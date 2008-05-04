Проходят публичные слушания!

– постепенно все ранее поданные заявки на изменение одного вида разрешенного использования земель на другой вид такого использования пройдут процедуру публичных слушаний, и… жилые массивы будут строиться не на «пахотных землях», а на отведенных под жилую застройку и т.д.
19 апреля 2008 года, в актовом зале управы Калининского административного округа состоялись публичные слушания по вопросу изменения одного вида разрешенного использования земельных участков в районе деревни Ожогино на другой вид такого использования. В частности, земли, отведенные под строительство жилья должны поменять статус для возведения на них комплекса торговых центров «столичного разлива», но, как утверждают инвесторы, - социальной направленности.
Председатель комиссии – заместитель директора Департамента градостроительной политики администрации города Тюмени Людмила МГЛОСЕК открыла заседание. По вопросу доложила главный специалист отдела реализации Генерального плана ДГП Тамара БОЛГОВА. Как было сказано, все необходимые процедуры, предшествующие публичным слушаниям были соблюдены, все заинтересованные стороны оповещены о предстоящих слушаниях и приглашены на данное мероприятие.
Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу участникам публичных слушаний можно было принести до 19 апреля в Департамент градостроительной политики администрации города Тюмени, однако, как сказала Тамара Семеновна, никаких заявлений в ДГП не поступило. Все документы со стороны «просителей» были предоставлены в назначенные сроки. Публичные слушания – правомерны.
Процедура публичных слушаний предполагает презентацию проекта с аргументами в пользу изменения разрешенного использования участка и ответы на вопросы заинтересованных лиц. Кто в чем заинтересован – другой вопрос. Во всяком случае, комиссия должна выслушать все аргументы и факты и принять верное решение. Если нет серьезных возражений со стороны смежных землепользователей.
За новую культуру торговли!
Концепцию застройки земельного участка в 30 Га, на котором должен расположиться торгово-развлекательный комплекс из нескольких отдельно стоящих зданий, представил инвестор – руководитель регионального представительства компании «АШАН» Эрнест ЕЛИЗАРОВ.
Как было сказано, прежде, чем принять решение по функциональному назначению объекта, специалисты компании провели маркетинговые исследования и пришли к выводу, что строить надо современный гипермаркет с развлекательной функцией. Таким образом, в комплекс войдут: гипермаркет «АШАН» (продукты питания), который займет 20 тыс. кв.м; магазин DIY- сети «Леруа Мерлен» (товары для дома, ремонта и строительства) на площади в 16 тыс. кв.м; магазин спорттоваров «Декатлон» и другие торговые площадки. Предусмотрены также развлекательная и спортивная составляющие (кинотеатр, каток и др.), огромная открытая стоянка на 7000 автомобилей. Инвесторы готовы вложить в это строительство 200 миллионов долларов США.
Сергей СТРИЖКОВ - представитель правообладателя земельного участка - остановился на социальной направленности проекта. По предварительным подсчетам новый торгово-развлекательный центр – это около 3000 рабочих мест, существенная прибавка к бюджетам по налогам, стабильные и доступные цены для потребителей, а также престижная торговая площадка для местных товаропроизводителей. А жители прилегающего микрорайона получат еще хорошую спортплощадку рядом со спортивным маркетом и ледовую арену посреди развлекательного центра, где городские ребятишки смогут заниматься бесплатно.
Кроме того, Сергей Николаевич отметил инновационную составляющую проекта. С ним в Тюмень придут новые технологии утилизации мусора, альтернативные способы выработки энергии (в одном из зданий используются солнечные батареи) и пр. Транспортная схема решена с учетом существующих городских потоков – учтены скорость разгона и торможения. В общем, все – для клиентов. Можно принимать комиссии положительное решение.
«Рояль в кустах» - не «бомба замедленного действия»
Но, как оказалось, не все так тихо и спокойно «в датском королевстве» - непосредственно перед началом слушаний в комиссию поступил один «запоздалый» документ - отзыв от директора ГУСП ПЗ «Тополя» О.Н.Ренева, в котором ставится под сомнение вопрос о собственнике участка, планируемого под застройку.
В нем сказано: «По нашим данным земельный участок… находится в собственности Российской федерации и в соответствии с Государственным актом №ТЮ2-1700288 принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования ГУП «Племенной завод «Тополя», вид использования «Земли сельскохозяйственного производства».
Вот так «рояль в кустах»! Бумагу передали в комиссию и удалились, что называется, без комментариев. Остается только догадываться, для чего это было сделано. Как утверждают Эрнест ЕЛИЗАРОВ и Сергей СТРИЖКОВ, их бумаги – в полном порядке. Новые обстоятельства не являются «бомбой», некой «непреодолимой силой» на пути реализации проекта. Они уверены, что препятствий для изменения разрешенного использования заявленного участка не будет. «Земельный участок уже не первый год закреплен за ООО «Западно-Сибирская промышленная компания». Готовы подтвердить незыблемость участка для фирмы-застройщика», - сказал представитель потенциального исполнителя генподрядных работ по строительству ТРЦ.
Однако члены комиссии в сложившейся ситуации не могут принять решение по использованию земли (хотя, в принципе и не против изменения функционала участка), необходимы уточнения по принадлежности земель – федеральная собственность или нет. Публичные слушания признаны состоявшимися, а значит, их результаты должны быть опубликованы в средствах массовой информации до 25 апреля. До этого времени специалисты ДГП совместно с инвестором должны снять все «сомнения по поводу».
Теперь, по словам инвестора, начало строительства объекта зависит от принятия решений по земельным вопросам, иначе рабочий проект не сделать. Как сказал Эрнест ЕЛИЗАРОВ, заказана топографическая съемка земельного участка, будет сделан серьезный эскизный проект (то, что до сих пор было представлено – концепция застройки), будет все детально проработано, учтены все СНиПы и ГОСТы, нормы СЭС и пр. Что касается шумозащиты, то и это предусматривается проектом – коттеджный поселка в районе д. Ожогино от разгрузочной площадки торгового центра будет отделен не только шумозащитным забором, но и зелеными насаждениями (шумазащита и пылезащита), предусмотренными в зоне парковки. Построить комплекс и ввести в эксплуатацию планируется за 1,5 года. Причем, и проектировщики, и строители – местные компании. Под реализацию проекта будет создано тюменское представительство компании-инвестора. Таким образом, все налоги останутся в Тюмени.
«Проект интересный. Надо строить. Но следует все отработать документально», - таков был вердикт комиссии. Пожелаем строителям «новой архитектуры» и носителям «новой культуры торговли» удачи! Следующие публичные слушания, по предварительным сведениям, должны состояться в середине мая.
С.АХМЕДНАБИЕВА