К вопросу лицензирования

Система лицензирования могла бы действовать намного эффективнее, если бы не ее постоянное реформирование, что явно не идет на пользу развитию строительной отрасли в целом. Абсолютно не обоснованно было включено с 1 июля 2006 года осуществление лицензионного контроля в сферу действия Федерального закона №134-ФЗ от 8 августа 2001 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля, надзора». В результате была резко ограничена возможность лицензирующего органа оперативно реагировать на ситуацию на конкретных строительных площадках или в организациях – выносить предупреждения, приостанавливать и возобновлять действие лицензии. Так, всего по России в 2005 году были проведены 43,1 тыс. проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий, в 2006 - 55,9 тыс. проверок, а в 2007 – 1282 проверки. Было исключено из состава лицензионных требований и условий требование обязательного страхования ответственности перед третьими лицами, профессиональной ответственности.