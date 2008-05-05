Общество желает знать…

Особой популярностью у посетителей VII Выставки недвижимости, проведенной НП «Объединение риэлторов Тюменской области» 12 апреля, пользовалось новшество этого года – Общественная приемная, в работе которой приняли участие сотрудники Федерального управления Регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, специалисты Представительства ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» в УрФО, консультанты Центра налоговой помощи. Сегодня мы подводим первые итоги прошедшего мероприятия и уточняем, какие вопросы оказались для жителей нашего города наиболее актуальными.