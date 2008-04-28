Частная практика. Комфорт начинается с покупки. Ипотечная сделка глазами журналиста

В настоящее время банком заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими строительными компаниями областного центра, в том числе и с таким крупным застройщиком, как «Партнер-Инвест». Преимущества подобных соглашений заключается в том, что приобретение квартиры от аккредитованного при банке застройщика снимает с покупателя груз вопросов по предоставлению в банк документов, подтверждающих разрешение на строительство и так далее. Хотя соглашение с данной компанией было подписано только в декабре прошлого года, мы уже выдали порядка двадцати кредитов на долевое участие в строительстве квартир в 3-ем Заречном микрорайоне. Это хороший показатель как для банка, так и для самого застройщика», - прокомментировала мой вопрос Марина Сергеевна.