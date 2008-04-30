Жесткие санкции нарушителям обеспечены

. Предоставление качественных услуг населению, работа административных комиссий и взаимодействие с квартальными, как построена претензионная работа по неплатежам населения – эти и другие вопросы активно обсуждались на совещании. Существенное внимание было уделено и отчетам за 2007 год, представленным управляющими компаниями. Более 25 компаний, осуществляющих обслуживание домов, были приглашены на совещание, присутствовали на нем и депутаты Тюменской городской Думы Николай РОМАНОВ и Сергей МЕДВЕДЕВ.
Ни для кого не секрет, что лакмусовой бумажкой оценки работы управляющих компаний являются письма, жалобы и обращения граждан в Департамент городского хозяйства, в администрацию города Тюмени, в Государственную жилищную инспекцию.
Поток обращений жителей в эти инстанции не уменьшается. По мнению директора Департамента городского хозяйства Александра КОМЛЕВА, большинство руководителей компаний работают в аварийном режиме, а не в режиме профилактических работ.
«Да, большинство домов требуют капитального ремонта, и, начиная с 2006 года, на эти цели направляются достаточно большие объемы средств, за 2006-2007 годы - 1 млрд 86 млн рублей бюджетных субсидий, капитально отремонтировано (по отдельным видам ремонта) 557 домов, - подчеркнул Александр Геннадьевич. - Но есть и тарифная составляющая, которая позволяет проводить ремонтные работы текущего характера, проводить косметический ремонт подъездов, менять водостоки, проводить выборочный ремонт кровли, приводить в порядок сломанные скамейки на детских площадках, и делать это, не дожидаясь многократных обращений жильцов в органы власти».
Затронули на совещании и вопрос, как управляющие компании ведут работу по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. За минувший год она составила 59 млн рублей. В 2007 году должникам было вручено 4057 предупреждений, подписано 228 обязательств о погашении задолженности к определенному сроку. Подано в суд 79 исков за неуплату за жилищно-коммунальные услуги на сумму 1 млн 536 тыс. рублей.
«Управляющим компаниям можно брать пример с товариществ собственников жилья, которые активно взялись за решение данной проблемы, председатель ТСЖ знает каждого неплательщика и с каждым ведет индивидуальную работу, - директор департамента. - Собственники имеют право на получение качественных жилищно-коммунальных услуг, но также имеют обязанность их оплачивать».
В то же время, собственники не должны оплачивать не предоставленные услуги. «Жилищные услуги полностью в вашем ведении: работа уборщиц подъездов, дворников и т.д. должна контролироваться и, соответственно, оплачиваться, и тарифная составляющая позволяет это делать. За 2007 год рассматриваемыми компаниями оформлено 2464 акта недопоставки услуг, в том числе по жилищным услугам - 796 актов, по коммунальным услугам - 1668 актов. Активно работают в этом направлении управляющие компании: «Заря», «Запад», «Север», - рассказал докладчик.
Напомним, что в октябре было подписано соглашение с управляющими компаниями о предоставлении отчетов. По итогам 2007 года полную и достоверную информацию предоставили 20 управляющих компаний: ООО «Тюменьремжилсервис», ООО «УК по УЖФ «Заря», ООО «УК Север», НП «Содружество-М», ООО «УК по СЖФ», ООО «УК «ГРАДЪ», ООО «Жилсервисуют», ООО «УК «Юг», ООО «Тюменьжилкомсервис», ООО «СибЭнергоСервис», ООО «Тюменьремстрой», ООО «УК «Престиж и К», НП «Эверест», НП «Благо», ООО «Компания Д», ООО «УК «Вера», ТСЖ «Газовик», ООО «УК «Жилищный стандарт», ООО «УК «Надежда».
Четыре управляющие компании предоставили отчеты, выполнить анализ по которым не представилось возможным ввиду их неправильного заполнения. Это управляющие компании: НП «Олимп», ООО «УК «Запад», ООО «ТЭК «Эдельвейс», ООО «УК «Тюмень-ЖКХ».
Три управляющие компании не предоставили отчеты. Это: ООО «Реформа», так как дома приняты в управление с 1 января 2008 года; ООО «Имеди» со ссылкой, что в штате нет экономиста; ООО «Град» представлено письмо, что с 1 января 2008 года функции управления переданы в ООО «Управляющая компания «ГРАДЪ», с данной организацией достигнута договоренность о заключении Соглашения о взаимодействии.
Выполненный анализ представленных отчетов показал: фактические расходы и доходы организаций по содержанию и ремонту жилья в целом по управляющим компаниям составили 96,3% от плановых доходов и 99,4% - от плановых расходов против, соответственно, 87,3% и 88,4% за третий квартал 2007 года.
63% управляющих компаний получили по итогам года прибыль, 31% - убыток и у одной управляющей компании доходы равны расходам. В целом же по всем компаниям финансовым результатом стала прибыль в размере 10,7 млн рублей при плановом показателе – 20,4 млн рублей, что составляет 52,5%.
Глава администрации города Евгений КУЙВАШЕВ четко отслеживает ситуацию, требует от руководителей внимательно относиться к жалобам жителей. Многие обращения, поступившие в администрацию, были рассмотрены на совещании. В основном они касались уборки прилегающей территории и вывоза мусора. Так, были рассмотрены претензии жителей к управляющей компании «Жилсервисуют». Во дворах на ул. Рижской - переполненные мусорные баки, нерасчищенную территорию можно наблюдать в любое время суток. Жильцы уверенно называют фамилию управляющей – Дукман, и за всем происходящим в их дворе следят очень внимательно.
«Уборка придомовых территорий, в том числе и контроль исполнения графика по вывозу мусора, лежит на управляющих компаниях. Регламентируется это целым рядом документов и договоров. Другой вопрос, насколько ответственно УК подходят к своим обязанностям, – рассказывает Надежда КИСЛОВСКАЯ. - Если у жителей есть вопросы по уборке мусора, то, прежде всего, претензии необходимо высказывать управляющим и службам заказчиков управ. Сегодня введены жесткие санкции к тем, кто отказывается содержать территории в надлежащем порядке. Нарушители платят огромные штрафы».
Другую ситуацию мы наблюдаем на ул. Салтыкова-Щедрина. Здесь управляющая компания «Север» заключила агентский договор на услуги, а квартальный четко отслеживает, как выполняются обязательства. Виктор ВАЛЛ, квартальный управы Центрального округа, уверен, что это идеальная форма наведения порядка. Цель одна – чтобы жители не испытывали неудобств.
«Управление домом - это не только прагматичная хозяйственная деятельность, а в первую очередь возможность улучшить качество коммунальных услуг, обеспечить жителям города безопасное и комфортное проживание. Сегодня есть успешные компании, к которым нет претензий, а есть такие, деятельность которых не устраивает жителей и они в ближайшее время намерены провести собрания по выбору другой компании. Сегодня нет жесткой закрепленности за объектами, а появление конкуренции будет только способствовать снижению цен и повышению качества», - подчеркнул глава администрации.
Напомним, что совещания с управляющими компаниями проходят в администрации регулярно. Ежемесячно управдомов собирают на учебы. В октябре 2007 года администрацией Тюмени с 30 частными управляющими компаниями было заключено Соглашение о взаимодействии. Цель данного документа – улучшение качества проживания населения в многоквартирных домах жилищного фонда города и реализация единой политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Пресс-служба Главы администрации города