Архитектура – творчество публичное

«Отныне чиновник-архитектор будет защищен от серьезного пресса инвесторов, не считающихся ни с законами архитектуры, ни с интересами города… - подвел черту под «первой частью» Валерий Николаевич и продолжил рассуждения. - Другой вопрос – качество архитектуры, связанный с подготовкой архитекторов. В Тюмени работают много иногородних и иностранных архитекторов, не так мало и своих, но это проблемы не решает. Уровень цивилизации той или иной территории определяется процентным соотношением архитекторов к населению. Среднероссийская цифра – 40 архитекторов на 1000 жителей. В странах Европы – в десять раз больше. В Тюмени – показатель чуть выше, чем в целом по России, но ниже, чем в крупных городах нашей страны. Нужно, чтобы и количество архитекторов, и качество их подготовки удовлетворяли потребностям общества, в котором они живут и работают. Если возникает конфликт между архитектором и инвестором, между инвестором или архитектором и обществом - хорошего можно не ждать».