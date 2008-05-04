Архитектура – творчество публичное

Какой должна быть архитектура XXI века? Как должны застраиваться современные города? В каком направлении будет развиваться архитектурное образование? Эти вопросы волнуют не только специалистов, они актуальны для любого горожанина. Первый тюменский Архитектурный форум, организованный Тюменским архитектурно-строительным университетом с участием зодчих других городов Россия, поставил целью приблизиться к ответам на эти вопросы.
Большой интерес в этом плане представляют проекты молодых архитекторов, их взгляд на будущее архитектуры. В рамках форума состоялся конкурс работ молодых архитекторов (до 35 лет) и студентов тюменских вузов. Председателем конкурсной комиссии был первый заместитель начальника Управления градостроительной политики ГУС ТО Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ, члены комиссии: Равиль САХАБУТДИНОВ, главный архитектор ООО «ГРАДЪ»; Александр КОСТИН, ГАП МУП «ГАИЦ»; Николай САВЧЕНКО, ГАП ООО «ГРАДЪ»; Юрий ЛАПТЕВ, президент ООО МЮФ «Лаптев и партнеры», директор по России и СНГ DIPTON ENTERPRISES LIMITED.
По итогам конкурса проектов молодых архитекторов издан каталог, названы победители. Награды были вручены в ходе научно-практической конференции.
Выступая перед ее участниками, председатель конкурсной комиссии Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ поздравил всех с замечательным событием – первым Архитектурным форумом и сказал, что очень трудно было работать членам жюри, оценивая творческий потенциал молодых и талантливых архитекторов и дизайнеров. «Выставка большая, интересная, разнообразная! Она показала, что путь от дипломных проектов до реальных работ сократился. Когда мы задумали провести это мероприятие, то формат форума показался несколько помпезным, сейчас вижу, что нет. В Тюмени специальность архитектора востребована, развивается и терпит все «тяготы» и «лишения» вместе со страной. Несмотря ни на что, можно сказать, что в Тюмени сформирована архитектурная школа. Есть на что посмотреть и в плане перспективных студенческих работ, и в плане реализованных проектов», - дал оценку творчеству молодых маститый архитектор.
Поздравляем!
Оценив работы молодых архитекторов, члены конкурсной комиссии решили:
1. Присудить Диплом первой степени (премия двадцать тысяч рублей):
- Степанову Олегу (г.Москва);
- Коллективу: Аксенова Светлана, Голубев Сергей, Жабрев Евгений (рук. Станкевский Виктор Дмитриевич, г.Тюмень);
- Браузману Александру (г.Москва).
Диплом второй степени (премия пятнадцать тысяч рублей):
- Жабреву Евгению (г.Тюмень);
- Игнатюгину Андрею (г.Тюмень);
- Лукьяновой Екатерине (г.Тамбов).
Диплом третьей степени (премия десять тысяч рублей):
- Жученко Кириллу (г.Тюмень);
- Голубеву Сергею (г.Тюмень);
- Караваевой Анастасии (г.Томск).
Отметить дипломами:
- Панфилова Александра (г.Тюмень);
- Матюшкину Елену (г.Москва);
- Чернуху Евгения (г.Тамбов);
- Гейнбихнера Сергея (г.Тюмень).
2. Отметить студентов денежными премиями по пять тысяч:
- Пономареву Марию (г.Тюмень);
- Шаврина Ивана (г.Тюмень);
- Томилову Наталью (г.Тюмень);
- Тайзетдинова Кирилла (г.Томск).
Конференция прошла в форме «открытой трибуны», в ней приняли участие инженеры, архитекторы, чиновники от градостроительства, выпускники ТюмГАСУ. С приветственным словом выступил начальник УГП ГУС ТО Александр МАЛЫШКИН.
Он вспомнил 1995 год, когда в тюменском строительном вузе была открыта специальность «Архитектура»: «Мы тогда рискнули и выиграли. Сегодня более сотни выпускников кафедры архитектуры и дизайна ТюмГАСУ включены в процесс строительства новой Тюмени. Профессия «Архитектор» - замечательная, востребованная, призванная гармонизировать мир. Хочу сказать спасибо педагогическому составу кафедры, благодаря которому можно двигать начатое дело».
Александр МАЛЫШКИН напомнил участникам конференции, что 27 марта был принят главный градостроительный документ развития Тюмени, он также пообещал, что в этом году будут приняты Правила застройки и землепользования. После этого «архитектор будет законодательно защищен перед инвестором» и сможет в «отдельных случаях» аргументировано возразить инвестору-работодателю - «Этого делать нельзя!», не рискуя остаться без работы и зарплаты.
В продолжение темы о градостроительных документах, он обратил внимание на то, что Правила застройки и землепользования, которые сейчас находятся в стадии доработки, дадут возможность реализовать Генеральный план города, обозначив регламенты территорий застройки.
Валерий Николаевич считает, что следует наложить вето на точечную застройку, поставив в приоритет комплексное развитие городских территорий. Сегодня же нередки случаи, когда застройщик, получая пятно, выжимает из него все, что можно, пытаясь получить максимальную прибыль с маленькой площади застройки. Поэтому появляются высотные дома (8-12) этажей на улицах исторического центра, нарушая принятые регламенты.
«Отныне чиновник-архитектор будет защищен от серьезного пресса инвесторов, не считающихся ни с законами архитектуры, ни с интересами города… - подвел черту под «первой частью» Валерий Николаевич и продолжил рассуждения. - Другой вопрос – качество архитектуры, связанный с подготовкой архитекторов. В Тюмени работают много иногородних и иностранных архитекторов, не так мало и своих, но это проблемы не решает. Уровень цивилизации той или иной территории определяется процентным соотношением архитекторов к населению. Среднероссийская цифра – 40 архитекторов на 1000 жителей. В странах Европы – в десять раз больше. В Тюмени – показатель чуть выше, чем в целом по России, но ниже, чем в крупных городах нашей страны. Нужно, чтобы и количество архитекторов, и качество их подготовки удовлетворяли потребностям общества, в котором они живут и работают. Если возникает конфликт между архитектором и инвестором, между инвестором или архитектором и обществом - хорошего можно не ждать».
«В нашей стране не работает принятая статистика – 40 или 400. У нас нет денег на архитекторов! Построенные дома, в большинстве своем, - самодеятельность. Население России не созрело, чтобы оплачивать труд архитекторов, - высказал свое мнение руководитель кафедры архитектуры и дизайна ТюмГАСУ Борис ЖУЧЕНКО. – Во Франции нельзя строить дома выше Лувра – все знают и выполняют это требование, и не надо никого уговаривать…»
Диалог продолжился. Как считает Валерий КУЛАЧКОВСКИЙ, «Архитектура» – публичное творчество, симбиоз инженерной мысли и творческого начала. Дефицит кадров вызывает дефицит качества. Валерий Николаевич отметил, что в последнее время исчезла специальность «Градостроитель». «Градостроительный кодекс можно ругать, но он определил роль градостроительной деятельности – принципиальная гражданская значимость, градостроительная документация как основа для развития территорий, - продолжил архитектор. – А качество проектной документации оставляет желать лучшего. Нет градостроителей! Не готовят их и в ТюмГАСУ. Хотя, роль специальности признана государством и в целом по стране подготовке градостроителей уделяется большое внимание. Надо возрождать специальность! Должен быть госзаказ!»
Никто не мог поспорить с заявлением архитектора-чиновника. По всей вероятности, заказ должен поступить Тюменскому архитектурно-строительному университету от субъекта федерации. По сути, заказ этот должен быть оформлен Управлением градостроительной политики ГУС ТО. Должно быть бюджетное финансирование, целевые места с соответствующим материальным и техническим обеспечением. Вуз взял это на заметку. Теперь – слово за областной властью. Ведь, на сегодня помощь мецената Юрия ЛАПТЕВА, который учредил стипендии студентам-архитекторам ТюмГАСУ и еще 20 профильных вузов страны, совсем не лишняя в деле поддержки молодых талантов. Это ценят в тюменском вузе – как мы уже упоминали ранее, на конференции в рамках Архитектурного форума Юрию Дмитриевичу было присвоено звание Почетного профессора Тюменского архитектурно-строительного университета.
Наука у нас в чести. Проректор по науке ТюмГАСУ Яков ПРОНОЗИН выступил перед аудиторией с докладом на тему сохранения объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры, ведь «без связи с прошлым нет будущего».
Как сказал Яков Александрович, только благодаря меценатам в прошлом появились красивые здания, которые должны сохранить для потомков меценаты сегодняшних дней. Большой внимание вопросам реставрации уделяется в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске. «Реставрация – особая сфера, где не приняты обычные для строительства стандарты. Проектировщики и строители не готовы выполнять эти работы. Но, можно отметить положительные моменты – выпускники ТюмГАСУ начинают осваивать премудрости реставрационного дела. Проблема в том, что нет сейчас тех материалов, что использовались в былые времена. Нет такого кирпича – геометрия не совпадает с так называемым «сибирским». Еще одна проблема – когда памятник попадает в аренду инвестору, меняется функциональное назначение здания. Как в этой ситуации корреспондировать внутреннюю (современную) геометрию с внешним обликом?», - делился проблемами Яков ПРОНОЗИН.
Завершая свое выступление, проректор по науке отметил вклад тюменского вуза в дело сохранения объектов культурного наследия – архитекторы, технологи, инженеры, преподаватели и студенты ТюмГАСУ принимают активное участие в этом благородном деле. С возникающими проблемами стараются справляться. «Большое всем спасибо за работу!», - завершил свой доклад Яков ПРОНОЗИН.
На конференции побывала С.АХМЕДНАБИЕВА.