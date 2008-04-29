Завышенные цены на землеустройство тормозят оформление участков в собственность

Еремин: По сравнению с 2006 годом количество обращений выросло в три раза, и сейчас это примерно 90 тысяч в месяц. Конечно, и такой темп недостаточен. Вина ли это Росрегистрации? Отнюдь. Не будем забывать, что процесс оформления прав собственности носит добровольный характер. То есть граждане как минимум должны изъявить желание, а затем собрать необходимые документы. Наше ведомство находится в самом конце этой цепочки и выполняет, если так можно выразиться, чисто технические функции.