Выставка недвижимости-2008: успех – награда за работу!

В своем обращении Геннадий КОРЕПАНОВ напомнил, что задачу обеспечения жителей России жильем ставили руководители нашей страны не один раз: «К сожалению, выполнение этой задачи не всегда было на достаточном уровне. Действующим ныне президентом Владимиром ПУТИНЫМ были объявлены четыре национальных проекта, и среди них «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». И были заданы, на мой взгляд, четыре основных задачи: это повышение доступности жилья, увеличение объемов жилищного строительства, модернизация коммунальной инфраструктуры и увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования».