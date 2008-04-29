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Завышенные цены на землеустройство тормозят оформление участков в собственность

29 апреля 2008, 15:39
Почему люди не торопятся регистрировать право собственности на дачные участки?

Что ожидает тех, кто к 2010 году так и не воспользуется дачной амнистией? На эти и другие вопросы "Российской газете" ответил первый заместитель директора Федеральной регистрационной службы Сергей Еремин.

Российская газета: Сергей Николаевич, после того как Росрегистрацию проверила прокуратура, были обнародованы интересные цифры. В стране более 34 миллионов собственников земельных участков. Но официально зарегистрировали на них свои права менее 100 тысяч. Дачная амнистия буксует или вообще провалилась?

Сергей Еремин: С момента вступления в силу закона о так называемой дачной амнистии Росрегистрацией было рассмотрено 1 миллион 153 тысячи заявлений граждан о регистрации их прав в упрощенном порядке. И лишь полпроцента из них получили отказ. Как видите, речь идет не о ста тысячах, а в десятки раз большем количестве наших граждан.

РГ: Согласитесь, при нынешних темпах 30 миллионов далеко не скоро успеют зарегистрировать свои права на землю.

Еремин: По сравнению с 2006 годом количество обращений выросло в три раза, и сейчас это примерно 90 тысяч в месяц. Конечно, и такой темп недостаточен. Вина ли это Росрегистрации? Отнюдь. Не будем забывать, что процесс оформления прав собственности носит добровольный характер. То есть граждане как минимум должны изъявить желание, а затем собрать необходимые документы. Наше ведомство находится в самом конце этой цепочки и выполняет, если так можно выразиться, чисто технические функции.

РГ: На ваш взгляд, почему граждане не спешат стать полноправными собственниками своих соток?

Еремин: Одна из причин - неоправданно высокая стоимость и длительные сроки проведения работ по межеванию земельных участков. В некоторых регионах людям приходилось ждать по полгода. Причем оба эти вопроса входят в компетенцию субъектов Федерации. Мы серьезно поработали в этом направлении. В результате в более чем 60 регионах установлены так называемые предельные максимальные ставки на проведение землеустроительных работ.

РГ: И какова цена вопроса сегодня?

Еремин: Примерно 7 тысяч рублей.

РГ: Это тоже немало. Не каждый пенсионер способен безболезненно выделить из своей скромной пенсии такую сумму.

Еремин: Согласен. Но это, если так можно выразиться, средняя температура по больнице. В регионах, где введены ограничения, ставки за межевание составляют 2-3 тысячи рублей. А там, где у властей не дошли руки, 30 тысяч.

РГ: Что еще тормозит дачную амнистию?

Еремин: Например, административные рогатки, с которыми приходится сталкиваться и нашему ведомству. За один лишь последний год Росрегистрация пережила как плановые проверки Счетной палаты, фининспекций, так и две тотальные проверки прокуратуры. Криминала не нашли, зато людям, в том числе тем, кто приходит к нам зарегистрировать права собственности, нервы попортили. Кроме того, некоторые граждане боятся, что государство обложит собственников непомерными налогами, боятся, что данные об их имуществе будут использованы в неправомерных целях.

РГ: Но налоги владельцам соток платить действительно придется?

Еремин: Придется, только необременительные даже для граждан с невысоким уровнем достатка. Никто не собирается пускать их по миру. При этом я разочарую тех, кто надеется, что, уклонившись от регистрации прав собственности на дачный участок, они останутся вне поля зрения налоговой инспекции. Платить придется всем, а некоторым еще и пени за пропущенные годы.

РГ: Какие еще неприятности могут ожидать тех, кто не хочет регистрировать свои дачные сотки?

Еремин: Прежде всего люди ограничивают себя в правах. Они не смогут продать участок, использовать его в качестве залога при получении кредита или подарить детям, другим родственникам. Более того, участка можно просто лишиться. Например, если через него вдруг решат построить федеральную трассу или использовать для каких-то иных целей в интересах государства. Одно дело, когда речь идет о частной собственности, и совсем другое, когда земля, если так можно выразиться, ничья.

РГ: Как определить, какой дачный дом нужно регистрировать, а какой нет?

Еремин: Для этого необходимо обратиться в БТИ. Там все разъяснят. Есть специально установленные законом нормы, которые определяют, какое строение считается жилым, а какое нет.

РГ: Если люди вдруг отзовутся на ваш призыв и все разом ринутся в подразделения Росрегистрации оформлять права на сотки, сможете вы переварить такое количество народа?

Еремин: Конечно, нет. Любое ведомство утонет в массовом потоке людей. Для дачной амнистии специально не определен конечный срок, чтобы не создавать нездоровый ажиотаж и не плодить очереди.

В последнее время мы, кстати, немало делаем, чтобы еще упростить процедуру регистрации прав собственности. Возможно, кто-то уже слышал о том, что Росрегистрация совместно с другими заинтересованными ведомствами внедряет в регионах систему так называемого одного окна. Это когда под одной крышей собираются все службы, которые задействованы в оформлении прав собственности на недвижимость.

В качестве положительного примера можно привести Самарскую и Томскую области. Там в одном из районов, где сосредоточено около 500 тысяч дач, выделили здание, где находятся представители Росрегистрации, Роснедвижимости и БТИ. Людям не нужно бегать не только по разным адресам, но даже по разным кабинетам. Они идут в единую приемную. Причем для приема документов у гражданина требуется 31 секунда, а для выдачи - 27 секунд. Естественно, что там нет никаких очередей.

РГ: Что мешает распространить такой опыт на всю Россию?

Еремин: Отсутствие помещений и технического оснащения. Дело в том, что у каждой службы своя система хранения и обработки информации. Одни до сих пор работают на бумажных носителях, а другие давно все перевели в компьютеры. Свести это воедино не так просто.

Андрей Шаров

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