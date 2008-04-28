Правовой ликбез. Водное законодательство Российской Федерации в строительстве

С вступлением в силу с 01.01.2007 года Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ в оформлении водных отношений произошли некоторые изменения. Понятие «лицензия» на водопользование, на основании которой возникало право пользования водным объектом, вытесняется – договором водопользования и решением о предоставлении водного объекта в пользование.
При строительстве гидротехнических сооружений (в том числе мелиоративных систем), мостов, подводных и подземных переходов, а также трубопроводов, подводных линейных сооружений, других линейных объектов, подводных коммуникаций, при разведке, добыче полезных ископаемых на водных объектах организации и предприятия, осуществляющие вышеуказанную деятельность, приобретают статус водопользователей и становятся участниками водных отношений.
Водные отношения на территории Российской Федерации регулируются водным законодательством РФ.
В соответствии с действующим в Российской Федерации водным законодательством, право пользования поверхностными водными объектами (морями или их отдельными частями, реками, ручьями, каналами, озерами, прудами, обводненными карьерами, водохранилищами, родниками, гейзерами, ледниками, снежниками) в зависимости от целей водопользования реализуется на основании договоров водопользования или решений о предоставлении водного объекта в пользование.
Для получения права пользования водным объектом при строительстве сооружений в акватории законопослушный водопользователь должен получить Решение о предоставлении водного объекта в пользование.
В соответствии со ст. 26 Водного кодекса РФ осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, в том числе и предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пользование на основании договоров и решений передано органу государственной власти субъекта Российской Федерации – департаменту недропользования и экологии Тюменской области.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» утверждены правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование в зависимости от целей водопользования, а также определен перечень документов, необходимых для получения решения.
Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованные в предоставлении ему водного объекта в пользование обращаются в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов с запросом о предоставлении сведений о водном объекте, содержащихся в государственном водном реестре.
На основании сведений о водном объекте, содержащихся в государственном водном реестре физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обращаются с заявлением о предоставлении водного объекта в пользование в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления (по месту расположения водного объекта).
К заявлению прилагаются:
- копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – при необходимости;
- копия положительного заключения государственной экспертизы и акт о его утверждении – в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- информация о намеченных заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых для их реализации;
- документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для осуществления водопользования;
- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества воды в водном объекте;
- материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в заявлении о предоставления водного объекта в пользование, и размещения средств и объектов водопользования, а также пояснительной записки к ним;
- сведения о технических параметрах гидротехнических сооружений, мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линейных сооружений, других линейных объектов, подводных коммуникаций (площадь и границы, используемой для размещения сооружений акватории водного объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина и ширина сооружений, глубина прокладки подводных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с обеспечением их безопасности), а в случае, если водный объект представляется в пользование до начала строительства – также копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в которой отражены указанные технические параметры.
Исполнительный орган или орган местного самоуправления в срок не более 30 дней с даты поступления документов рассматривает представленные заявителем документы на предмет их соответствия Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года №844, с оценкой их полноты и достоверности, а также соответствия условий осуществления намеченных водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта требованиям водного законодательства.
Орган исполнительной власти или орган местного самоуправления принимает решение о предоставлении в пользование водного объекта или направляет заявителю мотивированный отказ.
Решение о предоставлении водного объекта в пользование должно содержать:
- сведения о водопользователе;
- цель, виды и условия использования водного объекта;
- сведения о водном объекте, в том числе описание границ водного объекта, в пределах которых разрешается водопользование;
- срок водопользования.
К решению о предоставлении водного объекта в пользование прилагаются материалы в графической форме (в том числе схемы размещения гидротехнических сооружений и иных сооружений, расположенных на водном объекте, зон с особыми условиями их использования) и пояснительная записка.
Самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий в соответствии со ст. 7.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет за собой наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц, юридических лиц.
Внимание! К сведению рыболовов-любителей! В соответствии со ст. 11 Водного кодекса РФ не требуется заключения договора или принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование для рыболовства, рыбоводства, охоты.
Любовь КАЛИНИНА, заместитель начальника отдела водных ресурсов по Тюменской области Нижне-Обского бассейнового водного управления