Правовой ликбез. Водное законодательство Российской Федерации в строительстве

- сведения о технических параметрах гидротехнических сооружений, мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линейных сооружений, других линейных объектов, подводных коммуникаций (площадь и границы, используемой для размещения сооружений акватории водного объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина и ширина сооружений, глубина прокладки подводных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с обеспечением их безопасности), а в случае, если водный объект представляется в пользование до начала строительства – также копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в которой отражены указанные технические параметры.