хозяйством, а также о взаимодействии органов местного самоуправления с обслуживающими жилфонд организациями и управляющими компаниями. Он отметил бурный рост ТСЖ – по итогам первого квартала 2008 г. в городе зарегистрировано более 400 товариществ собственников жилья. Повысилась предпринимательская инициатива – и активность, и ответственность. Как сказал выступающий, «бизнес носит направленный социальный характер» в части обслуживания населения. Олег САРЖАНОВ также сказал, что город участвует в программе федерального финансирования по капитальному ремонту многоквартирных домов. «Субъект сформировал заявку на капремонт и рассчитывает на 7 млрд руб. из Фонда поддержки реформированию ЖКХ, а Екатеринбург – на 1,5 млрд руб. из этих средств», - рассказал начальник управления.
Алексей КОКОРИН, глава города Шадринска, поделился опытом решения вопросов по реконструкции и строительству дорог. О дорожном строительстве, благоустройстве и содержании территории города Тюмени доложил руководитель Управы ЦАО Валерий БОРИСОВ. А Ольга КУДРЯВЦЕВА, начальник ПЭО УЖКХ г.Екатеринбурга, рассказала о тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Также с докладом на форуме выступила начальник управления по экологии администрации города Тюмени Людмила МОГУТОВА и др.
На заседании побывала С.СХМЕДНАБИЕВА
Материал подготовлен при содействии пресс-службы Главы администрации города