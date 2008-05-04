Проходят публичные слушания!

Теперь, по словам инвестора, начало строительства объекта зависит от принятия решений по земельным вопросам, иначе рабочий проект не сделать. Как сказал Эрнест ЕЛИЗАРОВ, заказана топографическая съемка земельного участка, будет сделан серьезный эскизный проект (то, что до сих пор было представлено – концепция застройки), будет все детально проработано, учтены все СНиПы и ГОСТы, нормы СЭС и пр. Что касается шумозащиты, то и это предусматривается проектом – коттеджный поселка в районе д. Ожогино от разгрузочной площадки торгового центра будет отделен не только шумозащитным забором, но и зелеными насаждениями (шумазащита и пылезащита), предусмотренными в зоне парковки. Построить комплекс и ввести в эксплуатацию планируется за 1,5 года. Причем, и проектировщики, и строители – местные компании. Под реализацию проекта будет создано тюменское представительство компании-инвестора. Таким образом, все налоги останутся в Тюмени.