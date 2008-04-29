С юбилеем! Не годами, а делами…

В этот момент у микрофона стояли три Николая, и впору было загадывать очередные желания. Николай Николаевич пошутил, что настоящий строитель должен быть обязательно Николаем, или, в крайнем случае, – Николаевичем. Вообще, в этот вечер было много шуток – как от организаторов праздника, так и от его гостей. Очередная шутка прозвучала от Олега ШИПИТЬКО, управляющего Областным фондом развития жилищного строительства. Он объявил о том, что фонд дарит «Зодчим» подъемный кран… Но, учитывая, что лет фирме не так много – пока этот кран маленький, игрушечный, с дистанционным управлением. А вот, к «совершеннолетию» можно будет подумать и о настоящем, большом подъемном механизме. Принимая подарок, Николай РОСТОВЩИКОВ напомнил, что «у строителей – год за два», так что «совершеннолетие» - не за горами. Расслабляться не стоит.