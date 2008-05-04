К вопросу лицензирования

В рамках конференции «Инженерные изыскания как составная часть автоматизированных систем управления территориями», которая прошла в Тюмени 17 апреля, после показа видеосюжета с февральского совещания Федерального лицензионного центра директор Тюменского филиала ФГУ «ФЛЦ» Владимир КАЛИНИН выступил с докладом на тему «Вопросы лицензирования инженерных изысканий»:
- В 2007 году лицензированию в строительной отрасли исполнилось 16 лет. За это время лицензирование достойно выполняло возложенные на него функции, связанные с предоставлением, переоформлением, приостановлением, возобновлением действия лицензий, проверками возможностей лицензиатов обеспечить выполнение лицензионных требований и условий, а также контролем соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении деятельности.
В результате лицензионной деятельности было многое достигнуто. Во-первых, произошел выход строительных предприятий из теневой экономики, был создан уникальный единый реестр юридических лиц и предпринимателей. Так, на 1 января 2008 г., по югу Тюменской области (включая Тюмень), по данным Тюменского филиала ФГУ «ФЛЦ», имеется 5099 действующих лицензий на осуществление строительной деятельности (не включая производство строительных материалов). Из них около 200 – у организаций и юридических лиц, осуществляющих инженерные изыскания в строительстве.
Во-вторых, была восстановлена система повышения квалификации работников отрасли на базе высших и средне-специальных учебных заведений. Так, только в течение 2007 года на базе учебных заведений Тюменской области прошли повышение квалификации более 3,5 тысяч специалистов. Из них большинство повысили квалификацию на базе Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. К сожалению, не удалось в полном объеме организовать повышение квалификации для работников изыскательских организаций, что еще нам вместе с Главным управлением строительства предстоит сделать.
Третье. Прошло внедрение систем управления (контроля) качеством, разработанных на основе национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001, в строительных и проектно-изыскательских организациях.
Лицензирование способствовало установлению единого экономического пространства в стране, тому, что строители получают лицензию по одним правилам - что на Дальнем Востоке, что в Калининграде. Везде требования при получении лицензии одинаковы. Лицензия действует на всей территории Российской Федерации, где бы вы ее не получили.
В деятельности по осуществлению лицензирования принимают участие общественные организации, органы государственного и местного самоуправления, государственные надзорные и контрольные органы. Организовано взаимодействие со всеми перечисленными структурами. Процесс лицензирования осуществляется ясно и открыто.
Создан и функционирует открытый информационный ресурс – Интернет-сайт Федерального лицензионного центра по адресу www.flc.ru, позволяющий оказывать информационно-консультационные услуги по Интернету, повысить осведомленность обращающихся в области федерального законодательства и действующих нормативных документов по лицензированию. Количество его посещений составляет более 900 тысяч в год.
Система лицензирования могла бы действовать намного эффективнее, если бы не ее постоянное реформирование, что явно не идет на пользу развитию строительной отрасли в целом. Абсолютно не обоснованно было включено с 1 июля 2006 года осуществление лицензионного контроля в сферу действия Федерального закона №134-ФЗ от 8 августа 2001 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля, надзора». В результате была резко ограничена возможность лицензирующего органа оперативно реагировать на ситуацию на конкретных строительных площадках или в организациях – выносить предупреждения, приостанавливать и возобновлять действие лицензии. Так, всего по России в 2005 году были проведены 43,1 тыс. проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий, в 2006 - 55,9 тыс. проверок, а в 2007 – 1282 проверки. Было исключено из состава лицензионных требований и условий требование обязательного страхования ответственности перед третьими лицами, профессиональной ответственности.
Вместо того, чтобы совершенствовать имеющуюся систему, способствовать стабилизации экономической ситуации и наведению порядка в строительной отрасли предпринимаются систематические попытки отменить государственное лицензирование в строительстве, что явно не способствует повышению инвестиционной привлекательности отрасли. Отмена лицензирования неоднозначно оценивается в обществе, Правительстве, Государственной Думе. Свидетельством этому является неоднократный перенос сроков отмены лицензирования в строительстве - 1.01.2007 г. согласно Федеральному закону №80-ФЗ от 02.06.2005 г.; бессрочное продление – Федеральный Закон №252-ФЗ от 29.12.2006 г.; 1.06.2008 г.- согласно №136-ФЗ от 19 июля 2007 года.
