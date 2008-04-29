Выставка недвижимости-2008: успех – награда за работу!

Имеются в виду Выставки недвижимости, ознаменовавшие приход весны во многие города Уральского Федерального округа. Старт «показательной» волне положила Выставка загородной недвижимости, организованная Экспоцентром Екатеринбурга 9 апреля. Пальму первенства подхватила Выставка недвижимости-2008 «Дом. Квартира. Офис», удивив 12 апреля областной центр многообразием предложений и вариантов решения квартирного вопроса. А уже 16 апреля возможность проконсультироваться у лучших специалистов и обрести заветные квадратные метры появится у тоболяков. 26 апреля распахнет свои двери выставка недвижимости в Кургане.
На региональном рынке недвижимости есть календарные события, которые ждешь с таким же нетерпением, как руководители ведущих риэлторских компаний России ждут начала работы ежегодного Национального конгресса по недвижимости. Для тюменского рынка недвижимости, безусловно, одним из таких мероприятий является выставка, организуемая ежегодно НП «Объединение риэлторов Тюменской области». 12 апреля Выставочный зал гостеприимно распахнул свои двери для тех, кто пришел найти ответ на квартирный вопрос.
Чтобы консультационная услуга по решению квартирного вопроса соответствовала комплексному подходу, обозначенному организаторами в числе превалирующих направлений формирования мероприятия, с первых часов работы выставки активизировала свою просветительскую деятельность общественная приемная, в состав которой вошли работники Управления Федеральной Регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, специалисты ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», консультанты Центра налоговой помощи.
Комплексный подход оправдался не только в плане организации пункта бесплатных консультаций, но и в частности формирования самой Выставки, в подборе участников мероприятия. Каждый желающий в стенах Выставочного зала мог задать свои вопросы и представителям ведущих фирм-застройщиков города, таких как ООО «Партнер-Инвест», ЗАО «Тюменинвестстрой», ООО «Риэлт-Строй», ООО «Завод ЖБИ 5»и специалистам по недвижимости, работающим с объектами вторичного рынка жилья.
В церемонии открытия Выставки недвижимости приняли участие: заместитель председателя Тюменской областной Думы Геннадий КОРЕПАНОВ; первый заместитель генерального директора ОАО «Тюменская ярмарка» Евгений ПЕРВУХИН; президент НП «Объединение риэлторов Тюменской области» Олег КАСЬЯНОВ; заместитель управляющего Тюменским городским отделением №29 Сбербанка России Сергей КРАВЧЕНКО и директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Андрей ПАНАСЮК.
В своем обращении Геннадий КОРЕПАНОВ напомнил, что задачу обеспечения жителей России жильем ставили руководители нашей страны не один раз: «К сожалению, выполнение этой задачи не всегда было на достаточном уровне. Действующим ныне президентом Владимиром ПУТИНЫМ были объявлены четыре национальных проекта, и среди них «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». И были заданы, на мой взгляд, четыре основных задачи: это повышение доступности жилья, увеличение объемов жилищного строительства, модернизация коммунальной инфраструктуры и увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования».
Адресовав собравшимся самые теплые слова поздравлений с открытием мероприятия и пожеланий успешного решения квартирного вопроса, руководители предприятий и чиновники дали старт началу работы VII Выставки недвижимости, перерезав алую ленту.
Фильм, который хочется видеть, дом, в котором хочется жить!
Традиционно партнером мероприятия выступила компания ООО «Партнер-Инвест». И уже по сложившейся традиции в ходе пресс-конференции был презентован новый фильм компании. Главным героем видеоряда на этот раз стал не новый микрорайон, а дом. Но какой дом! Двадцатичетырехэтажное чудо архитектуры, из окон которого открывается панорамный вид на город. Дом, аналогов которому в областном центре действительно пока нет!
В течение всего выставочного дня вокруг стенда компании наблюдалось оживление: люди консультировались, смотрели новый фильм о ГП-1, прямо от здания Выставочного зала выезжали на строительную площадку, чтобы воочию убедиться в том, что если в одном проекте сочетаются надежность, комфорт и приемлемая цена – это дом, в котором стоит жить, это ГП-1.
Сбербанк в Тюмени больше чем Сбербанк!
Спонсор мероприятия – Тюменское городское отделение №29 Сбербанка Росси – выступил в двух интересных позициях: банковской и информационной.
Начнем с того, что на выставочном стенде отделения все желающие могли получить пакет документов для оформления кредита, а при подготовленном пакете здесь же подать заявку на рассмотрение. Вместе с тем, специалисты отделения вели активные консультации для потенциальных и действительных участников программы «Молодая семья», подробно информируя о том, в каком порядке получаются денежные средства, как правильно заполняются заявки и так далее.
Подробный материал с «Выставки недвижимости-2008: Дом. Квартира. Офис» читайте в следующем номере «КВ».
На выставке побывала Е.КРЮЧКОВА