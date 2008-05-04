Объективная информация – двигатель градостроительной деятельности

Как сказал Валерий Николаевич, выстроена сквозная система управления градостроительной деятельностью. Причем, Тюменская область в числе первых приступила к реализации положений Градостроительного кодекса РФ, выделив на разработку градостроительной документации немалые средства. Однако, переходя к теме конференции, архитектор заметил, что кроме финансовой составляющей для разработки необходимо наличие топографических планов, основанных на качественных изысканиях. «Очень важна информация о состоянии геологии на тех или иных территориях. Геологическая изученность местности является основой для развития территорий. Значимость инженерных изысканий для строительства, думаю, для собравшихся в этом зале специалистов комментировать не стоит. Сегодня изыскатели плотно работают с проектировщиками, с разработчиками информационных программ», - подвел аудиторию Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ к непосредственному разговору об автоматизированных системах управления территориями.