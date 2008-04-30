Уникальная возможность обменяться опытом

IV межрегиональный конкурс в области архитектуры жилых, общественных зданий и помещений, дизайна интерьеров и городского ландшафта «Архитектурная Премия. Тюмень 2008» подошла к следующему этапу. 15 апреля в Тюменском областном музее изобразительных искусств состоялось торжественное открытие выставки «Архитектура & Дизайн».
Организаторами мероприятия выступили: НП «Меркурий-Клуб-Тюмень», Тюменская областная общественная организация Союза архитекторов России, ЗАО «Сибарит», РА «Виктория», Тюменский областной музей изобразительных искусств, при поддержке Главного управления строительства Тюменской области и Администрации города Тюмени. Соответственно и открывали выставку руководители вышеназванных предприятий, организаций и властных структур.
Ольга ЕЗИКЕЕВА, соучредитель НП «Меркурий-Клуб-Тюмень» и генеральный директор ЗАО «Сибарит», четвертый год вкладывает свои идеи и энергию, жизненные силы и сердечные переживания в подготовку конкурса «Архитектурная премия». По большому счету для того, чтобы
Как сказала Ольга Леонидовна, популярность конкурса растет с каждым годом – возрастает количественный состав участников (сегодня на конкурс заявлено работ на 10% больше, чем в 2007 году - 114), расширяется география (выходим за рамки УрФО). Ширится также и география партнеров-соорганизаторов (Москва, Екатеринбург). И, конечно же, организаторы рады постоянным своим партнерам – и от власти, и от бизнеса.
++IMG5++ Череду приветствий «по поводу» начал Андрей НИКИТИН, начальник ГУС ТО, отметив положительный факт – выставка «Архитектура & Дизайн» стала традиционной. Он пожелал авторам проектов успешного участия в конкурсе и творческих побед (независимо от решения жюри). Ведь,
Начальник Управления градостроительной политики ГУС ТО Александр МАЛЫШКИН отметил самоотверженность организаторов, и в первую очередь – Ольги ЕЗИКЕЕВОЙ, которые не побоялись стартовать четыре года назад и до сих пор «заставляют здесь нас всех собираться». Александр Петрович отметил, что выставка – это уникальная возможность обменяться опытом, найти партнеров по бизнесу. «Кто-то из дизайнеров и архитекторов уже нашли своих инвесторов, кому-то это еще предстоит. Инвесторы, в свою очередь, нуждаются в талантливых людях, хорошем творчестве, которое можно воплотить в жизнь, сделать реальным и отдать людям. Желаю плодотворных контактов и хороших контрактов!», - сказал Александр МАЛЫШКИН.
В свою очередь, Ольга ЕЗИКЕЕВА поблагодарила за высокую оценку ее работы и сказала, что лучше всего получается какое-то стоящее дело, когда есть поддержка, надежное плечо мужское, и пригласила к микрофону еще одного настоящего мужчину из «группы поддержки» - коммерческого директора компании «KERAMA» Андрея СЕВРЮШКИНА, который также отметил нарастающую мощь выставки и ее популярность.
Мужскую компанию постепенно разбавили несколько прекрасных женщин, успешно развивающих свой бизнес и активно помогающих пропагандировать творческий потенциал тюменских дизайнеров и архитекторов: Ирина ЩЕРБИЧ (компания «Евротек»); Татьяна ЛАШМАНОВА (группа компаний НДМ); Виктория ЖДАНОВА (рекламное агентство «Виктория») и др.
++IMG6++ > Людмила ОВСЯНКИНА, директор Тюменского областного музея изобразительных искусств, три зала которого отдано под экспозиции выставки «Архитектура & Дизайн», также сказала несколько добрых слов в адрес организаторов и экспонентов. «
К слову, о молодом поколении… Как сказала директор музея, она удивлена работоспособностью и энтузиазмом молодых – еще в воскресенье по сути не было сформирована выставка, а во вторник она с успехом открылась.
Открылась и посещаема. Во всяком случае, в день открытия выставку посетило немало тюменцев – молодые и маститые архитекторы, опытные и начинающие дизайнеры, студенты ТюмГАСУ и застройщики города. Значит, приз «зрительских симпатий» найдет своих героев. Ведь, каждый посетитель опустил отрывной талон в «конкурсную корзину».
++IMG4++ Работы оформлены. Выставлены как на суд общественности, так и профессионального жюри, которые и на этот раз будут определять лучших из лучших. Итак, начинается пора работы жюри конкурса. Пора споров, подбор «аргументов и фактов», выбора победителей.
Как сказала стоя у микрофона Ольга ЕЗИКЕЕВА, проект «Архитектурная Премия. Тюмень 2008» - это не только конкурс и выставка. Это уникальная возможность для архитекторов и дизайнеров встретиться, обсудить наболевшие проблемы, обменяться опытом.
И каждый посетитель выставки может выразить свое мнение, проголосовав за понравившуюся архитектурную либо дизайнерскую работу посредством отрывного купона на входном билете. Определите обладателя приза зрительских симпатий!
На открытии выставки побывала С.АХМЕДНАБИЕВА