Будут ли соседями дольщики…

В субботу, 12 апреля, состоялось второе собрание дольщиков ООО «С.А.иД.-Компания». За прошедшие со времени первого собрания четыре с небольшим месяца инициативной группой, созданной в ходе первого собрания, получены ответы из органов государственной власти, осуществляющих надзор над строительством объектов (ГСН ГУС ТО), администрации города Тюмени, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. Кроме того, сделана попытка составить реестр дольщиков обоих домов (по ул. Камышинская-Герцена-Смоленская-Дзержинского и по ул. Ленина-Кирова).
Открыл собрание председатель инициативной группы Александр ЛАТЫШЕВ с отчетом о проведенных мероприятиях. На сегодняшний день ситуация по строительству объектов сложилась следующая. Продолжается возведение жилого дома по ул. Камышинская-Герцена-Смоленская-Дзержинского, экспертиза откорректированного проекта есть, разрешение на строительство продлено до 2013 года, а, следовательно, срок сдачи объекта может отодвинуться.
Строительство дома по ул. Ленина-Кирова после решения суда в ноябре прошлого года остановлено и не ведется до настоящего времени. Как сообщил член инициативной группы Алексей САЖИН, кран демонтирован, строительные материалы вывозятся на строящийся объект по ул. Камышинская.
Кроме того, с целью предотвращения двойных продаж рабочая группа постаралась составить реестр дольщиков. В полном объеме это сделать не удалось, а застройщик информацию не раскрывает.
Обнаружены наложения площадей. Об этом дольщики уведомлены, вопрос нужно решать с застройщиком в индивидуальном порядке. Кроме того, инициативная группа встретилась с руководством инспекции Государственного строительного надзора. Работники ГСН ГУС ТО знают о сложившейся ситуации, надзор за строительством ведется, об этом свидетельствуют неоднократные плановые и внеплановые проверки, наложение штрафов. Однако это не решает главной проблемы – люди не могут получить свое жилье, строительство затягивается на неопределенные сроки. Поэтому дольщикам нужно определить, какую цель они преследуют: чтобы дома были быстрее построены, чтобы жить в построенных объектах было безопасно или чтобы зарегистрировать право собственности на долю в строящемся объекте недвижимости. И, исходя из определенной цели, разработать стратегию совместных действий.
Александр ЛАТЫШЕВ также уведомил присутствующих о переименовании ООО «С.А.иД.- Компания» в ООО «Континент». Пока непонятно, что это за собой влечет. Но всем дольщикам необходимо получить письменные уведомления от застройщика о переименовании и, возможно, заключить дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам о переходе обязательств ООО «С.А.иД.-Компания» к ООО «Континент». Безусловно, хотелось бы получить разъяснения от руководителя Станислава ПАСИЧНИКА, но на приглашение инициативной группы принять участие в собрании получен ответ о невозможности присутствовать на мероприятии в связи с болезнью и совет перенести собрание на неопределенное время.
На последнее дольщики никак не могли согласиться, ведь надо что-то предпринимать, чтобы сохранить за собой право распоряжаться «своей долей» при особой «привычке» Станислава Александровича давать обещания и не выполнять их, ссылаясь на различные объективные и субъективные причины, вплоть до «непреодолимой».
О проведенной работе рассказала и Елена СКОРОБОГАТОВА, которая была избрана секретарем собрания и от лица инициативной группы направляла запросы. Она дополнила рассказ председателя, доложив о направленных в инстанции письмах, полученных ответах. Суть всех ответов: надзор за строительством ведется, о ситуации известно. В течение января-февраля сформирован какой-никакой список дольщиков. По результатам представленных участниками строительства документов выясняется, что нет единой формы договора, наименование объектов строительства различны, различается и написание наименования предприятия-застройщика. С учетом полученных ответов и расчетов проектировщиков подготовлены и направлены новые запросы.
Итог проведенных мероприятий: чтобы двигаться дальше, необходимо выработать единую стратегию действий. Для юридического сопровождения привлечен юрист, член коллегии адвокатов Юрий ХОЛОДИЛИН, который попытался прокомментировать сложившуюся ситуацию с профессиональной точки зрения. И опять же выяснилось, что для достижения каких-либо результатов необходимо определяться с целью выдвигаемых требований. Только четкое понимание своих целей позволит определить конкретные пути их достижения.
Присутствующие обменялись сведениями, имеющимися у каждого о ходе строительства объектов, перепиской и общением с застройщиком. Однако, чем больше фактов обнаруживалось, тем запутаннее становилась ситуация.
Естественно, каждый по-своему видит ситуацию, предлагает свои пути решения. Но все-таки, выслушав все мнения, дольщики пришли к единому решению - необходимо добиться государственной регистрации своих долей или права собственности. Нужно определить, каким образом это делать целесообразнее. Нужно серьезное юридическое подкрепление.
Состав инициативной группы дополнился новыми людьми. Решено проводить собрания не реже одного раза в три месяца. Следующее - в конце мая. К этому времени определить, как организовать дольщиков в группу, которая сможет координировать действия каждого в отдельности. Из созданной рабочей группы делегировать членов для получения информации о ходе строительства. Направить запрос в прокуратуру о предоставлении полного реестра дольщиков застройщиком, а также провести аудиторскую проверку, чтобы выяснить, каким образом использованы средства дольщиков. С аудитом согласились не все, аргументируя это «затягиванием строительства» в случае обнаружения нарушений.
Вот так прошло собрание дольщиков ООО «С.А.иД.-Компания». Как станет развиваться ситуация, будет ли реакция застройщика, найдется ли выход, покажут события ближайшего времени. А ведь времени с начала истории строительства уже прошло немало. Не только ООО «С.А.иД.-Компания» сменило название, став «Континентом», у дольщиков растут дети, которые должны были родиться в новых квартирах. И сколько еще порогов придется обить этим людям, чтобы все-таки стать собственниками жилища. Это зависит теперь только от них. Как сказал на собрании юрист, «спасение утопающих…»
На собрании побывала Г.ВАСИЛЬЕВА