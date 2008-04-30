Шаг навстречу

Вот свежий пример. В одном из тюменских домов, что находится в районе Дома Обороны, два года назад был произведен ремонт крыши. Вместо того, чтобы жить и радоваться, жильцы последних этажей борются с его последствиями. Дождевые воды хлещут сквозь электросчетчики на последних этажах. Управляющая же компания сделала собственникам нескромное предложение: если они оформят землю в собственность, то у них будет надстроена мансарда, по сути, еще один жилой этаж, хозяином которого и будет сама компания. А что же взамен получат собственники? «Но у вас тогда не будет течь крыша!», - говорят руководители УК.