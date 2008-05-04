Объективная информация – двигатель градостроительной деятельности

В Тюмени прошла научно-практическая конференция на тему «Инженерные изыскания как составная часть автоматизированных систем управления территориями», организованная Главным управлением строительства Тюменской области.
В конференции приняли участие: представители исполнительных органов власти – в основном заместители глав муниципальных образований юга области, курирующие сферу градостроительства, представители изыскательских и проектных организаций.
Эта конференция далеко не первая в активе ГУС ТО. Данное мероприятие прошло под председательством Аллы АНДРЕЕВОЙ, начальника отдела инженерных изысканий в строительстве УГП ГУС ТО. С приветственным словом, раскрывающим тему и ее актуальность, выступил Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ, первый заместитель начальника Управления градостроительной политики.
Валерий Николаевич отметил огромную роль строительного комплекса в социально-экономическом развитии Тюменской области и заметил, что успешно развиваться региону позволяют ряд федеральных законов, в том числе и Градостроительный кодекс (как бы его не ругали за несовершенство). Этот документ обозначил подход к конечному результату градостроительной деятельности – строительству и сдаче объекта в эксплуатацию.
К тому же, новый Градкодекс обязал территории узаконить повсеместно стройку путем разработки градостроительной документации – генеральных планов, планов застройки, градостроительных планов участков и пр., упорядочил порядок получения разрешения на строительство и ввода объектов в эксплуатацию.
Как сказал Валерий Николаевич, выстроена сквозная система управления градостроительной деятельностью. Причем, Тюменская область в числе первых приступила к реализации положений Градостроительного кодекса РФ, выделив на разработку градостроительной документации немалые средства. Однако, переходя к теме конференции, архитектор заметил, что кроме финансовой составляющей для разработки необходимо наличие топографических планов, основанных на качественных изысканиях. «Очень важна информация о состоянии геологии на тех или иных территориях. Геологическая изученность местности является основой для развития территорий. Значимость инженерных изысканий для строительства, думаю, для собравшихся в этом зале специалистов комментировать не стоит. Сегодня изыскатели плотно работают с проектировщиками, с разработчиками информационных программ», - подвел аудиторию Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ к непосредственному разговору об автоматизированных системах управления территориями.
С докладом об использовании данных инженерных изысканий в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности выступили начальник отдела информационного обеспечения и градостроительного кадастра УГП ГУС ТО Сергей ГУДОВИЧ и главный специалист этого отдела Владимир КОРЧАКОВ. Выступление повлекло за собой ряд вопросов участников конференции, на которые были даны ответы. Прокомментировал ситуацию Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ.
Свое выступление о формировании автоматизированных систем в области инженерных изысканий на территории региона Алла АНДРЕЕВА начала с «минуты молчания» в память ушедших из жизни изыскателей, назвав их поименно.
В ходе своего выступления Алла Васильевна обратила особое внимание на исполнительную съемку, которая не всегда выполняется качественно. Проконсультировала участников конференции о новой процедуре регистрации изыскательских работ, отметив, что она несколько усложнилась. Однако, как и прежде, заявления о регистрации должны проходить через ГУС ТО. Также обязательным становится программа производства работ, которую раньше управление не требовало, учитывая «занятость исполнителей» и малый объем работ.
Конференция была насыщена полезной для ее участников информацией. За пять часов работы выступили с докладами более десятка специалистов, затронув такие вопросы, как применение местных систем координат, ведение автоматизированной системы инженерно-геодезической информации, применение георадарных технологий при обследовании и контроле объектов. Опытом выполнения инженерно-геодезических изысканий поделился гость из Краснодара – руководитель ООО «ГАЛС» Николай КУРОЧКИН.
После перерыва были подняты вопросы, касающиеся регистрации инженерно-геодезических работ, лицензирования инженерных изысканий, их экспертизы. Важным вопросом в настоящее время является и саморегулирование в строительстве – о создании саморегулируемых проектно-изыскательских организаций на базе Союза проектировщиков Тюменской области говорил Алексей ТИМОФЕЕВ, генеральный директор института «Тюменский «Промстройпроект».
В конференции приняли участие руководители порядка 40 организаций и 12 – из числа представителей органов архитектуры. Таким образом, состоялся предметный разговор на темы, актуальные для изыскателей и проектировщиков, застройщиков и руководителей муниципальных образований.
На конференции побывала С.АХМЕДНАБИЕВА