В настоящее время в Государственную Думу внесены законопроекты, предусматривающие продление лицензирования на неопределенный срок, до разработки и утверждения технических регламентов и становления саморегулируемых организаций в строительстве. Рекомендации о продлении лицензирования в строительстве на неопределенный срок содержатся и в заключении Минэкономразвития России по запросу депутата Государственной Думы Л.М.Цветовой и обращению губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева. В своем выступлении на проходившем в Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ совещании руководителей структурных подразделений ФЛЦ руководитель Агентства Владимир Бланк подчеркнул, что на сегодняшний день оптимальна только государственная модель регулирования строительного рынка в сочетании с элементами саморегулирования.
В Тюмени налицо рост деловой активности строителей – настоящий строительный бум. Объем ввода жилья вырос по сравнению с 2006 годом почти на 30%. Это отражается и на лицензировании. Число желающих оформить лицензию по сравнению с 2005 годом увеличилось на 76%, что свидетельствует о привлекательности строительного бизнеса, о все более улучшающемся экономическом положении отрасли и населения.
При всевозрастающих объемах строительства, инженерные изыскания являются основополагающим элементом для принятия решений, влияющих на устойчивость и надежность строящихся зданий и сооружений. Примеров деформации и даже разрушения объектов в результате невыполненных или некачественно выполненных изысканий предостаточно. Говорить о важности изысканий для этой аудитории не приходится.
По итогам работы за 2007 год на выполнение инженерных изысканий было оформлено 46 лицензий, что составляет 3% от общего числа выданных за этот период лицензий. Всего по состоянию на 1.01.2008 г. действуют 128 лицензий на осуществление инженерных изысканий в строительстве.
Положением о лицензировании деятельности по инженерным изысканиям для строительства зданий и сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом предусмотрены следующие лицензионные требования и условия:
А) наличие у юридического лица не менее 50 процентов штатной численности руководителей и специалистов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы в области инженерных изысканий для строительства не менее 5 лет; наличие у индивидуального предпринимателя высшего или среднего профессионального образования и стажа работы в области инженерных изысканий для строительства не менее 5 лет;
Б) наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, оборудования и инвентаря, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности (при подаче заявлений на оформление лицензий многие включают в заявления пункты, не подкрепленные наличием соответствующего оборудования; базовые договоры аренды не могут служить основанием для подтверждения соответствия данному требованию, особенно при проведении лабораторных исследований вод, грунтов, определении физических и механических свойств оснований, выполнении других работ, требующих специализированного оборудования);
В) повышение не реже одного раза в 5 лет квалификации индивидуального предпринимателя и работников юридического лица, осуществляющих инженерные изыскания для строительства (у нас в области проблема пока в полном объеме не решена);
Г) наличие системы контроля качества выполняемых работ и метрологического обслуживания приборов и средств измерений (не обеспечивается численным и качественным составом работников юридического лица и предпринимателя, отсутствуют акты внутреннего полевого контроля, полнота материалов не соответствует СП 11-105-97, метрологическая аттестация приборов не указывается);
Д) выполнение инженерных изысканий для строительства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, соответствующих государственных стандартов и нормативно-технических документов в строительстве (осуществление работ без оформления разрешения, работы выполняются без получения технического задания от заказчика, не указываются методы ведения работ и применяемое оборудование, не соответствующий нормативным документам объем выполняемых изыскательских работ);
Е) безвозмездная передача одного экземпляра копий материалов инженерных изысканий для строительства в соответствующие архивы и фонды органов архитектуры и градостроительства.
Завершив свой доклад, Владимир КАЛИНИН пожелал успехов участникам заседания как в работе конференции, так и на производстве, а также продемонстрировал видеосюжет по вопросу недавно принятых в первом чтении поправок к Градостроительному кодексу.