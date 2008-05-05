Общество желает знать…

Особой популярностью у посетителей VII Выставки недвижимости, проведенной НП «Объединение риэлторов Тюменской области» 12 апреля, пользовалось новшество этого года – Общественная приемная, в работе которой приняли участие сотрудники Федерального управления Регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, специалисты Представительства ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» в УрФО, консультанты Центра налоговой помощи. Сегодня мы подводим первые итоги прошедшего мероприятия и уточняем, какие вопросы оказались для жителей нашего города наиболее актуальными.
Представительство ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» в УрФО - постоянный участник мероприятий такого масштаба и тематики, серьезно подготовились к выставке и представили свой стенд с полной информацией о предприятии и спектре услуг, оказываемых Тюменским, Курганским, Свердловским, Челябинским, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким филиалами.
Тюменский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» представил посетителям следующие услуги: межевание земельных участков и постановка на кадастровый учет, техническая инвентаризация и технический учет объектов капитального строительства, расчет размера доли в объекте недвижимости, риэлтерская деятельность, представление интересов при оформлении документов, определение рыночной, инвестиционной и других видов стоимостей, реализация арестованного, конфискованного, иного обращенного в федеральную собственность имущества.
На прошлой неделе в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам подвели итоги участия Управления в работе Общественной приемной.
Как сообщили в пресс-центре управления, работа Общественной приемной показала, что большинство вопросов тюменцев касались «дачной амнистии», а также сделок по купле-продаже жилья. Единичными были обращения по процедуре перевода помещений из жилого в нежилое, ипотеке, государственной регистрации договора долевого участия.
В понедельник в адрес руководителя управления Александра ОДИНЦОВА поступило Благодарственное письмо от «Объединения риэлторов Тюменской области» и администрации города Тюмени за «помощь в организации работы Общественной приемной на Выставке недвижимости «Дом. Квартира. Офис».
Мнения собирала Е.КРЮЧКОВА