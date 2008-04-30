Шаг навстречу

Очередное заседание клуба лидеров, созданного при Ассоциации собственников жилья и обслуживающих организаций Тюменской области, вновь собрало людей неравнодушных. В очередной раз лидеры обсудили вопросы, связанные с управлением общим имуществом многоквартирных домов, и среди них главный документ – договор между собственниками и управляющей организацией, будь то ТСЖ, ЖСК или управляющая компания, а также ряд документов, стоящих на службе интересов собственников.
Областная Дума поддержала собственников.
В начале встречи
«Квартирный вопрос» подробно рассказывал об этом событии в одном из номеров. Депутаты приняли соответствующее постановление, указанные рекомендации были направлены в правительство Тюменской области, органы местного самоуправления, Ассоциацию собственников жилья и обслуживающих организаций.
Как было отмечено в данном документе, в настоящее время жилищный сектор Тюменской области характеризуется высокой степенью благоустройства жилья (обеспечение услугами теплоснабжения – 72,9%, водоснабжения – 68%, горячего водоснабжения – 58,7%). В целях создания условий для управления многоквартирными домами органы исполнительной власти могут оказывать финансовую помощь органам местного самоуправления для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Сумма определяется на основании сметной стоимости работ и расходов на оформление технической документации, оставшаяся часть расходов финансируется за счет средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.
Справка: В 2007 году на капитальный ремонт многоквартирных домов из областного бюджета было направлено 382,8 млн рублей, в 2008 году на эти цели из областного бюджета запланировано выделить около 1,5 млрд рублей.
В 2006 году ремонт был произведен в 227 домах, переданных в управление собственникам жилья, из них 78 домов – в сельской местности, где также был осуществлен комплексный капитальный ремонт.
За девять месяцев 2007 года капитальный ремонт выполнен в 157 многоквартирных домах, собственники помещений которых избрали способ управления, и в 314 домах, находящихся в управлении муниципалитетов. Кроме этого, ремонтные работы осуществляются еще в 104 домах из числа переданных в управление собственникам жилья и в 64 домах, находящихся в муниципальной собственности. Сформирован план капитального ремонта на 2008 год с адресным перечнем домов, подлежащих ремонту в текущем году. В план капитального ремонта включены 703 многоквартирных дома, собственники помещений которых избрали способ управления.
Эти цифры говорят о том, что минимум 703 собственника должны принимать участие в приемке ремонта. Общественный контроль позволит проводить ремонтные работы более качественно, а финансовые потоки – сделать прозрачными.
Кто в доме хозяин? «Взаимоотношения между собственниками и управляющими организациями должны выстраиваться так, чтобы только собственник являлся заказчиком услуг, остальные – лишь подрядчиками. Дав согласие на оказание той или иной услуги, собственник вправе рассчитывать на то, что эта услуга будет оказана качественно и в срок. Это касается всего, что связано с обслуживанием не только самой квартиры, но и общего имущества дома, придомовой территории, а также непосредственно самого ремонта», - сказал Владимир ХАЛЯМИН.
Вот свежий пример. В одном из тюменских домов, что находится в районе Дома Обороны, два года назад был произведен ремонт крыши. Вместо того, чтобы жить и радоваться, жильцы последних этажей борются с его последствиями. Дождевые воды хлещут сквозь электросчетчики на последних этажах. Управляющая же компания сделала собственникам нескромное предложение: если они оформят землю в собственность, то у них будет надстроена мансарда, по сути, еще один жилой этаж, хозяином которого и будет сама компания. А что же взамен получат собственники? «Но у вас тогда не будет течь крыша!», - говорят руководители УК.
Сегодня все говорят о жилищно-коммунальной реформе, которая сродни тем преобразованиям, которые начинались в эпоху Петра. Но начинать надо с родного подъезда. Как отмечали участники встречи, редко в каких компаниях прислушиваются к старшим по дому. Создается впечатление, что институт управляющих попросту им не нужен. «Вы нам мешаете», - слышат старшие по дому, когда в очередной раз приходят на прием в ту или иную компанию.
