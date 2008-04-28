Будут ли соседями дольщики…

Обнаружены наложения площадей. Об этом дольщики уведомлены, вопрос нужно решать с застройщиком в индивидуальном порядке. Кроме того, инициативная группа встретилась с руководством инспекции Государственного строительного надзора. Работники ГСН ГУС ТО знают о сложившейся ситуации, надзор за строительством ведется, об этом свидетельствуют неоднократные плановые и внеплановые проверки, наложение штрафов. Однако это не решает главной проблемы – люди не могут получить свое жилье, строительство затягивается на неопределенные сроки. Поэтому дольщикам нужно определить, какую цель они преследуют: чтобы дома были быстрее построены, чтобы жить в построенных объектах было безопасно или чтобы зарегистрировать право собственности на долю в строящемся объекте недвижимости. И, исходя из определенной цели, разработать стратегию совместных действий.