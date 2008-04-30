Начальник Управления градостроительной политики ГУС ТО Александр МАЛЫШКИН отметил самоотверженность организаторов, и в первую очередь – Ольги ЕЗИКЕЕВОЙ, которые не побоялись стартовать четыре года назад и до сих пор «заставляют здесь нас всех собираться». Александр Петрович отметил, что выставка – это уникальная возможность обменяться опытом, найти партнеров по бизнесу. «Кто-то из дизайнеров и архитекторов уже нашли своих инвесторов, кому-то это еще предстоит. Инвесторы, в свою очередь, нуждаются в талантливых людях, хорошем творчестве, которое можно воплотить в жизнь, сделать реальным и отдать людям. Желаю плодотворных контактов и хороших контрактов!», - сказал Александр МАЛЫШКИН.