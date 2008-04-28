Частная практика. Комфорт начинается с покупки. Ипотечная сделка глазами журналиста

Не знаю, откуда «растут ноги» у этой аксиомы, но принято считать, что сделка с недвижимостью – процедура, отнимающая колоссальное количество нервов. Покупка ли, продажа - все равно. Люди волнуются, ночей не спят… А если сделка ипотечная, да к тому же - долевое участие, то вообще – «Тушите свет!» - начинаются проблемы то с условиями кредита, то с застройщиком. А может, в действительности не все так страшно?! С этой мыслью я отправилась на очередное редакционное задание: освещение ипотечной сделки.
Итак, знакомьтесь. Участники процесса приобретения квартиры - главные герои материала: застройщик третьего Заречного микрорайона - ООО «Партнер-Инвест», кредитующий банк – филиал в Тюмени ОАО «УралСиб», агентство недвижимости – АН «ВИЗИТ» и его директор Наталья МУСЛОВА, ну и, непосредственно, сам покупатель – Александр К., семейный человек лет тридцати.
Время и место действия – город Тюмень, 14 апреля 2008 года, понедельник…
…Формулировка «понедельник – день тяжелый» оправдала себя полностью, когда в мой единственный выходной, по счастливой случайности всегда приходящийся на первый рабочий день недели, в восемь утра запиликал будильник: «Пора вставать!» Применив нечеловеческие попытки в борьбе со сладким утренним сном и мыслью о том, что кому-то сейчас еще хуже (он волнуется, ему вообще по ипотеке квартиру покупать), я проснулась.
Прогноз погоды оставлял желать лучшего, настроение вместе с температурой за окном опустилось ниже нулевой отметки… Однако профессиональное любопытство оказалось сильней внешних и внутренних факторов, настойчиво рекомендовавших остаться дома, и я, вооружившись диктофоном и фотоаппаратом, отправилась писать летопись приобретения квартиры от застройщика по ипотеке, точнее, как оказалось потом, развенчивать миф о страшной и мучительной сделке под названием «ипотека на «долевку».
В 9.30 я подъехала в знакомый уже мне офис продаж компании «Партнер-Инвест», расположенный по ул. Холодильной, 114. Наталья МУСЛОВА и Александр К. уже приступили к оформлению документов на квартиру.
Все спокойно, серьезно и размеренно. Никто никого не торопит, не спешит, и вообще создается впечатление, что и директор агентства Наталья МУСЛОВА, и менеджер компании Наталья ГАЛКИНА, и сам покупатель находятся на привычной работе, настолько все четко и логично. И даже вспышка фотоаппарата не вызывает раздражения, прессу не просят уйти за дверь, дабы не мешать без того волнительному процессу… Вопрос «о страшной и трудной ипотечной сделке» я начинаю ставить под сомнение.
Между тем, в офис заходит семейная пара и консультируется по поводу получения ключей от квартиры. Это те счастливые люди, чей дом уже сдан, и можно хоть сегодня заселяться. Один из менеджеров дает четкий ориентир по местонахождению управляющей компании, где можно получить заветные ключи, и информирует о том, что уже лифты работают, можно делать косметический ремонт и заселяться.
Где-то в глубине души я позавидовала этим людям. И не тому, что они уже заселяются в собственную квартиру, а тому, насколько деликатно прошел сам момент общения. Несмотря на то, что процесс выдачи ключей передан управляющей компании, менеджеры офиса продаж в курсе всех событий, и готовы доходчиво объяснить, куда нужно проехать и к кому следует обратиться.
Пока Александр еще раз перечитывал договор, мне вспомнилась фраза «комфортный дом» - один из слоганов компании «Партнер-Инвест». Проверить дом на комфортность можно, непосредственно проживая в нем, но как понять, что он действительно комфортный, если речь идет о долевом участии? И с чего этот самый комфорт должен начинаться?!
Для того, чтобы ответить на данный вопрос, достаточно просто поставить себя на место покупателя. Ответ окажется удивительно простым: комфорт начинается со сделки.
Как человек семейный, Александр предусмотрительно приобрел вместе с квартирой кладовку. Расчет за последнюю - наличными, в кассе офиса продаж. Александр и Наталья ГАЛКИНА проходят в кассу, а я выхожу на улицу. Нас ждет еще один визит - в банк.