Мешают тем, что представители собственников задают много вопросов, обращают внимание на нерешенные проблемы, такие, казалось бы, мелкие в масштабах компании, в управлении которых находится не один десяток домов. Но разве это мелочи - перегоревшая лампочка на лестничной площадке, отсутствие воды в часы активного разбора на верхних этажах, грубость диспетчера и нежелание в добровольном порядке делать перерасчет? И в чем тогда вообще суть реформы, если ничего не меняется?
В Тюмени многие неработающие пенсионеры охотно бы поучаствовали в общественно-полезном деле, тем более, что и энергии, и желания переломить ситуацию в них хоть отбавляй. А если не хватает знаний, то их можно получить в ходе семинаров, которые регулярно организуются той же Ассоциацией ТСЖ. В прошлом месяце подобные семинары прошли совместно с Департаментом жилищной политики администрации города.
Деньги любят счет. Не многие сегодня знают, что на каждом доме должен быть лицевой счет, где отражаются все доходы и расходы. К примеру, как доказать, что ведется замена труб, профилактические работы, есть «иные источники доходов» - аренда нежилых помещений, размещение рекламных щитов, операторов сотовой связи, кабельного телевидения и многое другое.
Прошел финансовый год, но ни одна УК не предоставила собственникам отчет. Собственники могут повлиять на ситуацию, если в письменном виде обратятся в УК или ТСЖ, чтобы перед ними управляющая организация отчиталась постатейно. Но если этого не произойдет, необходимо двигаться дальше, обращаться выше. Ведь и на бездействие должностных лиц найдется управа.
Согласно Жилищному кодексу, все управляющие организации должны представить собственникам отчет, где расписываются все понесенные затраты, связанные с оказанием той или иной услуги, а также проведением ремонта. При этом на каждом доме должен быть заведен лицевой счет. Только так можно планировать работу – текущий и капитальный ремонт, собираемость квартплаты, накопление средств на предстоящий ремонт и т.д.
Но сегодня практически все, что собирается, образно говоря, проедается. Парадокс, но не редкость, когда управляющая организация по непонятным причинам просто не подписывает договор с собственниками. Нет договора – значит, просто не с кого спросить. Люди ходят, пишут, звонят, - все без толку. Администрация ссылается на Жилищный кодекс, прокуратура – на суд. Но у собственника есть право – понудить через суд юридическое лицо подписать договор, причем это делается очень быстро и легко.
Когда финансы поют романсы. Полученные знания собственники поначалу робко, а потом все смелее и смелее стали применять на практике. Так, жительница одного из домов буквально закидала управляющую организацию жалобами на предмет некачественной уборки собственного подъезда. На претензии ей «под копирку» поступал один и тот же ответ: исходя из тарифа, средств для повышения зарплаты технички нет. Но бывший экономист с калькулятором в руке смогла доказать необоснованность этих утверждений, и реально буквально заставила компанию повысить зарплату обслуживающему персоналу.
Другая собственница через прокуратуру вынудила УК изменить размер платы за управление многоквартирным домом, который в соответствии с п.4.3 договора составлял 85 копеек за один квадратный метр общей площади, однако в январе 2008 года компания изменила тариф управления многоквартирным домом на 97 копеек. Без согласия общего собрания собственников. В связи с этим директору УК было вынесено представление об устранении нарушения закона.
Участникам встречи был роздан пакет документов в качестве методической помощи. Главное, чего необходимо добиваться в отношении с обслуживающими организациями - это выстраивать систему, и учиться понимать друг друга, и возможно, идти на взаимные уступки. Только так можно добиться успеха, так мне кажется, нужно действовать, чтобы в наших домах был и покой, и уют, и чистота, и порядок.
Т.ЧЕРЕМУХОВА