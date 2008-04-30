Жесткие санкции нарушителям обеспечены

«Управление домом - это не только прагматичная хозяйственная деятельность, а в первую очередь возможность улучшить качество коммунальных услуг, обеспечить жителям города безопасное и комфортное проживание. Сегодня есть успешные компании, к которым нет претензий, а есть такие, деятельность которых не устраивает жителей и они в ближайшее время намерены провести собрания по выбору другой компании. Сегодня нет жесткой закрепленности за объектами, а появление конкуренции будет только способствовать снижению цен и повышению качества», - подчеркнул глава администрации.