Банк «УралСиб», выдавший предварительное разрешение на ипотечный кредит по квартире, расположенной в ГП-9 ООО «Партнер-Инвест», находится практически в центре города – на ул. Первомайской. Проводившая с данным кредитным учреждением не одну сделку, Наталья МУСЛОВА знает большинство сотрудников по именам. Для меня же это посещение - скорее личное знакомство.
Пока Александр оформляет страховку, меня направляют на второй этаж к начальнику отдела организации продаж розничных продуктов Марине ПЕЛЫМСКОЙ за разрешением на фотосъемку и комментарием по поводу ипотечного кредитования на долевое участие.
«Наш банк относится к числу первых финансовых учреждений, внедривших систему ипотечного кредитования в Тюменском регионе. Поэтому сегодня мы предлагаем целый спектр программ по приобретению недвижимости, начиная от кредитования традиционных объектов вторичного рынка жилья и закачивания новым кредитным продуктом – на строительство индивидуального жилого дома.
Если говорить непосредственно о кредитовании долевого участия, то стоит отметить, что за последний год количество кредитов, выдаваемых именно под долевое участие значительно возросло: не последнюю роль в этом процессе играет и желание самих граждан жить в новой квартире.
В настоящее время банком заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими строительными компаниями областного центра, в том числе и с таким крупным застройщиком, как «Партнер-Инвест». Преимущества подобных соглашений заключается в том, что приобретение квартиры от аккредитованного при банке застройщика снимает с покупателя груз вопросов по предоставлению в банк документов, подтверждающих разрешение на строительство и так далее. Хотя соглашение с данной компанией было подписано только в декабре прошлого года, мы уже выдали порядка двадцати кредитов на долевое участие в строительстве квартир в 3-ем Заречном микрорайоне. Это хороший показатель как для банка, так и для самого застройщика», - прокомментировала мой вопрос Марина Сергеевна.
После процедуры страхования документы были направлены в бухгалтерию банка, где специалисты еще раз изучили договор. Четкий контроль в процессе кредитования позволяет максимально снизить банковские риски.
Но вот, документы прошли весь необходимый контроль, поставлены последние подписи.., и Александр - счастливый обладатель доли в строящемся доме в новом перспективном микрорайоне с продуманной инфраструктурой и комфортными условиями проживания.
Уже стоя на крыльце банка, Александр обратился к Наталье МУСЛОВОЙ с просьбой: «Наталья Георгиевна, как у вас со временем на следующей неделе? У меня родители приезжают, нужно организовать показ презентационных квартир. Я думаю, что вариант двухкомнатной квартиры обязательно должен им понравиться. По деньгам это вполне приемлемо. К тому же, мы давно мечтали о том, чтобы мама и папа жили с нами по соседству…»
Что можно добавить после этих слов? Только подвести итог: комфортный дом – комфортные условия покупки.
Вместо эпилога
Часы показывали половину первого, когда мы с Натальей МУСЛОВОЙ отправились в офис агентства, чтобы обсудить детали данной сделки. В общей сложности процесс оформления занял три часа. Согласитесь, не так уж и много по сравнению с тем, сколько лет до этого ты ждешь собственной квартиры. А если добавить к этому комфорт и приятное общение - как в офисе продаж, так и в банке, то результат превосходит все ожидания.
В общем, по итогам плодотворно проведенного выходного дня я сделала следующие выводы:
- Если вы действительно настроены на приобретение квартиры от застройщика по ипотеке, убедитесь в том, что ваша кредитная история позволяет вам работать с банками (проверить собственную кредитную историю можно, обратившись непосредственно в Межрегиональное бюро кредитных историй).
- Чтобы сократить время поиска подходящего варианта квартиры и соответствующего кредитного учреждения, чьи условия кредитования совпадают с вашими возможностями, обратитесь в агентство недвижимости, в котором имеется аттестованный ипотечный брокер и заключены договоры о сотрудничестве с ведущими застройщиками города.
А главное помните, что настоящий комфорт начинается еще во время оформления сделки! Согласитесь, что намного приятней жить в той квартире, с которой связаны только светлые воспоминания, в том числе и по ее приобретению.
На сделке присутствовала Е.КРЮЧКОВА