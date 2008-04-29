С юбилеем! Не годами, а делами…

«Зодчий» в словаре С.И.Ожегова означает то же, что и «архитектор». «Архитектура» же – искусство проектирования и строительства зданий и сооружений, по другому – «зодчество». Вот уже десяток лет оправдывает высокое звание созидателя коллектив тюменской компании «Зодчие», которую возглавляет заслуженный строитель России Николай РОСТОВЩИКОВ. В минувшую пятницу дружный профессиональный коллектив ООО «Зодчие» отметил свой небольшой юбилей. Но, как показывает практика, фирма славна не годами, а делами своими. Это неоднократно подчеркнули коллеги, соратники, партнеры по бизнесу, а также чиновники в приветственных речах, посвященных юбилярам.
Десять лет в строительстве – это целая эпоха. Не зря строители шутят, что у них год можно спокойно считать за два по количеству потраченной энергии, нервов, здоровья… Но и выполненных объемов, конечно. Недаром, многие гости праздника отметили то, что фирма «Зодчие» прекрасно вписалась в строительный рынок региона и кажется, что работает в Тюмени не один десяток лет – мы видим на улицах областного центра строительную технику и транспорт с эмблемой предприятия, дома, отмеченные «знаком качества» с эмблемой ООО «Зодчие». Фирма не боится поставить на «конечном результате труда» свой знак, так как качество и надежность объектов, построенных фирмой-юбиляром – гарантировано.
Визитная карточка предприятия
На XI Всероссийском конкурсе строительных организаций, принимающих активное участие в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», в числе лучших строительных организаций страны было отмечено ООО «Зодчие» с вручением Диплома победителя. Коллектив ООО «Зодчие» вошел в рейтинг 150 лучших строительных организаций с объемом подрядных работ от 1,5 млрд руб. до 3,0 млрд руб. и по итогам Всероссийского конкурса Лидеров строительного комплекса России фирме присуждено I место, коллектив также удостоен высшей общественной награды российских строителей - награжден Почетным знаком «Строительная слава».
Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. №155 за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную деятельность директору Ростовщикову Н.Н. присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».
В 2007 году три топ-менеджера фирмы за большой вклад в строительство жилья в г.Тюмени награждены грамотой Правительства Тюменской области и грамотой Администрации г.Тюмени, трое рабочих награждены грамотами Союза строителей Тюменской области.
Выполняя функции застройщика ООО «Зодчие» за период с 1998 г. по 2008 г. произвело снос 38 ветхих жилых домов. Предоставлено под отселение 114 квартир, что помогло улучшить жилищные условия 250 тюменцам.
Предприятие ООО «Зодчие» управляет группой компаний, в состав холдинга входят: ООО «Многопрофильная строительная фирма «Стройинвестсервис» с функциями застройщика, подрядчика; ООО «Инвесторстрой» - производственная база, служба снабжения, управление механизации, в состав которой входят: растворобетонный узел, столярный цех, склады, гараж, мастерские, цех по производству нестандартных железобетонных изделий, цех по производству пеноизола; ООО «Подряд» с функциями подрядчика; ООО УК «ТСЖ «Строитель».
ООО «Зодчие» также занимается благотворительной деятельностью - принимает участие в восстановлении православных храмов и оказывает спонсорскую помощь детским домам.
Обо всех трудовых подвигах фирмы-юбиляра вспомнили гости праздника. Звучали заздравные речи, поднимались бокалы, вручались подарки, артисты показывали свои номера… Но, как отметил в своем выступлении генеральный директор ООО «Зодчие» Николай РОСТОВЩИКОВ, ничего бы этого сегодня не было, если бы не надежные партнеры фирмы. «Спасибо всем, кто шел с нами в одном направлении все эти годы, шел нашей дорогой! Власти и надзорные органы – помогали и предупреждали. Субподрядчики и поставщики – мы всегда старались откликнуться на их просьбы.
От Союза строителей Тюменской области выступил исполнительный директор Владимир КОЛОМИЙЦЕВ, который отметил значительную роль в успехах предприятия как его директора, так и всего коллектива – от ИТР до рабочих. «Ваши общие дела показывают, что вместе с руководителями дружно и ответственно трудится солидный состав единомышленников, специалистов своего дела, настоящих строителей и организаторов производства. В день вашего юбилея, уважаемые друзья, желаем и впредь держать марку тюменских строителей, чтобы наши земляки гордились тем, что живут в домах, построенных «Зодчими»!», - сказал Владимир Иванович. Он вручил директору предприятия памятный адрес, а также Диплом Российского Союза строителей. А для того, чтобы «на пути вперед было всегда ясно» - подарил барометр-штурвал.
От «Запсибкомбанка» вышли к микрофону две милые женщины – первый вице-президент ЗСКБ Наталья РЫКОВА и директор Индустриального филиала Екатерина НЕСТЕРЕНКО. Они отметили, что коллектив ООО «Зодчие» занимается сложным и благородным делом – строит жилье и дает возможность банку реализовать свой продукт населению – ипотечное кредитование.
Поздравить фирму с юбилеем пришли и представители Союза промышленников – председатель Совета Эдуард АЛЬТФАТЕР и его заместитель Максим БОГОПОЛЬСКИЙ. Они посоветовали дальнейшую жизнь предприятия отсчитывать не пятилетками, а десятилетиями. «А мы будем помогать, стараться облегчить строителям выполнение благородного дела. Национальный проект «Доступное и комфортное жилье» - в надежный руках! Благодаря вам наш город становится городом, удобным для жизни людей.
Городские органы строительства и архитектуры также не остались в стороне. От имени МУП «ГАИЦ» коллектив предприятия поздравил директор Николай ВЕШНЯКОВ, заметив, что его структуре не всегда удается помочь строителям в сложных ситуациях, но, тем не менее, инженеры и рабочие ООО «Зодчие» «делают все правильно». «То, что вы строите – радует глаз! Большое вам спасибо!», - выразил свои чувства Николай Васильевич.
В этот момент у микрофона стояли три Николая, и впору было загадывать очередные желания. Николай Николаевич пошутил, что настоящий строитель должен быть обязательно Николаем, или, в крайнем случае, – Николаевичем. Вообще, в этот вечер было много шуток – как от организаторов праздника, так и от его гостей. Очередная шутка прозвучала от Олега ШИПИТЬКО, управляющего Областным фондом развития жилищного строительства. Он объявил о том, что фонд дарит «Зодчим» подъемный кран… Но, учитывая, что лет фирме не так много – пока этот кран маленький, игрушечный, с дистанционным управлением. А вот, к «совершеннолетию» можно будет подумать и о настоящем, большом подъемном механизме. Принимая подарок, Николай РОСТОВЩИКОВ напомнил, что «у строителей – год за два», так что «совершеннолетие» - не за горами. Расслабляться не стоит.
Илфат МИНУЛИН выступил и как «партнер по бизнесу», выполняющий заказы ООО «Зодчие», и как руководитель Тюменского отделения Союза архитекторов России. «…Ваш руководитель – интересный человек. Он притягивает к себе молодые кадры и учит уму-разуму.
Праздник продолжился. Нескончаемым потоком лились поздравления, проходили выступления творческих коллективов, а впереди были трудовые будни. Как признался нам Николай РОСТОВЩИКОВ, в субботу у него традиционный объезд строительных площадок. Мы напросились к нему на «экскурсию», вооружившись «лейкой» и блокнотом… Объемы построенного и строящегося жилья впечатляют!
И в праздник, и в будни строек ООО «Зодчие» окунулась С.АХМЕДНАБИЕВА